В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Одно из крупнейших российских издательств «АСТ» зафиксировало в 2025 г. снижение продаж книг по эзотерике и информатике. Если продажи книг по эзотерике сократились на 12%, информатики и вычислительной техники на 5%. Рост продемонстрировал лишь сегмент книг о красоте, моде и этикете, прибавивший год к году 55% в денежном выражении.

Сократились продажи книг

Одно из крупнейших российских издательств «АСТ» зафиксировало заметное падение интереса россиян к книгам по эзотерике и информатике в 2025 г., пишет РБК.

Директор департамента издательства «АСТ» Евгения Ларина отметила, влияние на продажи литературы по эзотерике, по ее словам, в первую очередь оказали законодательные изменения. При этом внутри самого сегмента, как отмечает представитель «АСТ», растет спрос на литературу о славянской магии.

По данным издательства, которые основаны на продажах «Читай-города — Буквоеда», Wildberries и Ozon: эзотерика просела на 12% за первые три квартала 2025 г.; информатика и вычислительная техника — минус 5%; общественные науки, политика, социология и культура — минус 1%. Помимо сегмента эзотерики, также отмечается сокращение продаж книг по информатике и вычислительной технике (минус 5%), общественным наукам, политике, социологии и культуре (минус 1%).

Правительство Москвы В России продажи книг по эзотерике сократились на 12%, информатики и вычислительной техники на 5%

При этом наиболее значимое падение продаж зафиксировано у литературы по международному праву — на 49%. «Спрос на применение такого права снижается, а значит, и книги о нем теряют популярность», – резюмирует руководитель корпоративно-налогового направления практики по оказанию услуг частным состоятельным клиентам юридической фирмы O2 Consulting Георгий Толмачев.

Издательская группа «АСТ» — одно из двух крупнейших издательств России, занимающее лидирующие позиции на российском книжном рынке и в 2025 г. является универсальным издательством: издает книги практически всех жанров для самой широкой аудитории. Издательство выпускает более 40 млн экземпляров книг в год, ежемесячно из печати выходит более 500 новых книг.

В каких жанрах есть рост

При этом общий рост рынка прикладной литературы за три квартала 2025 г. составил 9%. Наибольший рост продемонстрировал сегмент книг о красоте, моде и этикете, прибавивший год к году 55% в денежном выражении. Причем прежде эта категория демонстрировала в основном падение. Госпожа Ларина объяснила это тем, что аудитория замещает книгами о западных брендах т.е. реальный шопинг — например, читает про историю ушедшего из России модного дома Chanel. На 41% выросли продажи литературы о спорте и самообороне, на 36% — об истории и исторических науках. На 35% в денежном выражении прибавили продажи книг о религии и теологии. На 31% вырос сегмент философии.

Среди главных трендов 2025 г. Евгения Ларина выделила тягу аудитории к ностальгии по надежному и проверенному, а также резкий рост популярности в сегменте настоящего преступления, ведь это документальный жанр в массовой культуре, который исследует преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них т.к. читателям нравится чувствовать себя в роли следователей. Кроме того, представитель издательства «АСТ» отметила заметно возросший интерес к артбукам, в первую очередь к работам азиатских художников, потому что это не просто сборник иллюстраций, а скорей структурированная визуальная история, в которой собраны идеи, наработки, композиции, концепты и эскизы, создаваемые в процессе работы над проектом или для личного творческого развития.

Unsplash - Colin Rowley Рынка прикладной литературы

Существенный прирост продаж в деньгах за аналогичный период показали и книги по потребительскому праву — на 29%, отмечается в данных «АСТ». Рост продаж профессиональной литературы о налоговом праве на книжном рынке объясняется в том числе тем, что Налоговый кодекс (НК) России регулярно дополняется новыми нормами, которые важно отражать в переизданиях. В то же время новые нормы НК становится все труднее понимать даже профессиональным юристам из-за сложности и объема формулировок, следует из данных лингвистического анализа поправок, подготовленного управляющим партнером Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

Число книжных магазинов сократилось

Количество книжных магазинов в России сократилось до 4,1 тыс., об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус» 24 октября 2025 г. Одновременно происходит переориентация потребительского интереса в сторону ИТ-платформ, таких как маркетплейсы.

По данным «Контур.Фокус», в течение 2021-2025 г. число торговых точек, специализирующихся на продаже книг, уменьшилось на 25,7%. На 1 октября 2021 г. их насчитывалось 5 575. Ежегодное снижение составляет примерно 7%. Закрытия магазинов происходят в 2,3 раза чаще, чем открытия: с октября 2024 г. по октябрь 2025 г. прекратил работу 561 магазин, а начало деятельность — 245.

Наибольшее количество книжных магазинов расположено в Москве (384), Московской области (240), Санкт-Петербурге (218), Краснодарском крае (190) и Свердловской области (162). Представители «Контур.Фокус» утверждают: в Москве число прекративших деятельность точек оказалось в 1,7 раза больше, чем открывшихся. В Северной столице этот разрыв еще более значительный — закрытий зарегистрировано в 2,8 раза больше, чем открытий.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова подчеркивает, что часть спроса сместилась на электронные и аудиокниги. Президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина связала эту тенденцию с ростом популярности маркетплейсов, ведь активный рост продаж на этих онлайн-площадках, часто сопровождающийся демпингом цен, сокращает покупательский трафик и обороты традиционной розницы.