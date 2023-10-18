АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies

На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор Новый глава «АСТ ГОЗ» Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) бывший руководитель центра безопасности и р

Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза Эксперты Удостоверяющего центра «Контура» отметили, что число консультаций по торгам на площадке АСТ ГОЗ выросло из-за трудностей, которые возникают во время регистрации в системе, и увеличения количества поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Контура». АСТ ГОЗ — это авт

Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сельскохозяйственной, лесозаготовите

ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решение обеспечивает организации широкие возможности для управления делопроизводством. ООО <

Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн Cleverbots, оказывающая полный цикл услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта, привлекла $1 млн от группы компаний «АСТ». Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса и дальнейшее его развитие на российском и международном рынках. «Cleverbots планирует расширить команду разработки в пять

АСТ займется продвижением продуктов Solar Security Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, заключила соглашение о партнерстве с компанией АСТ, многопрофильным системным интегратором. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Согласно заключенному соглашению, АСТ становится официальным парт

«АСТ» повысил надежность ИТ-инфраструктуры компании «Санта Фэ» «АСТ» объявил о повышении качества обслуживания за год предоставления услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры московского офиса международной транспортной компании «Санта Фэ», при этом снизив з

АСТ получила аттестат аккредитации ФСТЭК России Компания АСТ, многопрофильный системный интегратор, получила аттестат аккредитации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на проведение аттестации объектов информатизац

Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» Команда АСТ в ходе соревнований «CityF: Противостояние», проходящих в рамках форума Positive Hack Days VI, обеспечила должную защиту банка от кибератак. Об этом CNews сообщили в компании IT Guard, спец

«Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок Компания SAP и электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» объявили о намерении создать в первом квартале 2015 г. закупочный онлайн-сервис на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba. Новая торговая площадка, по заверению партнеров, позволит значительн

SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, российская электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» и компания «Норбит», партнер SAP, объявили о намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ». Новая торгов

Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки «Сбербанк-АСТ» – крупнейшая электронная площадка для организации торгов в рамках системы государственных закупок. Этот статус требует высочайшего уровня надежности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры,

«Сбербанк-АСТ» и «Гарант» представили систему электронного документооборота «Сбербанк-АСТ» предоставил своим клиентам возможность использования системы электронного документооборота (ЭДО), разработанную совместно с компанией «Гарант». Уже в сентябре 2012 г. бухгалтерские докумен

АСТ доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису» Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с издательской группой АСТ, являющейся владельцем сети магазинов «Буква». В рамках сотрудничества «ЦРТ Сервис» обеспечит в торговых точках заказчика обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники (ККТ) на рабочих

«Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных Макрорегиональный филиал «Урал» национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компания АСТ (Advanced System Technologies), системный интегратор, специализирующийся на решениях в сфере информационной безопасности, объявили о завершении проекта построения системы защиты персональны

«Яндекс» повторно проиграл дело о пиратстве «Яндекс» повторно проиграл издательству «АСТ-Пресс Книга» суд об использовании в интернете «Словаря антонимов». Апелляционные слушания по этому делу состоялись 23 августа 2011 г. Об этом рассказал CNews замгендиректора издательства Ко

АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН Компания АСТ, предоставляющая услуги в области построения комплексных информационных систем и обеспечения их информационной безопасности, продолжает сотрудничество с Федеральной службой Российской Федер

«Яндекс» наказали за пиратство Поисковик «Яндекс» проиграл арбитражный суд издательству «АСТ-Пресс», которое обвинило его в неправомерном размещении в Сети «Словаря антонимов русского языка» под редакцией Михаила Львова. По решению судьи Виктора Хохлова «Яндекс» должен выплатить «<

АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России Компания АСТ (Advanced System Technologies), предоставляющая услуги в области построения комплексных информационных систем и обеспечения их безопасности, завершила проект по созданию системы защиты перс

АСТ строит ИТ-инфраструктуру «Национальной медицинской палаты» В октябре компания АСТ закончила работы по созданию пилотной версии единого регистра медицинских работников для некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата», что стало первым шагом к созданию ИТ-

«Яндекс» обвинили в пиратстве Издательская компания «АСТ-Пресс Книга» подала иск к «Яндексу» о взыскании 5,01 млн руб. за нарушение ее исключительных прав при публикации словаря антонимов русского языка. «Сервис «Яндекс.Словари» разместил словарь

«Норбит» разработал площадку Сбербанк-АСТ для электронных торгов Компания «Норбит» осуществила разработку электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ. Со вчерашнего дня площадка стала доступна всем государственным заказчикам для проведения открытых аукционов в электронной форме. Сбербанк-АСТ был определен оператором для проведения

АСТ торгует спиртными напитками вместе с «Оптимумом» Сотрудники ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») провели предпроектное обследование бизнес-процессов мобильной торговли компании «АСТ — Интернэшнл Инваэронмент», дистрибьютора премиального алкоголя в Москве и регионах России, и осуществили пилотный проект автоматизации сбора заказов (pre selling) и мерчендайзинга с участи