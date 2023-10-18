Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177821
ИКТ 13833
Организации 10753
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3469
Системы 25813
Персоны 76355
География 2879
Статьи 1531
Пресса 1226
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2655
Мероприятия 856

АСТ Автоматизированные Системы и Технологии AST Advanced System Technologies

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 27 дел, на cумму 103 941 449 ₽*

Судебные дела (27) на сумму 103 941 449 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 52 896 635 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 46 612 765 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


18.10.2023 На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Новый глава «АСТ ГОЗ» Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) бывший руководитель центра безопасности и р
25.09.2023 Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза

Эксперты Удостоверяющего центра «Контура» отметили, что число консультаций по торгам на площадке АСТ ГОЗ выросло из-за трудностей, которые возникают во время регистрации в системе, и увеличения количества поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Контура». АСТ ГОЗ — это авт
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сельскохозяйственной, лесозаготовите
11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ

Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решение обеспечивает организации широкие возможности для управления делопроизводством. ООО <
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн

Cleverbots, оказывающая полный цикл услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта, привлекла $1 млн от группы компаний «АСТ». Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса и дальнейшее его развитие на российском и международном рынках. «Cleverbots планирует расширить команду разработки в пять
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны
06.12.2016 АСТ займется продвижением продуктов Solar Security

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, заключила соглашение о партнерстве с компанией АСТ, многопрофильным системным интегратором. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Согласно заключенному соглашению, АСТ становится официальным парт
24.11.2016 «АСТ» повысил надежность ИТ-инфраструктуры компании «Санта Фэ»

«АСТ» объявил о повышении качества обслуживания за год предоставления услуг по сопровождению ИТ-инфраструктуры московского офиса международной транспортной компании «Санта Фэ», при этом снизив з
05.10.2016 АСТ получила аттестат аккредитации ФСТЭК России

Компания АСТ, многопрофильный системный интегратор, получила аттестат аккредитации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на проведение аттестации объектов информатизац
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние»

Команда АСТ в ходе соревнований «CityF: Противостояние», проходящих в рамках форума Positive Hack Days VI, обеспечила должную защиту банка от кибератак. Об этом CNews сообщили в компании IT Guard, спец
12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок

Компания SAP и электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» объявили о намерении создать в первом квартале 2015 г. закупочный онлайн-сервис на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba. Новая торговая площадка, по заверению партнеров, позволит значительн
11.12.2014 SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России

Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, российская электронная площадка для проведения госзакупок «Сбербанк-АСТ» и компания «Норбит», партнер SAP, объявили о намерении создать онлайн-сервис для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP Ariba и «Сбербанк-АСТ». Новая торгов
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки

«Сбербанк-АСТ» – крупнейшая электронная площадка для организации торгов в рамках системы государственных закупок. Этот статус требует высочайшего уровня надежности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры,
04.10.2012 «Сбербанк-АСТ» и «Гарант» представили систему электронного документооборота

«Сбербанк-АСТ» предоставил своим клиентам возможность использования системы электронного документооборота (ЭДО), разработанную совместно с компанией «Гарант». Уже в сентябре 2012 г. бухгалтерские докумен
25.06.2012 АСТ доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с издательской группой АСТ, являющейся владельцем сети магазинов «Буква». В рамках сотрудничества «ЦРТ Сервис» обеспечит в торговых точках заказчика обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники (ККТ) на рабочих

24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных

Макрорегиональный филиал «Урал» национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» и компания АСТ (Advanced System Technologies), системный интегратор, специализирующийся на решениях в сфере информационной безопасности, объявили о завершении проекта построения системы защиты персональны
25.08.2011 «Яндекс» повторно проиграл дело о пиратстве

«Яндекс» повторно проиграл издательству «АСТ-Пресс Книга» суд об использовании в интернете «Словаря антонимов». Апелляционные слушания по этому делу состоялись 23 августа 2011 г. Об этом рассказал CNews замгендиректора издательства Ко
18.08.2011 АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН

Компания АСТ, предоставляющая услуги в области построения комплексных информационных систем и обеспечения их информационной безопасности, продолжает сотрудничество с Федеральной службой Российской Федер
23.06.2011 «Яндекс» наказали за пиратство

Поисковик «Яндекс» проиграл арбитражный суд издательству «АСТ-Пресс», которое обвинило его в неправомерном размещении в Сети «Словаря антонимов русского языка» под редакцией Михаила Львова. По решению судьи Виктора Хохлова «Яндекс» должен выплатить «<
24.12.2010 АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России

Компания АСТ (Advanced System Technologies), предоставляющая услуги в области построения комплексных информационных систем и обеспечения их безопасности, завершила проект по созданию системы защиты перс
26.10.2010 АСТ строит ИТ-инфраструктуру «Национальной медицинской палаты»

В октябре компания АСТ закончила работы по созданию пилотной версии единого регистра медицинских работников для некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата», что стало первым шагом к созданию ИТ-
07.10.2010 «Яндекс» обвинили в пиратстве

Издательская компания «АСТ-Пресс Книга» подала иск к «Яндексу» о взыскании 5,01 млн руб. за нарушение ее исключительных прав при публикации словаря антонимов русского языка. «Сервис «Яндекс.Словари» разместил словарь
03.07.2009 «Норбит» разработал площадку Сбербанк-АСТ для электронных торгов

Компания «Норбит» осуществила разработку электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ. Со вчерашнего дня площадка стала доступна всем государственным заказчикам для проведения открытых аукционов в электронной форме. Сбербанк-АСТ был определен оператором для проведения
16.11.2007 АСТ торгует спиртными напитками вместе с «Оптимумом»

Сотрудники ГК CDC («Центр Корпоративных Разработок») провели предпроектное обследование бизнес-процессов мобильной торговли компании «АСТ — Интернэшнл Инваэронмент», дистрибьютора премиального алкоголя в Москве и регионах России, и осуществили пилотный проект автоматизации сбора заказов (pre selling) и мерчендайзинга с участи
02.07.2002 С 6 июля прекращает спутниковое вещание телекомпания АСТ

По неофициальным данным сайта telesputnik.ru, с 6 июля 2002 года в 6-00 телекомпания АСТ прекращает спутниковое вещание в связи с ликвидацией. Решение о ликвидации телекомпании АСТ принято собранием акционеров телекомпании от 30 июня. Все сетевые партнеры АСТ опов

Публикаций - 103, упоминаний - 103

АСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7860 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13382 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 10
МегаФон 9387 9
Ростелеком 10003 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4216 6
Ecatel 6 5
VK - Mail.ru Group 3490 4
Google LLC 11999 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 4
Apple Inc 12313 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 4
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 4
Ростех - Автоматика Концерн 1681 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5069 3
8544 3
Bookmate 27 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 3
SAP SE 5347 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1326 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 477 3
СИНХ - Таттелеком 210 3
Вайнах Телеком 47 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 3
Siemens AG - Siemens Group 2604 3
Amazon Inc - Amazon.com 3059 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 3
Ланит - Норбит - Norbit 385 3
X Corp - Twitter 2887 3
СИНХ - Таттелеком - ТМТ - Твои мобильные технологии - Летай 11 3
НеоБИТ - NeoBIT 6 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1027 2
Рексофт - Reksoft 424 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 49 2
Cisco Systems 5165 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Microsoft Corporation 24913 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7740 29
Эксмо-АСТ - издательство 76 21
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 21
Флибуста 34 13
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 13
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 3
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 36 3
Storytel - Сторител 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 2
Газпром ПАО 1375 2
Дайвтехносервис 4 2
eBay Inc 1624 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 501 2
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
СДМ-Банк 65 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Политерн 2 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Герофарм - Geropharm 11 1
Азбука-Аттикус 7 1
Добрая книга 1 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ВТБ Страхование 61 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Мароснет ТК 2 1
АСК 43 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2549 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2839 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3249 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5607 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3375 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4481 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3153 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4652 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1281 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 3
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1564 2
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 11 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1157 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6313 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
Демократическая политическая партия США 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 10
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1513 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3008 10
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 622 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21299 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12442 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10896 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 629 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8171 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8730 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11839 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7104 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2966 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10661 6
Электронная библиотека - Electronic Library 258 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7169 5
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25019 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5081 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15480 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9737 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14692 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3347 12
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 10
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 6
Google Android 14352 4
Google Play - Google Store - Android Market 3365 4
Microsoft Windows 15992 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1850 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 4
Яндекс.Словари 10 4
Apple iOS 8010 3
Apple - App Store 2946 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4770 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 195 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Linux OS 10318 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 192 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 286 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7191 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 2
Apple iPhone 6 4863 2
SAP Ariba 298 2
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 2
MSI Heatlane 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Microsoft Office 3842 1
Microsoft DirectX 716 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 84 1
Microsoft Windows 10 1816 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 1
Oracle Java - язык программирования 3173 1
Microsoft Outlook 1421 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Колесников Олег 20 9
Рябыко Максим 11 7
Донцова Дарья 17 6
Путин Владимир 3257 4
Анурьев Сергей 25 4
Андреев Николай 13 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 160 3
Лукьяненко Сергей 44 3
Ситников Сергей 79 3
Коробейников Илья 4 3
Деревянко Константин 4 3
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 3
Львов Михаил 3 3
Глуховский Дмитрий 22 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Марлов Александр 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 2
Масалович Андрей 22 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 522 2
Зудин Александр 8 2
Новиков Олег 9 2
Капьев Евгений 4 2
Чехонин Антон 66 2
Орехов Вячеслав 48 2
Хмелинин Андрей 2 2
Воробьев Михаил 51 2
Сергиенко Инна 2 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Макаров Александр 45 1
Гужеля Дмитрий 1 1
Шевченко Инна 2 1
Порошенко Петр 27 1
Казарян Карен 80 1
Дарбинян Саркис 37 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Абашина Екатерина 5 1
Щербаков Владимир 6 1
Илюхин Олег 17 1
Бурков Сергей 7 1
Волк Ирина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 13
Европа 24429 8
Украина 7687 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 6
Россия - ПФО - Самарская область 1389 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 4
Германия - Федеративная Республика 12806 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 4
Россия - ЮФО - Севастополь 553 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 637 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 624 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 3
Беларусь - Белоруссия 5869 3
Франция - Французская Республика 7913 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3070 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1902 3
Нидерланды 3564 3
Россия - УФО - Свердловская область 1614 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1558 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 924 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 523 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 620 3
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 36 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1093 2
Индия - Bharat 5564 2
Ближний Восток 2991 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3356 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 2
Азия - Азиатский регион 5630 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 36
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 23
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11183 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7129 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3579 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5140 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3429 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6406 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 6
Английский язык 6769 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2915 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11345 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 716 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2293 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16826 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8028 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 629 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4168 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5787 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5075 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10267 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5906 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2003 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 2
Ведомости 1095 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 2
LibGen 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Известия ИД 663 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ITnews 34 1
WapStart 45 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
AppleInsider 398 1
Вебпланета 4 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Forbes - Форбс 868 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 141 1
НМГ - Медиалогия 31 1
In-Stat/MDR 70 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
In-Stat 115 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
INFOLine-Аналитика 60 1
РАН - Российская академия наук 1943 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 67 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 126 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1235 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще