IFPI International Federation of the Phonographic Industry International Standard Recording Code Международная федерация производителей фонограмм Международная федерация индустрии фонограмм
|30.11.2010
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Пользователи атаковали сайты IFPI
Члены интернет-группы Anonymous в прошедшие выходные осуществили DDoS-атаку на сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). Данную акцию было решено осуществить в качестве ответа на решение шведского апелляционного суда, который хотя и уменьшил тюремные заключения четырех основателей торрент-трекера The Pirat
|17.08.2009
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MP3 обгонит CD в 2010 году
Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI), известная своими исками против торрент-портала The Pirate Bay, подсчитала, что к 2010 г. платные загрузки музыки в США в денежном выражении превысят продажи на физических носителях. Оста
|20.02.2009
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Защитники The Pirate Bay взломали шведский сайт IFPI
Неизвестные хакеры в среду, 18 февраля, взломали шведский сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). На главной странице сайта появился текст, в котором злоумышленники выражали свою поддержку популярному торрент-порталу The Pirate Bay и объявляли войну всем организациям, которые борются
|28.04.2008
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IFPI «уничтожила» крупный пиратский сервер
Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) предъявила обвинение Чешской академии наук в том, что она была хостом для пиратского сервера. На данном сервере размещался один из крупнейших музыкальных архивов. Объем размещенных на нем
|17.04.2008
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The Pirate Bay подаст в суд на IFPI
Представители популярного торрент-портала The Pirate Bay вчера, 16 апреля, объявили о том, что планируют подать судебный иск против Международной федерации фонографической индустрии (IFPI) за блокировку доступа к этому сайту. В феврале 2008 г. датский суд постановил, что интернет-провайдер Tele2 обязан заблокировать доступ к The Pirate Bay для своих пользователей. Это решен
|26.11.2007
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Письмо Международной федерации звукозаписывающей индустрии утекло в Сеть
Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) второй раз пострадала от утечки электронной почты. На этот раз в Сети было опубликовано конфиденциальное письмо, касающееся предыдущей утечки почты. Письмо содержит предупреждение членам
|22.10.2007
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IFPI отберет свой домен у PirateBay
Международная федерация фонографической индустрии – обратилась во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation (WIPO) с намерением вернуть себе домен ifpi.com, который ранее был захвачен пиратским ресурсом PirateBay. Как сообщает издание Ars Technica, представители IFPI обвиняют сооснователя ресурса PirateBay Питера Копими (Peter Kopi
|16.10.2007
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Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com
Международная федерация фонографической индустрии - IFPI - потеряла домен ifpi.com. Новым владельцем домена стала The Pirate Bay, одна из крупнейших мировых пиратских организаций. То, что теперь на ifpi.com располагается сайт Между
|15.10.2007
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Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com
Доменное имя ifpi.com, которое ранее принадлежало «Международной федерации фонографической индустрии» (Int
|23.08.2007
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Западные лейблы под давлением IFPI отказались принять платежи от РОМС
Западные лейблы - Sony BMG, Universal Music, EMI, Warner Music Group - под давлением «Международной федерации производителей фонограмм» (IFPI) в очередной раз намеренно проигнорировали уведомление РОМС («Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям») о необходимости получения ими платежей, которые производятся в соответст
|18.10.2006
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IFPI подала 8 тысяч исков против пользователей P2P
Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) подала 8 тысяч исков против пользователей файлообменных (P2P) сетей из 17 стран мира. Правообладатели впервые "потревожили" пиратов из Бразилии, Мексики и Польши. Ответчики, перечисленные
|05.04.2006
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Музыкальная индустрия судится с 2 тыс. пиратов
Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI) во вторник подала новую волну исков против пользователей файлообменных сетей в Европе и Гонконге, которые размещают лицензионную музыку в свободном доступе. Таким образом общее число иско
|10.03.2005
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Русская "халява" иностранцам не по зубам
спространением музыкальных записей через интернет на сайте AllofMP3.com. Заявление о нарушении прав производителей фонограмм владельцами этого сайта было подано от имени российского представительства IFPI в отдел по борьбе с компьютерными преступлениями ГУВД Москвы и оттуда передано на рассмотрение прокуратурой. В ходе проведенной проверки сотрудники прокуратуры установили, что посредством
|21.01.2005
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Онлайновые продажи музыки бьют рекорды
По данным IFPI, членами которой являются 1450 звукозаписывающих компаний по всему миру, в 2004 году европейские и американские пользователи легально загрузили из интернета более 200 млн. песен, в то врем
|19.01.2005
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Любители интернет-музыки стали более цивилизованными
десять раз, сообщила в среду торговая группа International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), сообщает РБК. По данным IFPI, объем онлайн-продаж превысил в 2004 году в США и
|01.10.2003
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Пиринговые сети теряют трафик, но продажи музыки продолжают падать
ее время могла измениться. Тем не менее объем продаж музыки на носителях сократился в первом полугодии 2003 года еще на 10,9%, сообщила в среду Международная федерация фонографической промышленности (IFPI). В заявлении IFPI говорится, что обмен файлами в интернете и активное переписывание и обмен музыкой на CD-R по-прежнему наносят непоправимый ущерб индустрии. Особенно сильное паден
|10.07.2003
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IFPI: Пираты продолжают грабить музыкальную индустрию
Более миллиарда нелегальных музыкальных компакт-дисков было продано в мире в прошлом году, сообщила сегодня Международная федерация фонографической промышленности (IFPI), которая борется за деньги входящих в нее компаний звукозаписи. В 2002 году объем продаж пиратских CD вырос в мире на 14% до 1,1 млн. штук, а за последние три года увеличился более чем в
|20.04.2001
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Napster снова обвиняют в падении продаж музыкальных дисков
я Федерация Фонографической Промышленности (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI). Федерация, представляющая интересы звукозаписывающих компаний по всему миру и объединя
|28.12.1999
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Шведский подросток, скачивавший нелицензионную музыку из Интернет, выиграл дело в суде
ународной Федерацией Фонографической Индустрии (International Federation of Phonographic Industry - IFPI). IFPI представляет более 50 звукозаписывающих компаний по всему миру. Претензия
IFPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАН - Российская академия наук 1779 1
|Чешская академия наук - Академия наук Чехии - Czech Academy of Sciences 1 1
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