IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм

Члены интернет-группы Anonymous в прошедшие выходные осуществили DDoS-атаку на сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии ( IFPI ). Данную акцию было решено осуществить в качестве ответа на решение шведского апелляционного суда, который хотя и уменьшил тюремные заключения четырех основателей торрент-трекера The Pirat

Международная федерация индустрии звукозаписи ( IFPI ), известная своими исками против торрент-портала The Pirate Bay, подсчитала, что к 2010 г. платные загрузки музыки в США в денежном выражении превысят продажи на физических носителях. Оста

Неизвестные хакеры в среду, 18 февраля, взломали шведский сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии ( IFPI ). На главной странице сайта появился текст, в котором злоумышленники выражали свою поддержку популярному торрент-порталу The Pirate Bay и объявляли войну всем организациям, которые борются

Представители популярного торрент-портала The Pirate Bay вчера, 16 апреля, объявили о том, что планируют подать судебный иск против Международной федерации фонографической индустрии ( IFPI ) за блокировку доступа к этому сайту. В феврале 2008 г. датский суд постановил, что интернет-провайдер Tele2 обязан заблокировать доступ к The Pirate Bay для своих пользователей. Это решен

Международная федерация фонографической индустрии – обратилась во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation (WIPO) с намерением вернуть себе домен ifpi .com, который ранее был захвачен пиратским ресурсом PirateBay. Как сообщает издание Ars Technica, представители IFPI обвиняют сооснователя ресурса PirateBay Питера Копими (Peter Kopi