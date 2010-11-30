IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм

Пользователи атаковали сайты IFPI Члены интернет-группы Anonymous в прошедшие выходные осуществили DDoS-атаку на сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). Данную акцию было решено осуществить в качестве ответа на решение шведского апелляционного суда, который хотя и уменьшил тюремные заключения четырех основателей торрент-трекера The Pirat

MP3 обгонит CD в 2010 году Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI), известная своими исками против торрент-портала The Pirate Bay, подсчитала, что к 2010 г. платные загрузки музыки в США в денежном выражении превысят продажи на физических носителях. Оста

Защитники The Pirate Bay взломали шведский сайт IFPI Неизвестные хакеры в среду, 18 февраля, взломали шведский сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). На главной странице сайта появился текст, в котором злоумышленники выражали свою поддержку популярному торрент-порталу The Pirate Bay и объявляли войну всем организациям, которые борются

IFPI «уничтожила» крупный пиратский сервер Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) предъявила обвинение Чешской академии наук в том, что она была хостом для пиратского сервера. На данном сервере размещался один из крупнейших музыкальных архивов. Объем размещенных на нем

The Pirate Bay подаст в суд на IFPI Представители популярного торрент-портала The Pirate Bay вчера, 16 апреля, объявили о том, что планируют подать судебный иск против Международной федерации фонографической индустрии (IFPI) за блокировку доступа к этому сайту. В феврале 2008 г. датский суд постановил, что интернет-провайдер Tele2 обязан заблокировать доступ к The Pirate Bay для своих пользователей. Это решен

Письмо Международной федерации звукозаписывающей индустрии утекло в Сеть Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) второй раз пострадала от утечки электронной почты. На этот раз в Сети было опубликовано конфиденциальное письмо, касающееся предыдущей утечки почты. Письмо содержит предупреждение членам

IFPI отберет свой домен у PirateBay Международная федерация фонографической индустрии – обратилась во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation (WIPO) с намерением вернуть себе домен ifpi.com, который ранее был захвачен пиратским ресурсом PirateBay. Как сообщает издание Ars Technica, представители IFPI обвиняют сооснователя ресурса PirateBay Питера Копими (Peter Kopi

Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com Международная федерация фонографической индустрии - IFPI - потеряла домен ifpi.com. Новым владельцем домена стала The Pirate Bay, одна из крупнейших мировых пиратских организаций. То, что теперь на ifpi.com располагается сайт Между

Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com Доменное имя ifpi.com, которое ранее принадлежало «Международной федерации фонографической индустрии» (Int

Западные лейблы под давлением IFPI отказались принять платежи от РОМС Западные лейблы - Sony BMG, Universal Music, EMI, Warner Music Group - под давлением «Международной федерации производителей фонограмм» (IFPI) в очередной раз намеренно проигнорировали уведомление РОМС («Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям») о необходимости получения ими платежей, которые производятся в соответст

IFPI подала 8 тысяч исков против пользователей P2P Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) подала 8 тысяч исков против пользователей файлообменных (P2P) сетей из 17 стран мира. Правообладатели впервые "потревожили" пиратов из Бразилии, Мексики и Польши. Ответчики, перечисленные

Музыкальная индустрия судится с 2 тыс. пиратов Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI) во вторник подала новую волну исков против пользователей файлообменных сетей в Европе и Гонконге, которые размещают лицензионную музыку в свободном доступе. Таким образом общее число иско

Русская "халява" иностранцам не по зубам спространением музыкальных записей через интернет на сайте AllofMP3.com. Заявление о нарушении прав производителей фонограмм владельцами этого сайта было подано от имени российского представительства IFPI в отдел по борьбе с компьютерными преступлениями ГУВД Москвы и оттуда передано на рассмотрение прокуратурой. В ходе проведенной проверки сотрудники прокуратуры установили, что посредством

Онлайновые продажи музыки бьют рекорды По данным IFPI, членами которой являются 1450 звукозаписывающих компаний по всему миру, в 2004 году европейские и американские пользователи легально загрузили из интернета более 200 млн. песен, в то врем

Любители интернет-музыки стали более цивилизованными десять раз, сообщила в среду торговая группа International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), сообщает РБК. По данным IFPI, объем онлайн-продаж превысил в 2004 году в США и

Пиринговые сети теряют трафик, но продажи музыки продолжают падать ее время могла измениться. Тем не менее объем продаж музыки на носителях сократился в первом полугодии 2003 года еще на 10,9%, сообщила в среду Международная федерация фонографической промышленности (IFPI). В заявлении IFPI говорится, что обмен файлами в интернете и активное переписывание и обмен музыкой на CD-R по-прежнему наносят непоправимый ущерб индустрии. Особенно сильное паден

IFPI: Пираты продолжают грабить музыкальную индустрию Более миллиарда нелегальных музыкальных компакт-дисков было продано в мире в прошлом году, сообщила сегодня Международная федерация фонографической промышленности (IFPI), которая борется за деньги входящих в нее компаний звукозаписи. В 2002 году объем продаж пиратских CD вырос в мире на 14% до 1,1 млн. штук, а за последние три года увеличился более чем в

Napster снова обвиняют в падении продаж музыкальных дисков я Федерация Фонографической Промышленности (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI). Федерация, представляющая интересы звукозаписывающих компаний по всему миру и объединя