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IFPI International Federation of the Phonographic Industry International Standard Recording Code Международная федерация производителей фонограмм Международная федерация индустрии фонограмм

IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм


30.11.2010 Пользователи атаковали сайты IFPI

Члены интернет-группы Anonymous в прошедшие выходные осуществили DDoS-атаку на сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). Данную акцию было решено осуществить в качестве ответа на решение шведского апелляционного суда, который хотя и уменьшил тюремные заключения четырех основателей торрент-трекера The Pirat
17.08.2009 MP3 обгонит CD в 2010 году

Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI), известная своими исками против торрент-портала The Pirate Bay, подсчитала, что к 2010 г. платные загрузки музыки в США в денежном выражении превысят продажи на физических носителях. Оста
20.02.2009 Защитники The Pirate Bay взломали шведский сайт IFPI

Неизвестные хакеры в среду, 18 февраля, взломали шведский сайт Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI). На главной странице сайта появился текст, в котором злоумышленники выражали свою поддержку популярному торрент-порталу The Pirate Bay и объявляли войну всем организациям, которые борются
28.04.2008 IFPI «уничтожила» крупный пиратский сервер

Международная федерация фонографической индустрии (IFPI) предъявила обвинение Чешской академии наук в том, что она была хостом для пиратского сервера. На данном сервере размещался один из крупнейших музыкальных архивов. Объем размещенных на нем
17.04.2008 The Pirate Bay подаст в суд на IFPI

Представители популярного торрент-портала The Pirate Bay вчера, 16 апреля, объявили о том, что планируют подать судебный иск против Международной федерации фонографической индустрии (IFPI) за блокировку доступа к этому сайту. В феврале 2008 г. датский суд постановил, что интернет-провайдер Tele2 обязан заблокировать доступ к The Pirate Bay для своих пользователей. Это решен
26.11.2007 Письмо Международной федерации звукозаписывающей индустрии утекло в Сеть

Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) второй раз пострадала от утечки электронной почты. На этот раз в Сети было опубликовано конфиденциальное письмо, касающееся предыдущей утечки почты. Письмо содержит предупреждение членам

22.10.2007 IFPI отберет свой домен у PirateBay

Международная федерация фонографической индустрии – обратилась во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation (WIPO) с намерением вернуть себе домен ifpi.com, который ранее был захвачен пиратским ресурсом PirateBay. Как сообщает издание Ars Technica, представители IFPI обвиняют сооснователя ресурса PirateBay Питера Копими (Peter Kopi
16.10.2007 Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com

Международная федерация фонографической индустрии - IFPI - потеряла домен ifpi.com. Новым владельцем домена стала The Pirate Bay, одна из крупнейших мировых пиратских организаций. То, что теперь на ifpi.com располагается сайт Между
15.10.2007 Пиратский ресурс Pirate Bay завладел доменом IFPI.com

Доменное имя ifpi.com, которое ранее принадлежало «Международной федерации фонографической индустрии» (Int
23.08.2007 Западные лейблы под давлением IFPI отказались принять платежи от РОМС

Западные лейблы - Sony BMG, Universal Music, EMI, Warner Music Group - под давлением «Международной федерации производителей фонограмм» (IFPI) в очередной раз намеренно проигнорировали уведомление РОМС («Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям») о необходимости получения ими платежей, которые производятся в соответст
18.10.2006 IFPI подала 8 тысяч исков против пользователей P2P

Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) подала 8 тысяч исков против пользователей файлообменных (P2P) сетей из 17 стран мира. Правообладатели впервые "потревожили" пиратов из Бразилии, Мексики и Польши. Ответчики, перечисленные
05.04.2006 Музыкальная индустрия судится с 2 тыс. пиратов

Международная федерация индустрии звукозаписи (IFPI) во вторник подала новую волну исков против пользователей файлообменных сетей в Европе и Гонконге, которые размещают лицензионную музыку в свободном доступе. Таким образом общее число иско
10.03.2005 Русская "халява" иностранцам не по зубам

спространением музыкальных записей через интернет на сайте AllofMP3.com. Заявление о нарушении прав производителей фонограмм владельцами этого сайта было подано от имени российского представительства IFPI в отдел по борьбе с компьютерными преступлениями ГУВД Москвы и оттуда передано на рассмотрение прокуратурой. В ходе проведенной проверки сотрудники прокуратуры установили, что посредством

21.01.2005 Онлайновые продажи музыки бьют рекорды

По данным IFPI, членами которой являются 1450 звукозаписывающих компаний по всему миру, в 2004 году европейские и американские пользователи легально загрузили из интернета более 200 млн. песен, в то врем
19.01.2005 Любители интернет-музыки стали более цивилизованными

десять раз, сообщила в среду торговая группа International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), сообщает РБК. По данным IFPI, объем онлайн-продаж превысил в 2004 году в США и 
01.10.2003 Пиринговые сети теряют трафик, но продажи музыки продолжают падать

ее время могла измениться. Тем не менее объем продаж музыки на носителях сократился в первом полугодии 2003 года еще на 10,9%, сообщила в среду Международная федерация фонографической промышленности (IFPI). В заявлении IFPI говорится, что обмен файлами в интернете и активное переписывание и обмен музыкой на CD-R по-прежнему наносят непоправимый ущерб индустрии. Особенно сильное паден
10.07.2003 IFPI: Пираты продолжают грабить музыкальную индустрию

Более миллиарда нелегальных музыкальных компакт-дисков было продано в мире в прошлом году, сообщила сегодня Международная федерация фонографической промышленности (IFPI), которая борется за деньги входящих в нее компаний звукозаписи. В 2002 году объем продаж пиратских CD вырос в мире на 14% до 1,1 млн. штук, а за последние три года увеличился более чем в

20.04.2001 Napster снова обвиняют в падении продаж музыкальных дисков

я Федерация Фонографической Промышленности (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI). Федерация, представляющая интересы звукозаписывающих компаний по всему миру и объединя
28.12.1999 Шведский подросток, скачивавший нелицензионную музыку из Интернет, выиграл дело в суде

ународной Федерацией Фонографической Индустрии (International Federation of Phonographic Industry - IFPI). IFPI представляет более 50 звукозаписывающих компаний по всему миру. Претензия


Публикаций - 121, упоминаний - 135

IFPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Медиасервисез - Медиасервис 4 11
Sony 6428 9
Yahoo! 3556 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 4
Google LLC 11109 4
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 179 4
Apple Inc 11211 4
Microsoft Corporation 23868 4
Цифра ГК 2221 3
Интернет-Аудит 3 3
Philips 2032 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 166 3
Yahoo! China 5 2
Macrovision 25 2
Rhapsody 57 2
Softkey - Софткей 148 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
Alawar - Алавар 44 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
Anonymous - Хакерская группировка 74 2
Yandex - Яндекс 6139 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 2
PayPal 641 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 239 1
Ansoft - Ансофт 39 1
SmartSoftware 2 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 74 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
Базис Консалтинговая компания 14 1
Технологии Будущего 155 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 349 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 1
Intel Corporation 11750 1
АТК Консультационная группа 50 1
4A Games 790 1
Питерская группа связистов 30 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 1
Oracle Corporation 6389 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 1
WMG - Warner Music Group 151 19
Sony BMG 124 12
UMG - Universal Music Group 153 10
Visa International 1840 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Sony Music Entertainment 106 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 4
Интеррос - Росбанк АКБ 551 3
Warner 554 3
Beiten Burkhardt 62 3
Sony BMG Music Entertainment 29 3
eBay Inc 1571 2
Россети Ленэнерго 68 2
Bertelsmann 174 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 2
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 7 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
Walt Disney - 20th Century Fox 78 1
Тройка сталь 2 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 31 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 73 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
Киномир - Кодак-Киномир 4 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 59 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 1
Western Union - Вестерн Юнион 116 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 175 1
Walt Disney Company 440 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Warner Bros. International Television Distribution 272 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 130 1
Эксмо-АСТ - издательство 63 1
Boeing 938 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 10
Судебная власть - Judicial power 538 10
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 5
Верховный суд Российской Федерации 707 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 12 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 3
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 9 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Администрация Гонконга 1 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 2 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 37 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 100 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 45 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 117 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 120 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
Мосгордума - Московская городская Дума 78 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 233 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 5
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 3
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 2
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 1 1
НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 3 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 1 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 1 1
Русский Щит - ассоциация 28 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 26 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 88 1
4CIO 743 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
РСП - Российский союз правообладателей 10 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 34
Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 396 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 21
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2355 19
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 539 19
BitTorrent - протокол для обмена файлами 182 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 486 14
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 442 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 4
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 1942 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 181 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 2
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 463 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 92 19
AllOfMP3.com 49 17
Apple iTunes Store 1000 13
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 12
Baidu 257 7
Microsoft Windows 2000 940 6
Apple iPhone 6 597 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 4
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 130 3
eDonkey - eD2k 4 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 2
Microsoft Skype 1973 2
Yahoo! Music Jukebox 2 2
Myspace - социальная сеть 618 2
Apple iPod 1424 2
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 0 1
Microsoft Windows 14705 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 230 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 1
Cognitive Passport 31 1
Statista 184 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 133 1
Demonoid - Торрент-трекер 9 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 64 1
Embarcadero Interbase 39 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 108 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 5 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 1
Cognitive Forms 41 1
Kaspersky Anti-Hacker 7 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 116 1
Ansoft Avarda ERP 12 1
Abbyy FormReader 21 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 80 1
PressPlay 47 1
СофтИнтегро ДокМенеджер 1 1
Почта России - Киберпочта 14 1
Dr.Web - DrWeb32 - DrWeb for Win32 12 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 14
Квасов Денис 18 11
Пожитков Игорь 11 9
Маргулян Эдуард 6 5
Наумов Виктор 125 4
Врублевский Павел 94 3
Шульгин Андрей 2 2
Мучник Феликс 68 2
Усачева Анна 5 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 15 1
Стоянов Юрий 1 1
Башмет Юрий 3 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Tsurumi Mike - Цуруми Майк 1 1
Комаровский Денис 1 1
Шапиев Азамат 1 1
Драгунов Владимир 1 1
Рожковский Кирилл 14 1
Кибе Виталий 2 1
Четвериков Василий 1 1
Безруков Сергей 3 1
Никоненко Сергей 2 1
Климов Геннадий 1 1
Минков Андрей 1 1
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 1
Nilsson Jonas - Нильсон Йонас 3 1
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 17 1
Дудик Людмила 1 1
Чистов Кирилл 17 1
Коротков Андрей 84 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 96 1
Маковецкий Сергей 1 1
Угренович Алексей 3 1
Шарапова Евгения 1 1
Orejudo Raul García - Орехудо Рауль Гарсия 1 1
Отрубчак Сергей 1 1
Голдовский Павел 1 1
Соколова Софья 3 1
Расторгуев Николай 2 1
Хрулев Василий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 18
Швеция - Королевство 2191 18
Европа 11993 12
Франция - Французская Республика 5484 12
Германия - Федеративная Республика 8772 11
Япония 10469 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 11
Дания - Королевство 914 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 8
Нидерланды 2226 7
Испания - Королевство 2868 7
Италия - Итальянская Республика 3006 7
Америка Латинская 1494 7
Украина 6786 6
Бразилия - Федеративная Республика 1965 6
Великобритания - Лондон 2146 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 5
Польша - Республика 1591 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 611 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Австрия - Австрийская Республика 1016 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Канада 3013 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 3
Китай - Тайвань 1755 3
Таиланд - Королевство 703 3
Бельгия - Королевство 868 2
Индия - Bharat 4474 2
Европа Восточная 3026 2
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Греция - Греческая Республика 670 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 6
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РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 13 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 2
Аудит - аудиторский услуги 1047 2
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