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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sunde Peter Зунде Петер


13.03.2025 Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера 1
06.04.2015 Основатель The Pirate Bay заявил о смерти «пиратского движения» 1
22.12.2014 Атака клонов: The Pirate Bay возродят во множестве копий 1
11.07.2013 Основатель крупнейшего в мире торрент-трекера призвал его закрыть 1
03.09.2012 Арестован основатель легендарного торрент-трекера 1
24.01.2011 Создатели The Pirate Bay запустят новый музыкальный файлообменник 1
08.12.2010 Хакеры атаковали Mastercard 1
30.11.2010 Основатель Pirate Bay начал строить «альтернативный интернет» 1
12.03.2010 Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре 1
15.02.2010 Сооснователь The Pirate Bay создал сервис Flattr 1
25.11.2009 Создатель Pirate Bay запустил новый стартап Kvittar 1
18.11.2009 The Pirate Bay закроют навсегда 1
04.08.2009 Загадочные русские могли купить The Pirate Bay 1
28.07.2009 Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay 1
26.06.2009 The Pirate Bay подает в суд на Швецию 1
22.06.2009 Нелегальное видео в интернете невостребовано 1
16.06.2009 The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика 1
08.06.2009 "Партия Пиратов" пришла к власти 1
15.05.2009 Основатели The Pirate Bay готовятся к мести 1
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму 1
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму 1
04.03.2009 Суд над торрентами: портал-лидер ждет приговора 1
04.03.2009 Суд по делу The Pirate Bay подходит к концу 1
06.06.2008 Продажный полицейский помог Warner Bros. в деле против торрента 1
06.06.2008 Warner Brothers подкупила полицию, чтобы закрыть Pirate Bay 1
20.11.2007 Поп-звезда Prince объявил войну The Pirate Bay 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Sunde Peter и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11859 3
X Corp - Twitter 2851 2
PayPal 656 2
Anonymous - Хакерская группировка 75 2
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Sony 6556 1
Grokster 39 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 5
Sony BMG 183 5
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 5
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Warner 534 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Walt Disney Company 624 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 2
Судебная власть - Judicial power 2322 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1022 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 13 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 622 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 8
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 702 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3151 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4929 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2941 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2914 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3897 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14487 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4294 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1195 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7159 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 1
Clone - Клонирование 498 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2807 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17170 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7430 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9362 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами 62 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 112 26
Myspace - социальная сеть 636 3
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 2
Microsoft Exchange 1746 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 105 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 1
isoHunt - торрент-трекер 10 1
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Нидерланды 3537 1
Таиланд - Королевство 827 1
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Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 75 1
Италия - Рим 206 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
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Ars Technica 425 2
WikiLeaks 119 1
Reddit 317 1
NBC News 182 1
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PCWorld - PC World 45 1
Digg 68 1
Forrester Research 821 1
Futuresource Consulting 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
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