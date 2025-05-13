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Индексная книга (каталог) CNews*
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MFT Managed File Transfer Управляемая передача файлов Безопасный корпоративный файловый обмен Защищенный обмен файлами



13.05.2025 Генпрокуратура отдаст сотни миллионов за модернизацию кадровой системы на «1С» 1
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими 1
11.09.2024 «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций 1
31.07.2024 Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры 1
18.06.2024 Программный комплекс «Синоникс» включен в реестр российского ПО 1
28.05.2024 Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название 1
28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» 1
01.02.2024 Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс» 1
28.12.2023 ГК Softline и «МФТ Платформа» объявляют о партнерстве 1
26.12.2023 ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ 1
11.12.2023 Как правильно и безопасно обмениваться файлами внутри компании и с внешними контрагентами 3
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews 1
06.10.2023 Kaspersky ICS CERT: в 2023 году значительно выросло число инцидентов в результате кибератак на промышленные организации 1
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1
28.07.2023 Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ 1
19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 2
16.02.2023 Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн 1
23.11.2022 Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций 1
07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ 1
27.06.2022 Решения налогового мониторинга ГНИВЦ протестированы с АИС «Налог-3» 1
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента» 1
17.02.2022 «ОКБМ Африкантов»: Как построить корпоративную мобильность на режимном предприятии 1
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях 1
16.03.2020 Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam 1
14.06.2019 Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов 2
15.03.2019 Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
19.12.2017 «Эконика» начала использовать «КРОК Диск» для внутреннего обмена файлами 1
17.11.2014 WinZip 19 и WinZip 19 Pro предлагают новый способ работы с файлами в «облаке» 1
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1
24.01.2014 OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов 1
09.04.2013 Acronis представила новые бизнес-решения для синхронизации данных и файлообмена 1
13.02.2013 МТС обеспечила связью удаленные промышленные объекты Норильска 1
15.01.2013 Мобильные решения для совместной работы: "гигантам" придется потесниться? 1
01.08.2012 МТС модернизировала сети мобильной и фиксированной связи в Тульской области 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
12.01.2012 OpenTrust MFT Online — новая облачная платформа для безопасного обмена данными 1
07.11.2011 Пиратство может быть полезно: доказано судом 1

Публикаций - 63, упоминаний - 67

MFT и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6754 8
Google LLC 11932 8
Quorum - Кворум - 128 7
Microsoft Corporation 24814 5
VK - Mail.ru Group 3482 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 4
Dropbox 502 4
X Corp - Twitter 2878 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 3
Softline - Софтлайн 2955 3
АйТи 1379 3
Box inc - box.com - box.net 363 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 2
Dell EMC 5047 2
Cisco Systems 5148 2
Apple Inc 12251 2
Meta Platforms - Facebook 4462 2
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
InfoWatch - Инфовотч 1037 2
8436 2
Citrix Systems 821 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
Yahoo! 3699 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
МФТ Платформа 2 2
АйТи Бастион - IT Bastion 108 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 137 1
OpenText 209 1
Keynectis - OpenTrust 6 1
Keynectis 2 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 253 1
Broadcom - VMware 2404 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Acronis - Акронис 451 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Microsoft - LinkedIn 660 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 2
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Superjob - Суперджоб 591 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
Тульский молочный комбинат - ТМК - Бежин луг - Тульское молоко - ENDORF 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 477 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 328 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 270 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Судебная власть - Judicial power 2336 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 124 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 2
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
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