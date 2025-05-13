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MFT Managed File Transfer Управляемая передача файлов Безопасный корпоративный файловый обмен Защищенный обмен файлами
MFT и организации, системы, технологии, персоны:
|TorrentFreak (TF) 141 3
|ZDnet 660 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5947 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|The Guardian - Британская газета 369 1
|NBC News 182 1
|TG Daily 98 1
|NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
|Ведомости 1068 1
|РИА Новости 940 1
|УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
|LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
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