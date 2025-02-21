Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.02.2025
«МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра
чивого соединения даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний на Таймыре. Поскольку район расположен в арктической зоне, там вынуждены использовать для решени
|20.02.2025
|16.10.2023
Порт «Бухта север» на Таймыре стал самой северной точкой на карте связи МТС
ожный проект в "Бухта север"», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. Ранее самым северным населенным пунктом, где присутствует связь МТС в Красноярском крае, был поселок Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района.
|29.09.2023
МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра
«Океан» и «Зеленая линия» подключены к сети фиксированного интернета МТС. Компания также обеспечила передачу данных для торговой сети с помощью защищенного VPN-канала. «Партия касс была доставлена на Таймыр, проделав путь из Москвы в Мурманск автомобильным транспортом, а дальше по Северному морскому пути до Дудинки. Несмотря на такую сложную логистику, оборудование успешно прошло тестирован
|24.11.2022
В поселке Хета на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь
вую связь и мобильный интернет в одной из самых северных точек Красноярского края – поселке Хета на Таймыре. Теперь более 300 жителей поселка, расположенного в арктической зоне, могут пользоват
|15.11.2021
Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района впервые появились голосовая связь и мобильный интернет 4G. Поселок находится в арктической зоне; это самый северный населенный пункт в стране, где присутств
|21.08.2020
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Таймырский колледж» начал работать в СЭД «ЭТЛАС»
В сентябре 2019 г. ИТ-специалисты «Таймырского колледжа» начали проработку проекта внедрения электронного документооборота с целью формирования надежного хранилища документов и автоматизации обработки и согласования документов.
|29.06.2018
Tele2 запускает новые тарифы для корпоративных клиентов Таймыра
Tele2 запускает новые тарифные планы для корпоративных клиентов в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В каждый тариф линейки «Мой бизнес» теперь включены бесплатн
|23.10.2017
«Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель»
а масштабный проект внедрения Системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Таймырский» Заполярного филиала компании «Норникель». Проект выполнен в ходе реализации прогр
|13.11.2015
Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района
Мобильный оператор Tele2 предложил абонентам г. Норильска и Таймырского муниципального района обновленную линейку тарифных планов. Новая линейка тарифов,
|02.06.2015
Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике
ра, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. Ученым удалось полностью обогнуть Таймырский полуостров, провести ряд научных экспериментов и испытать на прочность систему Omn
|01.10.2013
МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе
ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Оксаны Тереховой на должность директора МТС в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В круг обязанностей Оксаны Тереховой будет входить общее рук
|12.03.2004
Бюджетники Таймыра автоматизировали бухучет с "1С"
Компания "ВДГБ" сообщила о завершении первого этапа автоматизации бюджетных предприятий Таймырского автономного округа, в рамках программы по информатизации региона и федеральной пр
