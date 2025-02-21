Разделы

Россия СФО Красноярский край Таймырский автономный округ Таймыр

Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр

СОБЫТИЯ


21.02.2025 «МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра

чивого соединения даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний на Таймыре. Поскольку район расположен в арктической зоне, там вынуждены использовать для решени
20.02.2025 «МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра

чивого соединения даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний на Таймыре. Поскольку район расположен в арктической зоне, там вынуждены использовать для решени
16.10.2023 Порт «Бухта север» на Таймыре стал самой северной точкой на карте связи МТС

ожный проект в "Бухта север"», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. Ранее самым северным населенным пунктом, где присутствует связь МТС в Красноярском крае, был поселок Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района.
29.09.2023 МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра

«Океан» и «Зеленая линия» подключены к сети фиксированного интернета МТС. Компания также обеспечила передачу данных для торговой сети с помощью защищенного VPN-канала. «Партия касс была доставлена на Таймыр, проделав путь из Москвы в Мурманск автомобильным транспортом, а дальше по Северному морскому пути до Дудинки. Несмотря на такую сложную логистику, оборудование успешно прошло тестирован
24.11.2022 В поселке Хета на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь

вую связь и мобильный интернет в одной из самых северных точек Красноярского края – поселке Хета на Таймыре. Теперь более 300 жителей поселка, расположенного в арктической зоне, могут пользоват
15.11.2021 Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района впервые появились голосовая связь и мобильный интернет 4G. Поселок находится в арктической зоне; это самый северный населенный пункт в стране, где присутств
21.08.2020 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Таймырский колледж» начал работать в СЭД «ЭТЛАС»

В сентябре 2019 г. ИТ-специалисты «Таймырского колледжа» начали проработку проекта внедрения электронного документооборота с целью формирования надежного хранилища документов и автоматизации обработки и согласования документов.

29.06.2018 Tele2 запускает новые тарифы для корпоративных клиентов Таймыра

Tele2 запускает новые тарифные планы для корпоративных клиентов в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В каждый тариф линейки «Мой бизнес» теперь включены бесплатн
23.10.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель»

а масштабный проект внедрения Системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Таймырский» Заполярного филиала компании «Норникель». Проект выполнен в ходе реализации прогр
13.11.2015 Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района

Мобильный оператор Tele2 предложил абонентам г. Норильска и Таймырского муниципального района обновленную линейку тарифных планов. Новая линейка тарифов,
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике

ра, большая часть из которых приходилась на первозданную Арктику. Ученым удалось полностью обогнуть Таймырский полуостров, провести ряд научных экспериментов и испытать на прочность систему Omn
01.10.2013 МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе

ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Оксаны Тереховой на должность директора МТС в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В круг обязанностей Оксаны Тереховой будет входить общее рук
12.03.2004 Бюджетники Таймыра автоматизировали бухучет с "1С"

Компания "ВДГБ" сообщила о завершении первого этапа автоматизации бюджетных предприятий Таймырского автономного округа, в рамках программы по информатизации региона и федеральной пр

Публикаций - 91, упоминаний - 137

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 11
МегаФон 9935 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 9
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 5
Ростелеком 10322 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 3
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 3
МТС Сибирь макрорегион - СибЧелендж 22 3
Yandex - Яндекс 8462 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4540 3
Омникомм - Omnicomm 169 3
Huawei Technologies 404 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - СибЧелендж-Телеком - Красноярский GSM 14 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 2
SAP SE 5436 2
Meta Platforms - Facebook 4535 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Сумма Технологий 23 1
Инверсия - Инверсия НПФ 147 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Модульные Системы Торнадо 10 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
МегаФон - Мобиком 225 1
НЭТА 36 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 9
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 28 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 3
Boeing 1017 3
Arianespace 85 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 2
Почта России ПАО 2250 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 53 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ОТЭКО ГК 27 1
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 1
ВЫГОН Консалтинг 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Газпром нефть 670 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края 1 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 212 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1095 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 4
УУС - Универсальные услуги связи 325 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 8
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 4
Apple iPhone 6 4862 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Омникомм - Omnicomm LLS 30 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 2
Омникомм - Omnicomm LLD 4 2
Омникомм - Omnicomm Light 3 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Google YouTube - Видеохостинг 2894 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 604 2
Космодром Байконур 1071 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 146 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Samsung SyncMaster 71 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Егошин Сергей 89 6
Автомонов Александр 9 4
Терехова Оксана 13 3
Чуков Владимир 4 3
Шаккум Мартин 7 2
Емельянов Станислав 67 2
Перминов Анатолий 131 2
Рахманов Максим 47 2
Стрельцов Павел 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Иванов Сергей 398 2
Василевская Светлана 1 1
Айбашева Анна 98 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Федоров Евгений 18 1
Поповский Александр 90 1
Белашева Марина 37 1
Сусов Михаил 29 1
Измайлов Юрий 19 1
Глобус Дарья 9 1
Чернышев Александр 15 1
Агевнин Кирилл 2 1
Ширшов Петр 1 1
Богоявленский Василий 1 1
Папанин Иван 2 1
Шорохов Леонид 1 1
Колбасов Евгений 1 1
Гежа Евгений 1 1
Костюк Владимир 2 1
Гуженко Тимофей 1 1
Мамедова Мария 31 1
Акбулатов Эдхам 5 1
Пуртова Анна 1 1
Ваганов Алексей 5 1
Черненко Алексей 1 1
Буданов Данила 4 1
Голодец Ольга 23 1
Мишустин Михаил 737 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 57
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 50
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 271 26
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 19
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 18
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 14
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 13
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район 14 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 12
Россия - СФО - Республика Тыва 361 12
Россия - СФО - Кемеровская область 991 11
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 47 9
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 434 9
Россия - Крайний Север 317 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 8
Земля - планета Солнечной системы 10662 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1020 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 7
Россия - ЮФО - Севастополь 582 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 7
Россия - ДФО - Магаданская область 481 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 6
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 65 5
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 5
Россия - Заполярье 130 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 676 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 4
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 4
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск 14 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 4
Арктика - Северный полюс 179 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 17
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 8
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 5
Металлы - Никель - Nickel 348 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 124 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 874 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 98 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Virus Bulletin 33 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
N+1 - Издание 181 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 42 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
ИАЭС - Институт автоматизации энергетических систем 1 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
РАН ИПНГ - Институт проблем нефти и газа РАН 3 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
