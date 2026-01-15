Разделы

Россия ДФО Забайкальский край Агинский Бурятский округ

Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ

СОБЫТИЯ


15.01.2026 МТС добавила скорости LTE в двух районах Краснокаменска 1
07.11.2025 МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья 5
24.07.2025 «МегаФон» улучшил сеть в старинных поселениях Забайкалья 1
10.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
15.05.2025 МТС запустила LTE-сеть в Агинском Бурятском округе к началу туристического сезона 4
24.03.2025 «МегаФон» разогнал 4G в Хойто-Ага 1
14.02.2025 «МегаФон» разогнал 4G в Агинском Бурятском округе Забайкалья 2
30.01.2025 «МегаФон» назвал самые интернет-активные села Забайкалья 1
16.01.2025 МТС расширила сеть LTE в Забайкальском крае 1
05.12.2024 МТС запустила сеть LTE в селе забайкальских спортсменов 2
11.11.2024 МТС включила мобильный интернет на пути к Боржигантайской родниковой воронке 2
09.10.2024 Библиотеки Агинского Бурятского округа получили в дар от МТС этнокомиксы «Ожившие легенды Бурятии» 2
27.09.2024 МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии» 1
25.07.2024 МТС включила LTE-скорости в поселке, где жил самый загадочный старец Сибири Федор Кузьмич 1
25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал 1
27.05.2024 МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья 2
01.03.2024 К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов 1
18.12.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья 1
19.05.2023 На Агинском месторождении впервые заработал 4G 2
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 2
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 1
25.02.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети связи в Забайкалье 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
07.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Забайкалье 1
09.04.2015 Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье 1
10.12.2013 СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений 1
01.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Забайкалье 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
24.01.2013 «МегаФон» провел оптоволокно в южные районы Забайкалья 2
16.07.2008 Суд подтвердил правомерность решения ФАС в отношении Россвязи 2
06.06.2008 Россия: где прячутся пираты? 1
16.05.2008 ФЦИ при ЦИК РФ требуется техобслуживание ГАС «Выборы» 1
07.05.2008 «Билайн» получил шанс на Дальний Восток 1
18.03.2008 Чистая прибыль «Сибирьтелекома» в 2008 г. превысит 3 млрд руб 1
18.03.2008 ОПФР по Читинской области потребовались услуги связи 3
24.01.2008 Orange построил сеть для Байкальского банка Сбербанка России 1
23.01.2008 УФНС по Читинской области требуются услуги спутниковой связи 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 25
МегаФон 9975 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 6
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 5
МТС - Сибинтертелеком 10 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3134 4
Ростелеком - Связьинвест 1714 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
АКОС 68 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 1
Системы документооборота 511 1
Стримтон 8 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Киевстар - Kyivstar 557 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Питерская группа связистов 437 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Почта России ПАО 2253 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 14
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 10
Русский Щит - ассоциация 39 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 13
УУС - Универсальные услуги связи 325 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6169 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 308 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 170 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 77 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 112 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
ЭОС Дело-web 209 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 91 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
CS Development LLC - Looky 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
Хасьянова Гульнара 152 2
Рябов Игорь 27 2
Дорошова Жанна 33 1
Шабанов Игорь 2 1
Голомозин Анатолий 4 1
Орловский Виктор 398 1
Кочетков Владислав 248 1
Сергеев Михаил 111 1
Зайцева Анна 69 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Савватин Максим 65 1
Домбровский Юрий 62 1
Осадчая Ирина 64 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Сидоров Василий 53 1
Белашева Марина 37 1
Дадыкин Иван 31 1
Остроухова Юлия 30 1
Саяпина Елена 46 1
Вешняков Александр 30 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Михайлов Олег 23 1
Глобус Дарья 9 1
Рыбаков Николай 7 1
Гринь Виктор 8 1
Шелищ Петр 7 1
Злобин Юрий 6 1
Деревяшкин Владимир 3 1
Баранник Олег 3 1
Гаврилов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 36
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 669 29
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 27
Россия - ДФО - Бурятия Республика 680 16
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 16
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 13
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 385 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2973 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1025 10
Россия - ДФО - Амурская область 857 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 9
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 8
Россия - СФО - Кемеровская область 997 8
Россия - ДФО - Магаданская область 487 8
Россия - ДФО - Хабаровский край 996 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1889 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 977 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2686 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1549 6
Россия - СФО - Республика Тыва 363 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 6
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 336 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 5
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 5
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 91 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 4
Россия - УФО - Свердловская область 1766 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2682 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 4
Россия - СФО - Омская область 737 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 927 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 359 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1346 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1021 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
