Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Забайкальский край Агинский Бурятский округ
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасьянова Гульнара 152 2
|Рябов Игорь 27 2
|Дорошова Жанна 33 1
|Шабанов Игорь 2 1
|Голомозин Анатолий 4 1
|Орловский Виктор 398 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Сергеев Михаил 111 1
|Зайцева Анна 69 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Савватин Максим 65 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Сидоров Василий 53 1
|Белашева Марина 37 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Саяпина Елена 46 1
|Вешняков Александр 30 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Михайлов Олег 23 1
|Глобус Дарья 9 1
|Рыбаков Николай 7 1
|Гринь Виктор 8 1
|Шелищ Петр 7 1
|Злобин Юрий 6 1
|Деревяшкин Владимир 3 1
|Баранник Олег 3 1
|Гаврилов Сергей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.