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На Агинском месторождении впервые заработал 4G

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G на территории Агинского золоторудного месторождения, которое входит в состав Highland Gold. Теперь свыше 250 сотрудников предприятия, работающих вахтовым методом, смогут пользоваться не только надежной голосовой связью, но и мобильным интернетом оператора. Кроме того, наличие LTE помогает осуществлять мониторинг производства рудников. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Агинское золоторудное месторождение расположено в центральной части Камчатского края на территории Быстринского района в 90 км к юго-западу от поселка Эссо и в 95 км к северо-западу от села Мильково, с которым связано грунтовой дорогой. На Агинской золотоизвлекательной фабрике перерабатывают руду, добытую на Бараньевском месторождении.

Ранее на территории Агинского месторождения работала только голосовая связь через спутниковый канал, сейчас запущена сеть 4G и все сервисы переведены на наземные каналы. Используемая «дальнобойная» частота сигнала лучше проходит через препятствия, что позволяет покрыть всю территорию предприятия голосовой связью, а также гарантирует пользователям высокие скорости передачи данных. Наземные каналы обеспечивают надежность и устойчивость сети при любых погодных условиях.

«Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и люди не готовы отказываться от удобств и возможностей всемирной Сети, где бы они не находились. Мобильный интернет позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты – совершать обычные голосовые звонки, отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах. В прошлом году интернет появился на двух рудниках края – Бараньевском и Аметистовом, а в этом мы запустили сеть 4G на Агинском месторождении», – сказал Александр Гончаров, технический директор Камчатского отделения «Мегафона».

«На предприятия нашей компании приезжают работать специалисты со всего Дальнего Востока. Стабильная связь и мобильный интернет обеспечат более комфортные условия для персонала. Для компании важно, чтобы сотрудники, работающие вахтовым методом, не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами с других участков», – отметил представитель Highland Gold, генеральный директор группы компаний «Золото Камчатки» Алексей Войтов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Highland Gold – золотодобывающая компания, деятельность которой сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также Чукотском АО России.

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