Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Камчатский край Мильковский район Мильково
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 22
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1231 1
|HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
|Золото Камчатки 3 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
|Белкина Анна 9 2
|Войтов Алексей 6 2
|Сальникова Евгения 25 1
|Белоусенко Андрей 2 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Илюхин Владимир 5 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Морозов Виктор 7 1
|Гончаров Александр 19 1
|Шорников Андрей 9 1
|Калашникова Людмила 27 1
|Кособринов Юрий 2 1
|Муравьев Ярослав 1 1
|Никаноров Александр 1 1
|Черный Георгий 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449372, в очереди разбора - 727755.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449372, в очереди разбора - 727755.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.