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Россия ДФО Камчатский край Мильковский район Мильково

Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга 1
19.09.2025 «МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке 1
25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет 1
31.05.2024 «МегаФон» включил 4G в камчатском селе Пущино 3
19.05.2023 На Агинском месторождении впервые заработал 4G 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 1
11.04.2018 Wildberries оплачивает расходы партнеров на ЭДО через Synerdocs 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
19.04.2016 «МегаФон» организовал резервирование канала в 2 районах Камчатского края 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 2
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 2
01.11.2013 Tele2 инвестировал 70 млн руб. в развитие телекоммуникаций Камчатского края 1
31.07.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети на территории Камчатского края 1
15.11.2012 МТС модернизировала сеть передачи данных на Камчатке 1
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана 1
16.12.2003 "Дальсвязь" завершает реконструкцию GSM-сети на Камчатке 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10538 5
Ростелеком 10805 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15456 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
Системы документооборота 517 2
Ростех - Автоматика Концерн 1814 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
Huawei 4484 1
Directum - Директум 1234 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Italtel 25 1
ДокСофт 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1231 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Золото Камчатки 3 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
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Оповещение и уведомление - Notification 5765 2
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