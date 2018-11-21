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КС-Консалтинг Корпоративные Системы-Консалтинг

КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 9 135 986 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 9 135 986 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 8 567 282 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 6 805 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок»

Специалисты отдела внедрения «КС-консалтинг» выполнили обследование действующего документооборота в туркомплексе «Манжерок» в Алтайском Крае, сформулировали основные предложения по автоматизации делопроизводственных функций
26.02.2013 Как автоматизировать документооборот на расстоянии

входящих документов в Администрации города Куйбышев осуществлялся традиционным образом в бумажных журналах регистрации. По словам Анастасии Сергеевой, ведущего специалиста отдела внедрения компании "КС-Консалтинг", эти же журналы использовались для контроля, и учет исходящих документов проводился в таблице Excel. Реестры отправки документов формировались при помощи выборки нужных записей и
07.02.2013 В администрации города Куйбышева внедрена СЭД «Дело»

ения корпоративной документацией. С начала 2013 г. к их числу присоединилась администрация города Куйбышева, центра одноименного муниципального района. Проект реализован силами специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС. СЭД «Дело» в конфигурации «из коробки» уже имеет все функции, необходимые для традиционного документооборота в государственных структурах, а также полностью соотве
18.12.2012 Сеть аптек «Первая помощь» автоматизировала документооборот на базе «eDocLib: Актив Бизнес»

Компания «Корпоративные Системы — Консалтинг» («КС-Консалтинг»), партнер компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), выполнила проект по ав
26.05.2010 Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело»

лектронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполняет компания «Корпоративные Системы — Консалтинг» («КС-Консалтинг», Барнаул), дилер ЭОС. Система «Дело» используется в ряде структур администраци

Публикаций - 135, упоминаний - 155

КС-Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 126
Системы документооборота 522 16
Microsoft Corporation 25775 5
Ростелеком 10948 3
Бизнес ИТ 47 2
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
ДокСофт 4 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Directum - Директум 1268 2
СофтЭксперт 48 1
БизнесТехнологии 2 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 1
Медиалюкс 32 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 1
Программ-Сервис 3 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Huawei 4677 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
РТИ 155 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Такском - Taxcom 256 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 2
Взлет-Алтай Сервис 2 2
Промышленно-логистический парк Новосибирской области 2 2
МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Enron - Enrongate 122 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
Чемал ФГБУ - Туберкулезный санаторий Минздрава России 1 1
Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
Алтай туу ра - Жемчужина Алтая БУ 1 1
Алтай-Пригород 1 1
АККЦОМД КГБУЗ - Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства 2 1
Алтайстройзаказчик АКГУП 1 1
Мечел - Кузбассэнергосбыт - Кузбасская энергетическая сбытовая компания 2 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Барнаульский завод РТИ - Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий 1 1
Гарант БЗКО - Барнаульский завод котельного оборудования 1 1
Газпром Кыргызстан - Кыргызгаз 2 1
Тюменьоблстрой СМУ 1 1
Чибис Система 2 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
ФЦТОЭ ФГБУ - Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 19
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 7
Администрация Читинской области - Читинская областная Дума - органы государственной власти 7 6
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 4
Администрация Барнаула 16 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Администрация Владивостока - Дума города Владивосток - органы государственной власти 6 2
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация Горно-Алтайска 1 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
КрУДор КГКУ - Краевое государственное казённое учреждение - Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 3 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 132
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
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Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
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ЭОС - eDocLib - ДокАгент 4 3
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Apple iOS 8583 3
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ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 2
ЭОС EOS Desktop Service 3 2
Microsoft SQL Server Express 24 2
ЭОС - eDocLib - ЭлАИБ - Электронная амбулаторная история болезни 3 2
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Linux OS 11533 2
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
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Microsoft Office 2013 82 1
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