Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

КС-Консалтинг
Корпоративные Системы-Консалтинг


30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО» 2
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок» 1
10.07.2018 В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело» 1
17.05.2018 Управление ЖКХ Горно-Алтайска внедрило систему «ДЕЛО» 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
13.06.2017 Администрация Владивостока расширила возможности СЭД «Дело» 3
12.05.2017 «КС – Консалтинг» запустила облачный сервис «eDocLib: Актив Бизнес» 1
14.12.2016 «КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» 1
28.10.2016 СЭД «Дело» внедрена в Майминской районной больнице 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
10.05.2016 Алтайская краевая клиническая детская больница внедрила СЭД «Дело» 1
19.04.2016 «Газпром Кыргызстан» внедрил СЭД «Дело» в головном офисе и филиалах 2
05.04.2016 Завод «Гарант» автоматизировал бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес» 4
02.03.2016 В единой СЭД органов исполнительной власти Алтайского края работает около 1200 пользователей 1
20.01.2016 Алтайский государственный медуниверситет автоматизирует документооборот на СЭД «Дело» 1
30.11.2015 На базе СЭД «Дело» Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России автоматизирует документооборот с нуля 2
19.10.2015 Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело» 1
31.07.2015 В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес» 2
27.07.2015 В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов 1
09.06.2015 Минфин Республики Алтай внедрил СЭД «Дело» во всех подразделениях 1
27.04.2015 Администрация Владивостока масштабирует СЭД «Дело» и внедряет интеграцию с интернет-приемной 3
09.04.2015 Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности 2
30.03.2015 «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников 3
29.01.2015 Алтайский государственный университет автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 2
15.12.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность 2
10.11.2014 Администрация Читы подключает к СЭД «Дело» новых пользователей 1
18.08.2014 Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей 1
28.07.2014 Сеть аптек «Первая помощь» продолжает развивать ECM-систему на базе «eDocLib: Актив Бизнес» 1
29.05.2014 В Администрации Владивостока на базе СЭД «Дело» реализован юридически значимый электронный документооборот 1
06.05.2014 Завершается внедрение АИК «Надзор» в следственном управлении СК РФ по Томской области 2
17.02.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в мэрии Читы 3
10.12.2013 СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений 3
29.10.2013 Хакасия продолжает развивать электронный документооборот в органах исполнительной власти 1
09.10.2013 Сеть аптек «Первая помощь» продолжает автоматизировать бизнес-процессы на базе «eDocLib: Актив Бизнес» 1
01.10.2013 В СЭД «Дело» работают 140 сотрудников СибГУТИ 1
18.09.2013 СЭД Алтайского края: сотни пользователей, >1000 новых документов в день 1
12.09.2013 Система «Дело» внедрена в Минздраве Мурманской области 1
29.07.2013 Пользователями СЭД «Дело» стали все сотрудники аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 2
08.07.2013 В администрации Владивостока используется около 900 автоматизированных рабочих мест СЭД «Дело» 1

Публикаций - 83, упоминаний - 119

КС-Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Eltex - Элтекс 71 1
Microsoft Corporation 11110 1
БизнесТехнологии 2 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Администрация города Горно-Алтайска - Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - Управление коммунального хозяйства 1 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
ЭОС Дело СЭД 622 63
Google Android 10751 2
Apple iPad 3263 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6652 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Linux OS 4265 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЭОС Дело-web 128 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Microsoft Outlook 648 1
Зрюмов Евгений 7 1
Александрович Евгений 1 1
Томенко Виктор 6 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - Республика Алтай 686 3
Россия - Алтайский край - Бийск 45 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Республика Хакасия 250 2
Россия - Восточная Сибирь 190 2
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Рубцовск 14 1
Россия - Абакан 95 1
Россия - Барнаул 361 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Украина 3374 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Проектный офис 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще