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КС-Консалтинг Корпоративные Системы-Консалтинг
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СОБЫТИЯ
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|21.11.2018
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«КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок»
Специалисты отдела внедрения «КС-консалтинг» выполнили обследование действующего документооборота в туркомплексе «Манжерок» в Алтайском Крае, сформулировали основные предложения по автоматизации делопроизводственных функций
|26.02.2013
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Как автоматизировать документооборот на расстоянии
входящих документов в Администрации города Куйбышев осуществлялся традиционным образом в бумажных журналах регистрации. По словам Анастасии Сергеевой, ведущего специалиста отдела внедрения компании "КС-Консалтинг", эти же журналы использовались для контроля, и учет исходящих документов проводился в таблице Excel. Реестры отправки документов формировались при помощи выборки нужных записей и
|07.02.2013
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В администрации города Куйбышева внедрена СЭД «Дело»
ения корпоративной документацией. С начала 2013 г. к их числу присоединилась администрация города Куйбышева, центра одноименного муниципального района. Проект реализован силами специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС. СЭД «Дело» в конфигурации «из коробки» уже имеет все функции, необходимые для традиционного документооборота в государственных структурах, а также полностью соотве
|18.12.2012
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Сеть аптек «Первая помощь» автоматизировала документооборот на базе «eDocLib: Актив Бизнес»
Компания «Корпоративные Системы — Консалтинг» («КС-Консалтинг»), партнер компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), выполнила проект по ав
|26.05.2010
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Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело»
лектронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполняет компания «Корпоративные Системы — Консалтинг» («КС-Консалтинг», Барнаул), дилер ЭОС. Система «Дело» используется в ряде структур администраци
КС-Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Балабанов Андрей 6 6
|Балала Виктор 2 2
|Зрюмов Евгений 13 2
|Томенко Виктор 11 2
|Александрович Евгений 3 2
|Морозов Виктор 7 1
|Чистяков Евгений 2 1
|Войтов Алексей 6 1
|Макаров Станислав 118 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Бурденкова Татьяна 1 1
|Степанов Андрей 38 1
|Новиков Николай 6 1
|Моргунов Виталий 5 1
|Корнева Ирина 1 1
|Миев Сергей 1 1
|Макаров Cтанислав 1 1
|Кособринов Юрий 2 1
|Сергеева Анастасия 1 1
|Яковенко Виталий 1 1
|Gretzky Wayne - Грецки Уэйн 3 1
|Долгов Петр 1 1
|Голышев Александр 2 1
|Перцевая Юлия 1 1
|Антошечкина Елена 2 1
|Боксер Андрей 5 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Чибис Андрей 36 1
|Карлин Александр 6 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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