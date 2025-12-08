Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Норильска Норильский горсовет

Администрация Норильска - Норильский горсовет

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
29.07.2014 МТС объединит учреждения социальной защиты Норильска в единую сеть 1
31.07.2013 В Норильске открыт самый северный пункт приема заявлений на УЭК 1
05.12.2012 Норильский городской совет депутатов автоматизирует документооборот с помощью СЭД «Дело» 3
23.10.2012 Норильский городской совет депутатов внедряет СЭД «Дело» 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 4
22.09.2008 Администрация Норильска строит электронный документооборот вместе с ЭОС 2

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Администрация Норильска и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
Датапакс 48 1
Системы документооборота 511 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Почта России ПАО 2245 1
Visa International 1972 1
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 1
СУЭК СГК - Красноярская ГРЭС 3 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Администрация города Иваново 6 1
Городская управа города Калуги 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Электронный документ - Electronic document 1529 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1081 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1851 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Карасев Дмитрий 1 1
Миронов Максим 1 1
Туров Алексей 10 1
Щепинов Вадим 8 1
Белкин Павел 1 1
Ружников Алексей 1 1
Казаков Михаил 12 1
Исаев Максим 55 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Кузнецк 22 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 422 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
