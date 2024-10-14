Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент

В приложении «Добродел» появился электронный дневник все это собрано в одном удобном интерфейсе», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После успешной авторизации станет доступен прос

Более 50% российских школьников пользуются услугами репетиторов Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник «Сколково») провела исследование о репетиторстве в школьном обучении,

Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин и. В числе самых востребованных у них – сервисы, связанные со здоровьем, школьной жизнью ребенка и коммунальными вопросами. В 2023 г мужчины чаще всего просматривали электронную медкарту, электронный дневник школьника, а также передавали показания счетчиков», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы. Электронная медицинская карта – самый востребованный сервис ци

В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году овательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше анал

В российских школах выставили на 147 млн электронных оценок больше, чем в прошлом учебном году Образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник фонда «Сколково»), на которой зарегистрировано 33,2 тыс. школ России,

Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России каций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» и включающей в себя электронный журнал и дневник. Это коснулось Калужской, Челябинской, Тверской, Ульяновской и Амурской областей, а также Камчатского и Забайкальского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь в едином образо

В «Дневник.ру» появились сообщества с аудиторией больше миллиона подписчиков На образовательной платформе выпускника Фонда «Сколково» «Дневник.ру» появилась новая возможность для общения на популярные темы: «Учеба и выбор профес

Исследование платформы «Дневник.ру»: 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала Выпускник Фонда «Сколково», компания «Дневник.ру», провела опрос преподаватей, учеников и родителей из 10 регионов России, чтобы вы

Российские школы стали в три раза активнее отказываться от бумажных журналов за последние пять лет Согласно исследованию компании «Дневник.ру», резидента Фонда «Сколково», за последние пять лет число школ, отказавшихся от бу

Всероссийский сайт со школьными оценками скомпрометирован Работа над оценками Портал «Дневник.ру» в минувшие выходные дважды привлек внимание хакеров. Киберпреступники исправили о

Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году ые цифровые инструменты и потреблять образовательный контент. Так, например, согласно исследованию «Дневник.ру» - одного из крупнейших поставщиков электронных дневников и журналов в школы Росси

МТС запустила приложение «МТС Дневник» МТС выпустила мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями. Сервис позволяет о

Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою о

Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новый

На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минздравом России запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в мобильном приложении портала Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. После вакцинации граждане смогут вносит в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикамен

Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ» ко директором по продажам. Ранее Дмитрий отвечал за региональное и международное развитие компании «Дневник.ру». Опыт Дмитрия Алексенко во взаимодействии с государственными заказчиками составля

«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения соврем

Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы Решение суда Министерство образования Саратовской области, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили антиконкурентное соглашение во время проведения конкурса на внедрение к

«Дневник.ру»: более 30% российских школ перешли на электронные журналы «Дневник.ру», цифровая образовательная платформа, резидент фонда «Сколково», провела исследова

«Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования ником.ру» завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) «Контингент» в РСО-Алания. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». В рамках реализации программы «Ростелеком» и «Дневник.ру» провели предпроектное обследование структуры образования республики, разработали и адаптировали АИС «Контингент» под потребности заказчика, которым выступает Министерство образовани

Продукты «Дневник.ру» включены в Единый реестр российского ПО 7 продуктов компании «Дневник.ру» — разработчика решений и единой электронной среды для учителей, учеников и их род

«Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Томске «Контингент-регион» для сферы образования Томский филиал «Ростелекома» совместно с «Дневник.ру» успешно завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы «К

В Московской области запущена система учета успеваемости учеников «Школьный портал» К началу нового учебного года «Ростелеком» и «Дневник.ру» запустили в Московской области единую информационную систему мониторинга и учета

Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы» ние, позволяющее учитывать график замен преподавателей и учебных периодов. В дальнейшем планируется открыть API ресурса для сторонних разработчиков, таким образом, точкой входа в электронный журнал и дневник могут стать и независимые приложения. По итогам тестирования новой версии системы в пилотной зоне будет принято решение о ее тиражировании в других школах. Также к 1 сентября 2015 г. пл

Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка Информационная атака депутата Владимира Бурматова на «Дневник.ру», вероятно, вызвана желанием вытеснить сервис с рынка образовательных сервисов, за

«Ростелеком» и «Дневник.ру» завершили внедрение системы «Контингент-Регион» в трех субъектах РФ «Ростелеком» и «Дневник.ру» успешно завершили работы по внедрению в региональную информационную инфраструктур

«Дневник.ру» интегрировал региональные системы дошкольного образования с новой подсистемой «Концентратор услуг» в 14 регионах «Дневник.ру» завершил интеграцию региональных систем дошкольного образования с новой подсистем

«Билайн» и «Дневник.ру» доставят в школы «Детский интернет» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с единой образовательной сетью «Дневник.ру» объявили о старте масштабного интерактивного проекта «Детский Интернет в помощь у

В топ-20 влиятельных игроков EdTech-рынка Европы вошла компания из России е несколько международных компаний. Россию в топ-20 рейтинга представила петербургская ИТ-компания «Дневник.ру», разработчик одноименной образовательной платформы для школ. Об этом CNews сообщи

«Мой дневник» от «БАРС Груп» стал доступен на Android Это распоряжение имеет отношение и к средним школам: отныне в каждой из них учителя обязаны вести электронные дневники и журналы. Компания «БАРС Груп» разработала сервис для мобильных устройств «Мой дневник» в составе информационно-аналитической системы «БАРС.Образование-Электронная школа». С сентября 2012 г. он был доступен для пользователей iPhone, iPad и MacBook. За этот период приложен

Пользователям «Дневника.ру» теперь доступен собственный электронный кошелек Единая образовательная сеть «Дневник.ру» объявила о запуске нового сервиса — «Дневник.Деньги», который позволит пол

«Барс Груп» разработал бесплатное приложение «Дневник в кармане» для Windows 8 Компания «Барс Груп» разработала бесплатное приложение «Дневник в кармане» для платформы Windows 8. Благодаря нему любой родитель может получить необходимые сведения об успеваемости своего ребёнка с экрана своего мобильного устройства. С помощью при

«Дневник.ру» запустил центр приложений На единой образовательной платформе «Дневник.ру» запущен центр приложений, с помощью которого будут распространяться образовательн

Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом Parallels Сергея Белоусова Runa Capital сообщил об инвестировании $5 млн в образовательный проект «Дневник.ру». В обмен на инвестиции фонд получил долю в компании «в обычном для Runa интервале

«Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах nginx. «Siri для Android» — Speaktoit.com тоже попал в перечень самых успешных российских стартапов. Образовательный проект «Дневник.ру» — электронный дневник и школьная социальная сеть, к которой подключены уже более 17,5 тыс. школ из 83 регионов России, стал заключительным стартапом, который отмечен в статье.

Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник емых им средств составляет $20 млн. Ранее Prostor Capital вложился в образовательную интернет-сеть «Дневник.ру». Сервис предоставляет различные возможности для учеников, учителей и родителей, н

Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру» В Центральном филиале «МегаФона» запущены специальный тариф «Дневник РУ» и опция «Дневник.ру», позволяющие школьникам, их родителям и учителям при

Кавказский филиал «МегаФона» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU» Кавказский филиал компании «МегаФон» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU». Новое предложение компании разработано с учетом интересов детей, родителей и учи

«Дневник.ру» ищет инвестора для развития в России и выхода в США Образовательная сеть «Дневник.ру» ищет инвестора для выхода на зарубежные рынки, рассказал гендиректор проекта Гавр