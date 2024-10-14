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Дневник.ру Dnevnik.ru Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент

Дневник.ру – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью можно планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», в 2022 году зарегистрировано более 41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6,5 тыс. школ Казахстана и 6 тыс. школ Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше 1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся, и 10,5 млн родителей. 

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СОБЫТИЯ

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14.10.2024 В приложении «Добродел» появился электронный дневник

все это собрано в одном удобном интерфейсе», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После успешной авторизации станет доступен прос
16.05.2024 Более 50% российских школьников пользуются услугами репетиторов

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник «Сколково») провела исследование о репетиторстве в школьном обучении,

26.02.2024 Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин

и. В числе самых востребованных у них – сервисы, связанные со здоровьем, школьной жизнью ребенка и коммунальными вопросами. В 2023 г мужчины чаще всего просматривали электронную медкарту, электронный дневник школьника, а также передавали показания счетчиков», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы. Электронная медицинская карта – самый востребованный сервис ци
29.01.2024 В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году

овательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше анал
23.06.2023 В российских школах выставили на 147 млн электронных оценок больше, чем в прошлом учебном году

Образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник фонда «Сколково»), на которой зарегистрировано 33,2 тыс. школ России,

31.01.2023 Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России

каций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» и включающей в себя электронный журнал и дневник. Это коснулось Калужской, Челябинской, Тверской, Ульяновской и Амурской областей, а также Камчатского и Забайкальского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь в едином образо
20.12.2022 В «Дневник.ру» появились сообщества с аудиторией больше миллиона подписчиков

На образовательной платформе выпускника Фонда «Сколково» «Дневник.ру» появилась новая возможность для общения на популярные темы: «Учеба и выбор профес
05.09.2022 Исследование платформы «Дневник.ру»: 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала

Выпускник Фонда «Сколково», компания «Дневник.ру», провела опрос преподаватей, учеников и родителей из 10 регионов России, чтобы вы
31.03.2022 Российские школы стали в три раза активнее отказываться от бумажных журналов за последние пять лет

Согласно исследованию компании «Дневник.ру», резидента Фонда «Сколково», за последние пять лет число школ, отказавшихся от бу
28.12.2021 Всероссийский сайт со школьными оценками скомпрометирован

Работа над оценками Портал «Дневник.ру» в минувшие выходные дважды привлек внимание хакеров. Киберпреступники исправили о
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году

ые цифровые инструменты и потреблять образовательный контент. Так, например, согласно исследованию «Дневник.ру» - одного из крупнейших поставщиков электронных дневников и журналов в школы Росси
11.02.2021 МТС запустила приложение «МТС Дневник»

МТС выпустила мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями. Сервис позволяет о
29.10.2020 Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения

«Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою о
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения

Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новый

28.09.2020 На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минздравом России запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в мобильном приложении портала Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. После вакцинации граждане смогут вносит в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикамен
23.09.2020 Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ»

ко директором по продажам. Ранее Дмитрий отвечал за региональное и международное развитие компании «Дневник.ру». Опыт Дмитрия Алексенко во взаимодействии с государственными заказчиками составля
08.08.2019 «Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

«Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения соврем
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы

Решение суда Министерство образования Саратовской области, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили антиконкурентное соглашение во время проведения конкурса на внедрение к
14.08.2018 «Дневник.ру»: более 30% российских школ перешли на электронные журналы

«Дневник.ру», цифровая образовательная платформа, резидент фонда «Сколково», провела исследова
16.12.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования

ником.ру» завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) «Контингент» в РСО-Алания. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». В рамках реализации программы «Ростелеком» и «Дневник.ру» провели предпроектное обследование структуры образования республики, разработали и адаптировали АИС «Контингент» под потребности заказчика, которым выступает Министерство образовани
05.04.2016 Продукты «Дневник.ру» включены в Единый реестр российского ПО

7 продуктов компании «Дневник.ру» — разработчика решений и единой электронной среды для учителей, учеников и их род
25.02.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Томске «Контингент-регион» для сферы образования

Томский филиал «Ростелекома» совместно с «Дневник.ру» успешно завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы «К
02.09.2015 В Московской области запущена система учета успеваемости учеников «Школьный портал»

К началу нового учебного года «Ростелеком» и «Дневник.ру» запустили в Московской области единую информационную систему мониторинга и учета

11.06.2015 Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы»

ние, позволяющее учитывать график замен преподавателей и учебных периодов. В дальнейшем планируется открыть API ресурса для сторонних разработчиков, таким образом, точкой входа в электронный журнал и дневник могут стать и независимые приложения. По итогам тестирования новой версии системы в пилотной зоне будет принято решение о ее тиражировании в других школах. Также к 1 сентября 2015 г. пл
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка

Информационная атака депутата Владимира Бурматова на «Дневник.ру», вероятно, вызвана желанием вытеснить сервис с рынка образовательных сервисов, за
10.02.2015 «Ростелеком» и «Дневник.ру» завершили внедрение системы «Контингент-Регион» в трех субъектах РФ

«Ростелеком» и «Дневник.ру» успешно завершили работы по внедрению в региональную информационную инфраструктур
17.10.2014 «Дневник.ру» интегрировал региональные системы дошкольного образования с новой подсистемой «Концентратор услуг» в 14 регионах

«Дневник.ру» завершил интеграцию региональных систем дошкольного образования с новой подсистем
11.09.2014 «Билайн» и «Дневник.ру» доставят в школы «Детский интернет»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с единой образовательной сетью «Дневник.ру» объявили о старте масштабного интерактивного проекта «Детский Интернет в помощь у
11.06.2014 В топ-20 влиятельных игроков EdTech-рынка Европы вошла компания из России

е несколько международных компаний. Россию в топ-20 рейтинга представила петербургская ИТ-компания «Дневник.ру», разработчик одноименной образовательной платформы для школ. Об этом CNews сообщи
24.04.2014 «Мой дневник» от «БАРС Груп» стал доступен на Android

Это распоряжение имеет отношение и к средним школам: отныне в каждой из них учителя обязаны вести электронные дневники и журналы. Компания «БАРС Груп» разработала сервис для мобильных устройств «Мой дневник» в составе информационно-аналитической системы «БАРС.Образование-Электронная школа». С сентября 2012 г. он был доступен для пользователей iPhone, iPad и MacBook. За этот период приложен
02.12.2013 Пользователям «Дневника.ру» теперь доступен собственный электронный кошелек

Единая образовательная сеть «Дневник.ру» объявила о запуске нового сервиса — «Дневник.Деньги», который позволит пол
20.05.2013 «Барс Груп» разработал бесплатное приложение «Дневник в кармане» для Windows 8

Компания «Барс Груп» разработала бесплатное приложение «Дневник в кармане» для платформы Windows 8. Благодаря нему любой родитель может получить необходимые сведения об успеваемости своего ребёнка с экрана своего мобильного устройства. С помощью при
25.04.2013 «Дневник.ру» запустил центр приложений

На единой образовательной платформе «Дневник.ру» запущен центр приложений, с помощью которого будут распространяться образовательн
04.09.2012 Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом

Parallels Сергея Белоусова Runa Capital сообщил об инвестировании $5 млн в образовательный проект «Дневник.ру». В обмен на инвестиции фонд получил долю в компании «в обычном для Runa интервале
29.03.2012 «Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета

почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах nginx. «Siri для Android» — Speaktoit.com тоже попал в перечень самых успешных российских стартапов. Образовательный проект «Дневник.ру» — электронный дневник и школьная социальная сеть, к которой подключены уже более 17,5 тыс. школ из 83 регионов России, стал заключительным стартапом, который отмечен в статье.
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник

емых им средств составляет $20 млн. Ранее Prostor Capital вложился в образовательную интернет-сеть «Дневник.ру». Сервис предоставляет различные возможности для учеников, учителей и родителей, н
17.11.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру»

В Центральном филиале «МегаФона» запущены специальный тариф «Дневник РУ» и опция «Дневник.ру», позволяющие школьникам, их родителям и учителям при

14.10.2011 Кавказский филиал «МегаФона» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU»

Кавказский филиал компании «МегаФон» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU». Новое предложение компании разработано с учетом интересов детей, родителей и учи
07.09.2011 «Дневник.ру» ищет инвестора для развития в России и выхода в США

Образовательная сеть «Дневник.ру» ищет инвестора для выхода на зарубежные рынки, рассказал гендиректор проекта Гавр
10.02.2011 Дневник для ссылок

Немецкий дизайнер представил концепт оригинального аксессуара, представляющего собой дневник, в который можно записывать мысли, идеи, теории. Смысл новинки состоит в том, что в страницы дневника вшита нить, которая может соединять слова и вести читателя по книге.  Фактически по

Публикаций - 362, упоминаний - 422

Дневник.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 31
Ростелеком 10948 30
Yandex - Яндекс 9215 24
VK - Mail.ru Group 3602 19
Samsung Electronics 11064 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Apple Inc 13154 18
МегаФон 10742 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Sony 6739 14
Google LLC 12687 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
ИРТех - IRTech 14 8
LG Electronics 3735 8
Synacor - Technorati 29 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
9594 7
Новые облачные технологии (НОТ) 485 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 7
БАРС Груп 579 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Росплатформа - Р-Платформа 98 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
Toshiba Corporation 2980 6
Telegram Group 2940 6
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 5
Jelastic 27 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Huawei 4675 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 5
Fujitsu 2105 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 10
Runa Capital 158 10
Prostor Capital - Простор Капитал 29 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2370 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
ЯКласс 69 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Adidas - Адидас 170 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Евросеть 1421 4
Рапид Био 102 3
Carphone Warehouse 43 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
КонсультантПлюс 161 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 2
Технология здоровья 8 2
Резонанс НПП 407 2
101Hotels.com 456 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
Merriam-Webster 15 2
Гепатера - Hepatera 46 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
BMW Group 482 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Альфа-Банк 1979 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
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IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
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Sunlight Foundation 4 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 34
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 26
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 24
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 20
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 46
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 44
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 31
Google Android 15243 30
Apple iOS 8583 26
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 18
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 14
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Linux OS 11533 10
Барс.Образование-Электронная школа 29 9
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Microsoft Windows 16882 8
Apple - App Store 3109 8
Turkcell Bip - Мессенджер 36 8
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
В кругу друзей - социальная сеть 21 8
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Школьный портал - Сайт для школьников 15 5
VK - Mail.ru Блоги 33 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 5
ИРТех - NetSchool - Сетевая Школа АИС 7 5
Samsung Galaxy 1035 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 4
Леви Гавриил 24 24
Путин Владимир 3454 14
Шадаев Максут 1210 14
Скляр Алексей 54 12
Рыбчинский Михаил 27 11
Калина Роман 62 9
Салбиев Алан 31 8
Авербах Владимир 127 8
Елистратов Николай 90 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Исайкин Олег 10 8
Евраев Михаил 266 8
Бутенко Юрий 65 8
Рыжавский Дмитрий 8 7
Рубанов Владимир 76 7
Ермолаев Артем 379 6
Киселева Екатерина 9 6
Херсонцев Алексей 93 6
Шатилин Николай 6 6
Журавлёва Надежда 9 6
Иванов Олег 152 6
Комиссаров Дмитрий 248 6
Мельников Руслан 19 5
Ракова Анастасия 50 5
Липунцов Юрий 7 5
Рейман Леонид 1065 5
Белоусов Сергей 254 5
Галицкий Александр 123 5
Миронов Сергей 64 4
Рудычева Наталья 95 4
Носков Константин 241 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Лысенко Эдуард 317 4
Никифоров Николай 1138 4
Артамонова Анна 183 4
Козырев Алексей 328 3
Козлов Александр 71 3
Звягина Наталья 64 3
Меджитов Тимур 85 3
Гуральников Сергей 164 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 45
Европа 24962 20
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
Болгария - Республика 799 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 14
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Япония 13807 8
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Канада 5081 5
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Европа Западная 1496 5
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Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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