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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дневник.ру
Dnevnik.ru
Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент
Публикаций - 78, упоминаний - 101
Дневник.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Леви Гавриил 20 19
|Шадаев Максут 420 11
|Путин Владимир 2442 9
|Иванов Олег 128 6
|Исайкин Олег 8 5
|Рейман Леонид 1001 5
|Носков Константин 205 4
|Галицкий Александр 93 4
|Белоусов Сергей 229 4
|Бизиков Александр 6 3
|Соловьев Алексей 64 3
|Григорьев Александр 20 2
|Морозов Андрей 42 2
|Чихачев Дмитрий 23 2
|Дрокова Мария 5 2
|Голодец Ольга 17 2
|Ливанов Дмитрий 39 2
|Черненко Андрей 40 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Новиков Евгений 40 2
|Варев Александр 16 2
|Медведев Дмитрий 1590 2
|Иванов Иван 9 2
|Анопченко Алексей 3 2
|Бегтин Иван 49 1
|Горбатько Александр 93 1
|Мишустин Михаил 332 1
|Середа Сергей 5 1
|Салбиев Алан 30 1
|Зорин Александр 49 1
|Теплов Олег 18 1
|Комиссаров Дмитрий 163 1
|Рубанов Владимир 62 1
|Шохин Александр 23 1
|Липов Андрей 50 1
|Калина Роман 61 1
|Евраев Михаил 227 1
|Ахмеров Тимур 82 1
|Новиков Алексей 39 1
|Gartner 3191 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 2
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|Forrester Research 784 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru