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Дневник.ру
Dnevnik.ru
Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент


01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году
29.10.2020 Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения
08.08.2019 «Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы
16.12.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования
05.04.2016 Продукты «Дневник.ру» включены в Единый реестр российского ПО
25.02.2016 «Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Томске «Контингент-регион» для сферы образования
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка
10.02.2015 «Ростелеком» и «Дневник.ру» завершили внедрение системы «Контингент-Регион» в трех субъектах РФ
11.09.2014 «Билайн» и «Дневник.ру» доставят в школы «Детский интернет»
11.06.2014 В топ-20 влиятельных игроков EdTech-рынка Европы вошла компания из России
02.12.2013 Пользователям «Дневника.ру» теперь доступен собственный электронный кошелек
25.04.2013 «Дневник.ру» запустил центр приложений
04.09.2012 Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник
17.11.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру»
07.09.2011 «Дневник.ру» ищет инвестора для развития в России и выхода в США
28.05.2010 Microsoft запустила почтовый сервис для российских школьников и учителей

Публикаций - 78, упоминаний - 101

Дневник.ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 10
Microsoft Corporation 21009 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 8
Turkcell 312 8
Yandex - Яндекс 4577 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 5
VK - Mail.ru Group 2812 4
Telegram Group 744 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 4
Nginx - Энджайникс 104 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 2
5030 2
Softline - Софтлайн 1765 2
Sony 5561 2
IBM 8683 2
SAP SE 4377 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 2
Acronis - Акронис 404 2
Барс груп 417 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 2
Rambler Group - Рамблер ГК 757 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
ОТР 169 2
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Netrika - Нетрика 89 1
PocketBook International 81 1
Росплатформа - Р-Платформа 59 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 80 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
Nintendo 610 1
Maykor - Мэйкор 265 1
B2B-Center - Центр развития экономики 141 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 1
Runa Capital 153 8
Prostor Capital 28 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 5
Яндекс.Еда 98 4
Almaz Capital Partners 121 4
Почта России ПАО 1779 3
О2О Delivery club 161 3
ГПБ - Газпромбанк 799 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 61 2
ЯКласс 19 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 2
Lego 189 1
РЖД - Российские железные дороги 1328 1
Qiwi 795 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 1
UBS AG 288 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Мострансавто 61 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
Седьмой Континент 53 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
IBIS Capital 2 1
Развитие.Ру 1 1
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
Почта Банк 304 1
Wildberries 150 1
Открытие ФК 567 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
AliExpress 292 1
Альфа-Банк 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 7
Президент Российской Федерации 1729 7
Правительство РФ 2657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 3
Правительство Московской области 62 2
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1172 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 508 2
ФАС РФ - Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 2
Федеральное собрание Российской Федерации 93 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 45 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 101 1
Фонд Росконгресс 4 1
Мосгортранс ГУП 84 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Электронная Москва АО 16 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 29 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
Безопасный город 390 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 2
Социальные сети - Соцсети 101 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция 15 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 1
Сервер - Серверные платформы 301 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4046 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 70 1
Открытые данные - Open data 65 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 248 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 133 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 78 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 1
Website - Вебсайт 394 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 49 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 35 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1123 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 73 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 153 1
VK - Mail.ru Одноклассники 976 9
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 9
Мир тесен - социальная сеть 11 9
Turkcell Bip - Мессенджер 17 8
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
В кругу друзей - социальная сеть 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 42 6
Google Play - Google Store - Android Market 2637 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 4
WhatsApp Messenger 694 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 3
LinguaLeo 24 3
Школьный портал - Сайт для школьников 11 3
Apple iOS 6242 2
Rakuten Viber 465 2
Apple - App Store 2355 2
Microsoft Teams 259 2
Microsoft Skype 1885 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 98 2
Linux OS 7206 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Google YouTube - Видеохостинг 2175 1
Google Android 11666 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
Google Cloud Platform - GCP 211 1
WordPress 187 1
Discord 47 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 128 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 17 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 20 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 38 1
Superjob 192 1
Леви Гавриил 20 19
Шадаев Максут 420 11
Путин Владимир 2442 9
Иванов Олег 128 6
Исайкин Олег 8 5
Рейман Леонид 1001 5
Носков Константин 205 4
Галицкий Александр 93 4
Белоусов Сергей 229 4
Бизиков Александр 6 3
Соловьев Алексей 64 3
Григорьев Александр 20 2
Морозов Андрей 42 2
Чихачев Дмитрий 23 2
Дрокова Мария 5 2
Голодец Ольга 17 2
Ливанов Дмитрий 39 2
Черненко Андрей 40 2
Стариков Дмитрий 9 2
Никифоров Николай 1131 2
Новиков Евгений 40 2
Варев Александр 16 2
Медведев Дмитрий 1590 2
Иванов Иван 9 2
Анопченко Алексей 3 2
Бегтин Иван 49 1
Горбатько Александр 93 1
Мишустин Михаил 332 1
Середа Сергей 5 1
Салбиев Алан 30 1
Зорин Александр 49 1
Теплов Олег 18 1
Комиссаров Дмитрий 163 1
Рубанов Владимир 62 1
Шохин Александр 23 1
Липов Андрей 50 1
Калина Роман 61 1
Евраев Михаил 227 1
Ахмеров Тимур 82 1
Новиков Алексей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 7
Болгария - Республика 632 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 4
Украина 5528 4
Россия - ПФО - Саратовская область 508 3
Венгрия 609 3
Россия - СФО - Иркутская область 725 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 3
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Россия - ДФО - Сахалинская область 609 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 3
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Европа 7261 2
Израиль 1685 2
Германия - Федеративная Республика 7787 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 339 2
Канада 3058 2
Россия - ДФО - Магаданская область 299 2
Россия - СФО - Новосибирск 2924 2
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1068 1
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Финляндия - Финляндская Республика 1622 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 8
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 3
Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 4 2
Мертвые души 30 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 2
Русский язык 1657 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
Коммерсантъ - Издательский дом 791 4
Известия ИД 201 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 2
Ведомости 274 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Российская газета 219 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Врачи РФ 1 1
Радио России - радиостанция 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 22 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
КиноПоиск - Портал о кино 122 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Россия 24 - телеканал 94 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Банки.ру - Banki.ru 35 1
Gartner 3191 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 2
IDC - International Data Corporation 4526 1
Forrester Research 784 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 19 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
TAdviser IT Government Day 1 1
Час кода - международное движение 11 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
SAP Startup Focus 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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