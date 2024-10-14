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Дневник.ру Dnevnik.ru Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент
Дневник.ру – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью можно планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», в 2022 году зарегистрировано более 41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6,5 тыс. школ Казахстана и 6 тыс. школ Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше 1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся, и 10,5 млн родителей.
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СОБЫТИЯ
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|14.10.2024
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В приложении «Добродел» появился электронный дневник
все это собрано в одном удобном интерфейсе», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После успешной авторизации станет доступен прос
|16.05.2024
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Более 50% российских школьников пользуются услугами репетиторов
Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник «Сколково») провела исследование о репетиторстве в школьном обучении,
|26.02.2024
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Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин
и. В числе самых востребованных у них – сервисы, связанные со здоровьем, школьной жизнью ребенка и коммунальными вопросами. В 2023 г мужчины чаще всего просматривали электронную медкарту, электронный дневник школьника, а также передавали показания счетчиков», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы. Электронная медицинская карта – самый востребованный сервис ци
|29.01.2024
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В электронный журнал «Дневник.ру» выставили больше миллиарда оценок в 2023 году
овательной платформы выпускника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) за 2023 г. российские педагоги внесли в «Дневник.ру» 1,1 млрд оценок и выдали 156,7 млн домашних заданий, что на 11% и 36% больше анал
|23.06.2023
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В российских школах выставили на 147 млн электронных оценок больше, чем в прошлом учебном году
Образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник фонда «Сколково»), на которой зарегистрировано 33,2 тыс. школ России,
|31.01.2023
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Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России
каций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» и включающей в себя электронный журнал и дневник. Это коснулось Калужской, Челябинской, Тверской, Ульяновской и Амурской областей, а также Камчатского и Забайкальского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь в едином образо
|20.12.2022
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В «Дневник.ру» появились сообщества с аудиторией больше миллиона подписчиков
На образовательной платформе выпускника Фонда «Сколково» «Дневник.ру» появилась новая возможность для общения на популярные темы: «Учеба и выбор профес
|05.09.2022
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Исследование платформы «Дневник.ру»: 89% педагогов отметили снижение нагрузки при использовании электронного журнала
Выпускник Фонда «Сколково», компания «Дневник.ру», провела опрос преподаватей, учеников и родителей из 10 регионов России, чтобы вы
|31.03.2022
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Российские школы стали в три раза активнее отказываться от бумажных журналов за последние пять лет
Согласно исследованию компании «Дневник.ру», резидента Фонда «Сколково», за последние пять лет число школ, отказавшихся от бу
|28.12.2021
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Всероссийский сайт со школьными оценками скомпрометирован
Работа над оценками Портал «Дневник.ру» в минувшие выходные дважды привлек внимание хакеров. Киберпреступники исправили о
|01.03.2021
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Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году
ые цифровые инструменты и потреблять образовательный контент. Так, например, согласно исследованию «Дневник.ру» - одного из крупнейших поставщиков электронных дневников и журналов в школы Росси
|11.02.2021
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МТС запустила приложение «МТС Дневник»
МТС выпустила мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями. Сервис позволяет о
|29.10.2020
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Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения
«Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою о
|06.10.2020
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Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения
Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новый
|28.09.2020
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На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минздравом России запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в мобильном приложении портала Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. После вакцинации граждане смогут вносит в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикамен
|23.09.2020
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Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ»
ко директором по продажам. Ранее Дмитрий отвечал за региональное и международное развитие компании «Дневник.ру». Опыт Дмитрия Алексенко во взаимодействии с государственными заказчиками составля
|08.08.2019
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«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
«Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения соврем
|04.12.2018
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Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы
Решение суда Министерство образования Саратовской области, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили антиконкурентное соглашение во время проведения конкурса на внедрение к
|14.08.2018
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«Дневник.ру»: более 30% российских школ перешли на электронные журналы
«Дневник.ру», цифровая образовательная платформа, резидент фонда «Сколково», провела исследова
|16.12.2016
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«Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Северной Осетии систему «Контингент» для сферы образования
ником.ру» завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) «Контингент» в РСО-Алания. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». В рамках реализации программы «Ростелеком» и «Дневник.ру» провели предпроектное обследование структуры образования республики, разработали и адаптировали АИС «Контингент» под потребности заказчика, которым выступает Министерство образовани
|05.04.2016
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Продукты «Дневник.ру» включены в Единый реестр российского ПО
7 продуктов компании «Дневник.ру» — разработчика решений и единой электронной среды для учителей, учеников и их род
|25.02.2016
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«Ростелеком» и «Дневник.ру» внедрили в Томске «Контингент-регион» для сферы образования
Томский филиал «Ростелекома» совместно с «Дневник.ру» успешно завершил работы по внедрению автоматизированной информационной системы «К
|02.09.2015
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В Московской области запущена система учета успеваемости учеников «Школьный портал»
К началу нового учебного года «Ростелеком» и «Дневник.ру» запустили в Московской области единую информационную систему мониторинга и учета
|11.06.2015
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Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы»
ние, позволяющее учитывать график замен преподавателей и учебных периодов. В дальнейшем планируется открыть API ресурса для сторонних разработчиков, таким образом, точкой входа в электронный журнал и дневник могут стать и независимые приложения. По итогам тестирования новой версии системы в пилотной зоне будет принято решение о ее тиражировании в других школах. Также к 1 сентября 2015 г. пл
|22.05.2015
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Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка
Информационная атака депутата Владимира Бурматова на «Дневник.ру», вероятно, вызвана желанием вытеснить сервис с рынка образовательных сервисов, за
|10.02.2015
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«Ростелеком» и «Дневник.ру» завершили внедрение системы «Контингент-Регион» в трех субъектах РФ
«Ростелеком» и «Дневник.ру» успешно завершили работы по внедрению в региональную информационную инфраструктур
|17.10.2014
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«Дневник.ру» интегрировал региональные системы дошкольного образования с новой подсистемой «Концентратор услуг» в 14 регионах
«Дневник.ру» завершил интеграцию региональных систем дошкольного образования с новой подсистем
|11.09.2014
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«Билайн» и «Дневник.ру» доставят в школы «Детский интернет»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с единой образовательной сетью «Дневник.ру» объявили о старте масштабного интерактивного проекта «Детский Интернет в помощь у
|11.06.2014
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В топ-20 влиятельных игроков EdTech-рынка Европы вошла компания из России
е несколько международных компаний. Россию в топ-20 рейтинга представила петербургская ИТ-компания «Дневник.ру», разработчик одноименной образовательной платформы для школ. Об этом CNews сообщи
|24.04.2014
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«Мой дневник» от «БАРС Груп» стал доступен на Android
Это распоряжение имеет отношение и к средним школам: отныне в каждой из них учителя обязаны вести электронные дневники и журналы. Компания «БАРС Груп» разработала сервис для мобильных устройств «Мой дневник» в составе информационно-аналитической системы «БАРС.Образование-Электронная школа». С сентября 2012 г. он был доступен для пользователей iPhone, iPad и MacBook. За этот период приложен
|02.12.2013
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Пользователям «Дневника.ру» теперь доступен собственный электронный кошелек
Единая образовательная сеть «Дневник.ру» объявила о запуске нового сервиса — «Дневник.Деньги», который позволит пол
|20.05.2013
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«Барс Груп» разработал бесплатное приложение «Дневник в кармане» для Windows 8
Компания «Барс Груп» разработала бесплатное приложение «Дневник в кармане» для платформы Windows 8. Благодаря нему любой родитель может получить необходимые сведения об успеваемости своего ребёнка с экрана своего мобильного устройства. С помощью при
|25.04.2013
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«Дневник.ру» запустил центр приложений
На единой образовательной платформе «Дневник.ру» запущен центр приложений, с помощью которого будут распространяться образовательн
|04.09.2012
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Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом
Parallels Сергея Белоусова Runa Capital сообщил об инвестировании $5 млн в образовательный проект «Дневник.ру». В обмен на инвестиции фонд получил долю в компании «в обычном для Runa интервале
|29.03.2012
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«Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета
почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах nginx. «Siri для Android» — Speaktoit.com тоже попал в перечень самых успешных российских стартапов. Образовательный проект «Дневник.ру» — электронный дневник и школьная социальная сеть, к которой подключены уже более 17,5 тыс. школ из 83 регионов России, стал заключительным стартапом, который отмечен в статье.
|16.02.2012
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Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник
емых им средств составляет $20 млн. Ранее Prostor Capital вложился в образовательную интернет-сеть «Дневник.ру». Сервис предоставляет различные возможности для учеников, учителей и родителей, н
|17.11.2011
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Центральный филиал «МегаФона» запустил тариф «Дневник РУ» и опцию «Дневник.ру»
В Центральном филиале «МегаФона» запущены специальный тариф «Дневник РУ» и опция «Дневник.ру», позволяющие школьникам, их родителям и учителям при
|14.10.2011
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Кавказский филиал «МегаФона» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU»
Кавказский филиал компании «МегаФон» запустил образовательный тариф для школьников «Дневник.RU». Новое предложение компании разработано с учетом интересов детей, родителей и учи
|07.09.2011
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«Дневник.ру» ищет инвестора для развития в России и выхода в США
Образовательная сеть «Дневник.ру» ищет инвестора для выхода на зарубежные рынки, рассказал гендиректор проекта Гавр
|10.02.2011
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Дневник для ссылок
Немецкий дизайнер представил концепт оригинального аксессуара, представляющего собой дневник, в который можно записывать мысли, идеи, теории. Смысл новинки состоит в том, что в страницы дневника вшита нить, которая может соединять слова и вести читателя по книге. Фактически по
Дневник.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Леви Гавриил 24 24
|Путин Владимир 3454 14
|Шадаев Максут 1210 14
|Скляр Алексей 54 12
|Рыбчинский Михаил 27 11
|Калина Роман 62 9
|Салбиев Алан 31 8
|Авербах Владимир 127 8
|Елистратов Николай 90 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Исайкин Олег 10 8
|Евраев Михаил 266 8
|Бутенко Юрий 65 8
|Рыжавский Дмитрий 8 7
|Рубанов Владимир 76 7
|Ермолаев Артем 379 6
|Киселева Екатерина 9 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Иванов Олег 152 6
|Комиссаров Дмитрий 248 6
|Мельников Руслан 19 5
|Ракова Анастасия 50 5
|Липунцов Юрий 7 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Белоусов Сергей 254 5
|Галицкий Александр 123 5
|Миронов Сергей 64 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Носков Константин 241 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Артамонова Анна 183 4
|Козырев Алексей 328 3
|Козлов Александр 71 3
|Звягина Наталья 64 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Гуральников Сергей 164 3
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