В российских школах выставили на 147 млн электронных оценок больше, чем в прошлом учебном году

Образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник фонда «Сколково»), на которой зарегистрировано 33,2 тыс. школ России, подвела итоги 2022/23 учебного года и отметила существенный скачок цифрового развития. В электронный журнал выставили на 147 млн оценок больше, чем в прошлом учебном году (754 млн), домашних заданий выдали на 19 млн больше (106 млн), а доля своевременно внесенных заданий к концу учебного года превысила 50%.

По мнению разработчиков платформы, такие результаты связаны с растущим спросом на электронные журналы, повышением заинтересованности учителей в освоении технологий и ростом внимания родителей к школьной жизни детей. Все эти факторы играют важную роль в улучшении качества школьного образования в целом.

Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру»: «В этом учебном году показатель "своевременная выдача домашнего задания" в российских школах вырос на 20%, а "своевременное выставление оценок" на 14%. Мы стремимся максимально этому способствовать, инвестируя серьезные ресурсы в развитие платформы, в частности, провели полный редизайн: на одной странице стало возможно работать сразу и с журналом, и с поурочным планированием. Сотни сотрудников школ написали нам, насколько облегчилась их работа. Благодаря этому растут не только показатели – больше учеников и родителей видят актуальные данные, заходя в электронный дневник».

Более 60% пользователей «Дневник.ру» активно взаимодействуют на платформе: читают записи школы и тематических сообществ, общаются в чатах. Свыше 5000 педагогов прошли обучения по работе на платформе, которые проводят ее методисты, это хорошая возможность для учителей развиваться и делиться опытом.

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«Дневник.ру» – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью можно планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», зарегистрировано 33,2 тыс. школ России. При внедрении в регионах России используется модель государственно-частного партнерства.