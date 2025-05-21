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Turkcell Bip Мессенджер


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 1
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции 1
02.11.2021 Аналитики выяснили, что россияне слишком мало занимаются спортом 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
07.06.2017 Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
06.03.2017 RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков 1
20.12.2016 Fort Telecom представил кнопку экстренного вызова для установки на легковые автомобили 1
14.10.2009 ВМФ России в ожидании французского 1
09.07.2009 Ricoh Caplio 500SE: лучший фотоаппарат для туриста 1
10.04.2008 Как хранить электронные документы? Советы эксперта 1
22.07.2002 Fuji Photo Film продемонстрировала беспроводную цифровую камеру 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Turkcell Bip и организации, системы, технологии, персоны:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 9
VK - Mail.ru Group 3482 9
Yandex - Яндекс 7695 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 8
МегаФон 9256 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 5
Ростелеком 9906 4
Telegram Group 2201 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 4
Apple Inc 12264 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 3
Vodafone Group 1384 3
Superonline 4 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 2
RBC Group 7 2
Telecom Austria 9 2
Xiaomi 1814 2
Huawei 4017 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Nginx - Энджайникс 175 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Meta Platforms - Facebook 4465 1
Крок - Croc 1785 1
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Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 2
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UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 370 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 484 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
X5 Group - Перекрёсток 574 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Ренессанс Страхование 165 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bolаshak Atyrau - Болашак- Атырау 1 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 8
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 331 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
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ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
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Apple iOS 7958 4
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Rakuten Viber 632 3
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Google Android 14252 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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