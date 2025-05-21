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Turkcell Bip Мессенджер
УПОМИНАНИЯ
Turkcell Bip и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3239 8
|Шадаев Максут 1044 7
|Иванов Олег 145 6
|Носков Константин 237 4
|Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 3
|Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 3
|Olpak Nail - Олпак Наиль 3 3
|Новиков Евгений 44 2
|Мишустин Михаил 694 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Бегтин Иван 61 1
|Шохин Александр 34 1
|Гнездюк Александр 1 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Шилов Виталий 5 1
|Макаренко Владимир 18 1
|Шилов Сергей 94 1
|Фридман Михаил 137 1
|Богданов Алексей 7 1
|Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
|Бибик Олег 2 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Алжанова Жанаргуль 1 1
|Aksu Bulent - Аксу Булент 1 1
|Марьин Анатолий 1 1
|Хан Герман 52 1
|Назмутдинов Эльдар 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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