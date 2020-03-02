Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина

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Запуск проекта «Доступный интернет», инициированного Владимиром Путиным и открывающего бесплатный доступ к значимым веб-сайтам, перенесен на неопределенный срок. По плану экс-министра связи Константина Носкова, он должен был заработать 1 марта 2020 г., но в своем актуальном виде был раскритикован ФАС и Минфином. Кроме того, список ресурсов, подпадающих под действие проекта, до сих пор не подготовлен и не утвержден.



Бесплатный интернет откладывается

В России перенесены сроки запуска проекта «Доступный интернет», обеспечивающего полностью бесплатный доступ к ряду социально значимых веб-ресурсов. Согласно предложению бывшего министра связи Константина Носкова, он должен был заработать 1 марта 2020 г.

По информации «Коммерсанта», сроки были сдвинуты из-за того, что Минкомсвязи России не удалось вовремя согласовать проект постановления Правительства России, без которого запуск проекта невозможен. Принять постановление, по плану, необходимо было до 1 марта 2020 г. включительно.

«Доступный интернет» – государственный проект, предложенный к реализации Президентом России Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он подразумевает обеспечение жителей России полностью бесплатным доступом к социально значимым ресурсам Рунета. Как отмечал Константин Носков, 1 марта 2020 г. все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. Эта дата была установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г.

Возмещение затрат на бесплатный интернет

«Доступный интернет» предполагает возмещение операторам и провайдерам расходов на бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Над соответствующим проектом совместно работают Минкомсвязи и Минфин, и его подготовка, по плану, будет завершена до 1 июля 2020 г.

Подключиться к госуслугам и социальным сетям при нулевом балансе пока не получится

Дополнительно не позднее 1 сентября 2020 г. должен быть утвержден порядок ведения реестра затрат на предоставлеиие бесплатного доступа к социально значимым веб-сайтам, которыми россияне смогут пользоваться даже при нулевом балансе на счету интернета или мобильного телефона. По оценке Минкомсвязи, суммарные ежегодные затраты всех операторов составят 5,7 млрд руб.

Эту сумму министерство озвучило на основе объема трафика при обращении пользователей к порталам госуслуг и органов власти – он не превышает 1% от общего. Между тем, как сообщал CNews, провайдеры и операторы связи с такой оценкой не согласны: по их подсчетам, расходы могут достичь 150 млрд руб. в год, а объем трафика на гоcуслуги и сайты властей составляет 15% от общего.

Кто раскритиковал проект

Проект постановления был направлен замминистра связи Олегом Ивановым в ряд российских ведомств еще в первых числах февраля 2020 г. Документ был получен Минюстом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором, Россвязью, а также Минфином и Минэкономики.

Как сообщает издание, Олег Иванов передал проект с просьбой согласовать его в трехдневный срок, однако с критикой в адрес документа выступили ФАС и Министерство финансов. ФАС не одобряет наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Финальной версии списка не существует и по состоянию на 2 марта 2020 г. – его подготовка, как заявил 27 февраля 2020 г. глава Минкомсвязи Максут Шадаев, должна быть завершена к апрелю 2020 г.

Следует отметить, что предварительная версия списка ресурсов, к которым должен быть предоставлен бесплатный доступ, появилась в конце января 2020 г., когда Минкосвязи передало ее операторам сотовой связи из «Большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2). В нее вошли сайты министерств и органов госласти, портал госуслуг, социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана»), почтовые сервисы (yandex.ru, mail.ru и km.ru), а также малоизвестный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell.

Министерство финансов в свою очередь обеспокоено тем, что запуск проекта «Доступный интернет» приведет к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров. Причиной этого станет снижение их доходов, и по итогу все это выльется в повышенную нагрузку на федеральный бюджет. Представители других ведомств, в том числе Роскомназора и Минэкономики, от комментариев отказались. В Минкомсвязи тоже не стали реагировать на критику ФАС и Минфина.