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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации

Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации

СОБЫТИЯ


31.03.2026 Российский профсоюз просит ввести «налог на роботов» для поддержки людей, которых они заменят 1
16.01.2026 Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств 1
11.06.2025 В России открыт завод, производящий роботов, которые делают сосиски 1
15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 1
22.04.2025 Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра 1
08.04.2025 В России запускается производство роботов-манипуляторов в два раза дешевле импортных 1
03.04.2025 Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1
31.01.2025 Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию 1
15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 1
09.01.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2024 года 1
19.12.2024 За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль 1
02.12.2024 В России в четыре раза вырос спрос на специалистов по БПЛА 1
25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
16.09.2024 Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям 1
20.06.2024 Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов 1
14.06.2024 В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 1
07.06.2024 «Россети» и Сбербанк научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику 1
24.05.2024 «Аэрофлот» перевел системы развлечений пассажиров в салонах самолетов на российское ПО 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
15.04.2024 Начался серийный выпуск полностью российских БПЛА «Пиранья». Такой дрон уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО 1
03.04.2024 «Россети» переходят на отечественную операционную систему. Это шаг к технологическому суверенитету и оптимизации управления ИТ-инфраструктурой 1
01.04.2024 Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink 2
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
18.03.2024 Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе 1
29.02.2024 Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов 1
18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки 3
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
20.03.2023 Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет 1
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 1
22.02.2023 Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО 1
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
18.04.2022 Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру 2
01.11.2021 Власти придумали критерии отбора особенных сайтов, куда россиянам откроют бесплатный доступ 1
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1

Публикаций - 128, упоминаний - 160

Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 18
Yandex - Яндекс 9216 14
МегаФон 10742 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Cisco Systems 5372 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Oracle Corporation 7074 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 2
T.Hunter 74 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Alibaba Group 473 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
ИКС 538 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
БАРС Груп 579 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Beorg - Биорг 130 1
МКД 88 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Boeing 1031 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Ренова Лаб 3 2
Газпром газораспределение 21 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 9 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
GMS Hospital 2 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Социальные гарантии 41 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Белый Ветер 365 1
АСК 49 1
Малахит 21 1
Лесная венчурная компания 1 1
Наукоград - технопарк 156 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
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Федеральное собрание Российской Федерации 318 74
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
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Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 6
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 3
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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Turkcell Bip - Мессенджер 36 7
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 7
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
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TrueConf SDK 10 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
ИнноДрайв - InnoDrive 4 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
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