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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации


15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 1
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
15.01.2020 Путин пообещал «бесплатный» Рунет и анонсировал перевод нацпроектов на отечественное ПО 3
13.08.2019 Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» 1
21.03.2019 В России утвержден план строительства «цифровой железной дороги» 1
13.03.2019 Желание Путина подключить школы к интернету обойдется в 37 миллиардов 1
23.01.2019 «Ростелеком» в Ставропольском крае подключил 252 медучреждения к интернету 1
28.12.2018 «Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона 1
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 1
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры 1
12.04.2018 Контрольная проверка: Минкомсвязи допустило прокладку интернета в больницы по завышенным ценам 1
29.03.2018 В России создается Совет по цифровой экономике 1
27.03.2018 Власти разрешат россиянам платить налоги через мобильное приложение 1
16.03.2018 Путин приказал определить для «Цифровой экономики» задачи и целевые показатели 1
01.03.2018 Путин задумал сделать Россию всемирным ЦОДом 1
09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты 1
01.12.2016 Путин объявил переход России на «цифровую экономику» 1
03.12.2015 Путин распорядился построить в России большие онлайн-магазины 1
17.11.2015 Подготовка форума «Инновации. Бизнес. Образование» вышла на финишную прямую 1
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС 1
04.12.2014 «Фонд поддержки отечественного ПО» лишился второго потенциального источника финансирования 1
15.07.2013 Медведев: темпы роста ИТ должны превышать средний темп роста ВВП в 3 раза 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
Turkcell 182 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Yandex - Яндекс 4103 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
Telegram Group 702 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Philips 744 1
М2М телематика 165 1
СмартПарк - SmartPark 5 1
Синтерра - Synterra 570 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ангстрем-М 21 1
Ангстрем-Т 95 1
Biocad - Биокад 38 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Samsung Electronics 5730 1
РТКомм.ру 163 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Huawei 2733 1
Alibaba Group 298 1
Ренова Лаб 3 2
О2О Delivery club 153 2
Яндекс.Еда 93 2
Boeing 98 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 2
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
UFG Private Equity 25 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Зарубежнефть 27 1
Deutsche Bank 130 1
Северсталь ПАО 204 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Нэклис-Банк 15 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 23
Президент Российской Федерации 1442 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 8
Правительство РФ 2208 8
Федеральное собрание Российской Федерации 79 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Администрация Президента РФ 269 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Счётная палата РФ 461 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 2 1
Федеральное казначейство России 766 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 7
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 7
В кругу друзей - социальная сеть 11 7
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
Turkcell Bip - Мессенджер 13 7
Мир тесен - социальная сеть 11 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Rakuten Viber 429 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Joomla CMS 73 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
WhatsApp Messenger 654 1
Drupal - CMS-система 68 1
WordPress 170 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Путин Владимир 1828 32
Шадаев Максут 384 9
Медведев Дмитрий 1434 7
Иванов Олег 124 6
Носков Константин 202 5
Дворкович Аркадий 169 3
Мишустин Михаил 302 3
Никифоров Николай 1126 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Калашников Максим 2 2
Кучеренко Владимир 2 2
Денисенко Олег 4 1
Крашенинников Павел 10 1
Мезенцев Дмитрий 10 1
Вайно Антон 16 1
Хабриева Талия 1 1
Романов Михаил 22 1
Громов Алексей 5 1
Кулешов Александр 15 1
Завязкин Роман 12 1
Чистова Вера 11 1
Лопаткин Герман 102 1
Афанасьев Юрий 1 1
Алхасов Сергей 19 1
Савицкий Павел 4 1
Лепс Григорий 3 1
Левова Ирина 18 1
Кобилев Алексей 4 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Миронов Алексей 5 1
Краснов Александр 48 1
Федоров Евгений 6 1
Омельчук Андрей 2 1
Шамсаил Саралиев 6 1
Корняков Арслан 18 1
Суслов Константин 19 1
Собянин Сергей 211 1
Рейман Леонид 422 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Ростовская область 864 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
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Россия - Нальчик 66 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Севастополь 420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
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Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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Конституция Российской Федерации 29 1
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Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Ведомости 259 2
РИА Новости 654 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TelecomDaily ИАА 112 1
РАН - Российская академия наук 317 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
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ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
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