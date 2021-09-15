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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации
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Публикаций - 44, упоминаний - 46
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 7
|Единая Россия - Политическая партия 176 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|Путин Владимир 1828 32
|Шадаев Максут 384 9
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Иванов Олег 124 6
|Носков Константин 202 5
|Дворкович Аркадий 169 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Калашников Максим 2 2
|Кучеренко Владимир 2 2
|Денисенко Олег 4 1
|Крашенинников Павел 10 1
|Мезенцев Дмитрий 10 1
|Вайно Антон 16 1
|Хабриева Талия 1 1
|Романов Михаил 22 1
|Громов Алексей 5 1
|Кулешов Александр 15 1
|Завязкин Роман 12 1
|Чистова Вера 11 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Афанасьев Юрий 1 1
|Алхасов Сергей 19 1
|Савицкий Павел 4 1
|Лепс Григорий 3 1
|Левова Ирина 18 1
|Кобилев Алексей 4 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Миронов Алексей 5 1
|Краснов Александр 48 1
|Федоров Евгений 6 1
|Омельчук Андрей 2 1
|Шамсаил Саралиев 6 1
|Корняков Арслан 18 1
|Суслов Константин 19 1
|Собянин Сергей 211 1
|Рейман Леонид 422 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769778, в очереди разбора - 673462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769778, в очереди разбора - 673462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru