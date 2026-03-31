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Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 128, упоминаний - 160
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 89
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Шадаев Максут 1210 17
|Мишустин Михаил 787 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Иванов Олег 153 6
|Носков Константин 241 5
|Дудоров Евгений 13 3
|Белоусов Андрей 149 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Шпак Василий 279 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Бойко Алексей 138 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Гулькин Павел 14 2
|Алешин Борис 16 2
|Львов Александр 7 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Касперская Наталья 319 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Ведяхин Александр 180 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Шохин Александр 36 2
|Качанов Олег 121 2
|Жуков Александр 42 2
|Калашников Максим 2 2
|Краснов Михаил 87 2
|Кучеренко Владимир 2 2
|Вайно Антон 25 2
|Ахмедов Руслан 9 2
|Покровский Иван 136 2
|Тимакова Наталья 18 2
|Урусов Виктор 157 1
|Дубенсков Пётр 19 1
|Федоров Евгений 18 1
|Омельчук Андрей 6 1
|Кузнецов Антон 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.