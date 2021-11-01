Власти придумали критерии отбора особенных сайтов, куда россиянам откроют бесплатный доступ

Минцифры подготовило проект постановления Правительства, в котором определило перечень критериев и условий включения сайтов в список социально значимых. Пользоваться такими сайтами граждане России смогут бесплатно. Перечень социально значимых ресурсов будет готовить Минцифры, а полномочия по управлению их реестром получит Роскомнадзор.

Критерии для социально значимых сайтов

Российское Минцифры разработало проект постановления Правительства об утверждении порядка ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находится на этапе общественного обсуждения, который продлится до 15 ноября 2021 г.

В представленном документе рассмотрен порядок ведения списка российских социально значимых сайтов с полностью бесплатным доступом для граждан России. Также в нем приведены все условия и критерии отбора веб-сайтов, информационных систем и приложений для их включения в данный перечень.

Согласно проекту постановления, вести реестр социально значимых ресурсов будет Роскомнадзор. В перечень будут включаться сайты, относящиеся к одной из четырех категорий. Первая – это госсайты (включая порталы органов местного самоуправления), вторая – веб-ресурсы государственных внебюджетных фондов, третья – порталы государственных и муниципальных услуг.

Также на полностью бесплатной основе россияне смогут пользоваться еще и «иными информационными ресурсами, имеющими социальную значимость, в том числе направленными на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования интернетом», говорится в проекте постановления.

Главным отличием социально значимых ресурсов от всех прочих станет их бесплатность для всех россиян

Решение о соответствии веб-сайтов перечисленным категориям будет принимать правительственная комиссия по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Сформировать и направить в комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов Минцифры необходимо не позднее 20 ноября 2021 г. Перечень будет утверждаться комиссией ежегодно не позднее 1 августа и актуализироваться максимум два раза в год на основе предложений Минцифры.

Как попасть в список

В документе Минцифры отмечено, что в перечень будут включены интернет-ресурсы коммерческих организаций, более чем на 50% принадлежащих российским собственникам. Также владельцем сайта, претендующего на включение в список социально значимых, должен быть федеральный или региональный орган власти, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд, а также российское юрлицо или индивидуальный предприниматель, но обязательно с российским гражданством.

Помимо прочего, ресурс должен находиться «в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус, иных доменах верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен», говорится в проекте постановления.

Дополнительные критерии отбора

При приеме решения о включении того или иного ресурса в список социально значимых ресурсов будет учитываться ряд дополнительных моментов. В частности, на итоговое решение будет влиять «количество платной для пользователя информации и наличие ссылок на платную информацию или услуги на информационном ресурсе (за исключением ссылок при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме».

В не меньшей степени на это будет влиять количество рекламы и видеоконтента на сайте, а также наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов.

Еще один немаловажный критерий – это распространение информации «вещателями общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории России; информации справочного характера, предоставление поисковых и почтовых сервисов, распространением информации сайтами в сети «Интернет», зарегистрированными в качестве средств массовой информации, распространением информации о деятельности ведущих кредитных организаций, распространение иной общественно важной информации, касающаяся граждан России. Вместе с этим будет учитываться «доступность информации, размещенной на информационном ресурсе, для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Критерии исключения из реестра

Чтобы попасть в реестр, сайту нужно соответствовать десятку критериев. В то же время исключить его из списка можно в одном из всего лишь трех случаев.

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Так, удалить сайт из списка социально значимых можно по соответствующему заявлению владельца, направленному в Минцифры. Лишиться места в списке ресурс может еще и по причине выявления факта несоответствия информационного ресурса и/или его владельца критериям и/или условиям, установленным проектом постановления.

Наконец, социально значимым ресурс может перестать быть по причине выявления факта непредставления владельцем информационного ресурса уведомления об изменении сведений о его сайте.

Почему сайты будут бесплатными

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам первоначально был предложением Президента России Владимира Путина, озвученного 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Проект получил название «Доступный интернет» и должен был заработать 1 марта 2020 г. Но все сроки были сорваны.

В марте 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Минфин обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров.

Однако уже в апреле 2020 г. Минцифры сообщило о запуске эксперимента с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре 2020 г. срок его проведения был продлен до июня 2021 г., а позже – до 1 декабря 2021 г.

В августе 2020 г. был подготовлен предварительный вариант критериев отбора сайтов в реестр социально значимых. Он значительно отличался от финального – в частности, он предлагал включать в него интернет-ресурсы коммерческих организаций, принадлежащих российским собственникам хотя бы на 20%. Этот вариант в итоге в работу взят не был.

Параллельно с разработкой проекта «Доступный интернет» велась и подготовка законодательной базы. Соответствующий законопроект прошел заключительное третье чтение в Госдуме в середине июня 2021 г. Позднее летом 2021 г. он получил подпись Владимира Путина и стал законом.