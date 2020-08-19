Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет

Появились четкие критерии социально-значимых сайтов

Минкомсвязи разработало проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов, требования к которым будут утверждаться Правительством.

Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра связи Олега Иванова президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

Предполагается, что причисление сайта к категории социально значимых позволит его бесплатно посещать пользователям в рамках проекта «Доступный интернет».

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Прежде всего, ресурс должен быть зарегистрирован и находиться только на территории России. Допустимые доменные зоны – .ru, .рф, .su, .дети.

Ресурсом должно владеть только российское юридическое лицо (допустимая доля иностранного капитала не более 20%).

Не менее 50% аудитории должно иметь доступ к такому сайту с территории России.

Впервые названы критерии для включения сайтов в категорию «социально значимых»

Контент должен быть преимущественно российским, причем видео-, аудиоконтент, а также реклама (кроме социальной) недопустимы.

Основным языком должен быть русский или государственные языки регионов.

На социально значимых сайтах недопустима публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных).

Сайт должен быть доступен по одному статическому IP адресу и быть включен в Реестр организаторов распространения информации.

Реестр социально значимых ресурсов

Напомним, что в июле 2020 г. Минкомсвязи разработала порядок формирования перечня IP-адресов социально значимых ресурсов и доведения его до операторов связи. По этому порядку министерство утверждает и направляет в Роскомнадзор перечень социально значимых ресурсов. Затем владельцы этих ресурсов размещают в личном кабинете на сайте Роскомнадзора IP-адреса. На основе полученных данных формируется таблица, которая автоматически размещается в личных кабинетах операторов связи.

В настоящее время в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.

Еще в 2014 г. в России были приняты поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Они ввели понятие «организатора распространения информации» (ОРИ) – владельца сервиса, использующегося для обмена сообщениями между пользователями интернета. ОРИ вносят в соответствующий реестр Роскомнадзора. В 2016 г. был принят новый закон («закон Яровой»), который потребовал от ОРИ хранить информацию о переданных пользователями сообщениях в течение года. С июля 2018 г. срок уменьшился до полугода, но по закону ОРИ должен хранить теперь полгода еще и содержимое сообщений пользователей.

В случае использования шифрования ОРИ были обязаны передать правоохранительным органам ключи для расшифровки сообщений. В августе 2020 г. Минкомсвязи подготовило поправки к закону «О связи», согласно которым владельцы технологических сетей связи обязаны хранить на территории России в течение трех лет информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений пользователей услугами связи. Но документ вызвал волну критики со стороны РСПП.

Экспериментальный запуск

Проект «Доступный интернет» был предложен Президентом России Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он подразумевает обеспечение жителей России полностью бесплатным доступом к социально значимым ресурсам Рунета. По предварительным прогнозам он должен был заработать 1 марта 2020 г., однако в срок Минкомсвязи и Минфин, которые курируют создание проекта, к единому решению не пришли.

С 1 апреля начался экспериментальный запуск проекта, в котором участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «Вымпелком», «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тысячам уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 ТБ. 63% пользователей скачали более 100 МБ информации с ресурсов и сайтов перечня.

Сначала предполагалось, что проект продлиться до 1 июля, но в июле 2020 г. Минкомсвязи продлила эксперимент до 31 декабря 2020 г.

О проекте «Доступный интернет»

Предварительная версия списка ресурсов, к которым должен быть предоставлен бесплатный доступ, появилась в конце января 2020 г., когда Минкомсвязи передало ее операторам сотовой связи из «Большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2). В нее вошли сайты министерств и органов госвласти, портал госуслуг, социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана»), почтовые сервисы (yandex.ru, mail.ru и km.ru), а также малоизвестный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell.

В феврале 2020 г. российские провайдеры и операторы связи подсчитали свои ежегодные убытки от реализация проекта «Доступный интернет». Они оценили их в 150 млрд руб. и потребовали от государства компенсировать им эти потери (на этом настаивал РСПП).

В марте 2020 г. CNews писал, что запуск проекта «Доступный интернет» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина.

Также появилась информация, что к 1 сентября 2020 г. должен быть утвержден порядок ведения реестра затрат на предоставление бесплатного доступа к социально значимым веб-сайтам, которыми россияне смогут пользоваться даже при нулевом балансе на счету интернета или мобильного телефона. По оценке Минкомсвязи, суммарные ежегодные затраты всех операторов составят 5,7 млрд руб.

11 марта 2020 г. глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о том, что Министерство выступает против введения компенсаций операторам связи и интернет-провайдерам за бесплатный доступ к значимым веб-ресурсам.

«Наша позиция как регулятора – не компенсировать», – отметил министр. Министерство финансов обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден.

Также в марте 2020г. Минкомсвязи определилась с частью требований к бесплатным сайтам. Эти сайты должны были работать на отечественном ПО и публиковать только российский контент, но тогда указанным условиям не соответствовали даже правительственные порталы. По данным РБК, требованиям Минкомсвязи на март 2020 г. смогли угодить только портал госуслуг (gosuslugi.ru), официальный сайт мэра Москвы (mos.ru), а также некоторые сайты, построенные на российской системе управления контентом Bitrix.