«Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет»

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил об отрицательном отношении министерства к компенсациям операторам связи затрат на предоставление бесплатного доступа к социально значимым веб-сайтам в рамках проекта «Доступный интернет». Расходы провайдеров на реализацию этого проекта могут достичь 150 млрд руб. в год.



Никаких компенсаций

Минкомсвязи России выступило против введения компенсаций операторам связи и интернет-провайдерам за бесплатный доступ к значимым веб-ресурсам. Как пишет «РИА Новости», об этом лично заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Наша позиция как регулятора – не компенсировать», – отметил министр в рамках конференции TAdviser IT Government Day 2020. «Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае. Операторы, наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой CAPEX, который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться», – добавил он.

Обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам операторы и провайдеры будут должны в рамках проекта «Доступный интернет», предложенного Президентом России Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Согласно предложению бывшего министра связи Константина Носкова, он должен был заработать 1 марта 2020 г.

Максут Шадаев не считает необходимым компенсировать операторам затраты на реализацию "Доступного интернета"

С этого дня все провайдеры должны были прекратить взимать с абонентов плату за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. Эта дата была установлена по итогам совещания в Минкомсвязи, состоявшегося 21 января 2020 г.

Необходимость компенсаций

Над проектом по возмещению операторам расходов на обеспечение доступа к социально-значимым сервисам до смены Правительства в январе 2020 г. работал прежний состав Минфина. Подготовка документа, как ожидалось, должна завершена до 1 июля 2020 г. Дополнительно к сентябрю 2020 г. должен быть утвержден порядок ведения реестра затрат на предоставление бесплатного доступа. Помощь ведомству в работе над этим проектом оказывает и Минкомсвязи, в итоге высказавшееся против любых компенсаций.

По оценке Минкомсвязи, суммарные ежегодные затраты всех операторов составят 5,7 млрд руб. Эту сумму министерство озвучило на основе объема трафика при обращении пользователей к порталам госуслуг и органов власти – он не превышает 1% от общего. Между тем, как сообщал CNews, провайдеры и операторы связи с такой оценкой не согласны: по их подсчетам, расходы могут достичь 150 млрд руб. в год, а объем трафика на гоcуслуги и сайты властей составляет 15% от общего.

Перечня значимых веб-ресурсов нет

Операторы опасаются роста расходов еще и потому, что итогового списка социально значимых сайтов и сервисов, к которым необходимо предоставлять бесплатный доступ, не существует. Предварительная версия перечня была разработана Минкосвязи 24 января 2020 г. и в этот же день передана операторам, а финальная версия должна была быть подготовлена к не позднее 1 марта 2020 г., в день, на который был назначен запуск проекта.

В первой версии списка присутствовали соцсети: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана», почтовые сервисы yandex.ru, mail.ru и km.ru, неизвестный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell и сайты министерств и органов государственной власти и портал госуслуг.

По состоянию на 11 марта 2020 г. финальный список значимых веб-ресурсов по-прежнему не был готов. 27 февраля 2020 г. Максут Шадаев, заявил, что работа над ним должна быть завершена к апрелю 2020 г. без точной даты.

11 марта 2020 г. Максут Шадаев пояснил позицию Минкосвязи относительно перечня сайтов: «Наша позиция в этой части очень понятная и четкая: перечень тех ресурсов, тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. То есть это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды, то есть все то, что им нужно в повседневной жизни, то, чем они часто пользуются». Как пишет агентство «Прайм», на вопрос том, имеет ли он в виду, в том числе, сервисы «Яндекс.еда», Delivery Club и соцсеть «Вконтакте», Шадаев ответил утвердительно, добавив, что все ресурсы будут включены в список с условием блокировки стримингового трафика.

Перенос запуска проекта

В начале марта 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что Минкомсвязи не удалось вовремя согласовать проект постановления Правительства России, без которого запуск невозможен.

Проект постановления был направлен замминистра связи Олегом Ивановым в ряд российских ведомств еще в первых числах февраля 2020 г. Документ был получен Минюстом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором, Россвязью, а также Минфином и Минэкономики.

С критикой в адрес документа выступили ФАС и Министерство финансов России. ФАС не одобряло наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Ведомство аргументировало свою позицию как раз тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден.

Министерство финансов было обеспокоено тем, что запуск проекта «Доступный интернет» приведет к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров. Причиной этого станет снижение их доходов, и по итогу все это выльется в повышенную нагрузку на федеральный бюджет.