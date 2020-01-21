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С 1 марта 2020 г. доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Доступ к порталу «Госуслуги» и веб-ресурсам органов власти станет бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет». Реализовать этот проект предложил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Ноль рублей за мегабайт

В России с 1 марта 2020 г. будет полностью отменена плата за доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. Решение об отмене взимания платы за трафик при пользовании этими ресурсами было принято в рамках совещания, проведенного 21 января 2020 г. и. о. главы Минкосвязи России Константин Носков.

Данный шаг станет первым на пути к реализации проекта «Доступный интернет», предложенного, как сообщал CNews, Президентом России Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г.

Механизм реализации

Как рассказал CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, решение, принятое на совещании, подразумевает отсутствие тарификации трафика на небезлимитных тарифных планах. Помимо этого, на всех тарифах воспользоваться порталами госуслуг и российских органов власти можно будет при нулевом балансе.

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Реализация проекта «Доступный интернет» начнется с «Госуслуг»

Евгений Новиков уточнил, что операторам связи не будет предоставляться компенсация за бесплатный (для пользователей) доступ к означенным ресурсам.

Бесплатные соцсети

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что проект «Доступный интернет» должен обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам, но не уточнил, какие именно порталы входят в их число. В то же время он отметил, что Россия – «одна из немногих стран в мире, где есть отечественные социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы и другие национальные ресурсы».

Как сообщил Евгений Новиков, обсуждается вопрос предоставления бесплатного доступа к поисковым сайтам, социальным сетям, менеджерам и ряду других ресурсов. По его словам, для них будет необходимо выработать механизм компенсаций операторам связи.



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