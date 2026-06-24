Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральное собрание Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 318, упоминаний - 334
Федеральное собрание Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 112
|Медведев Дмитрий 1665 42
|Шадаев Максут 1210 21
|Никифоров Николай 1138 20
|Мезенцев Роман 41 11
|Гаттаров Руслан 144 10
|Каримов Руслан 66 9
|Лапенков Вячеслав 22 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Афанасьев Александр 53 8
|Гребеник Геннадий 68 8
|Цыганков Роман 62 8
|Чудинов Дмитрий 103 8
|Шиндин Роман 16 8
|Шершнев Алексей 20 8
|Бреган Андрей 26 8
|Суровец Дмитрий 115 7
|Носков Константин 241 7
|Иванов Олег 153 7
|Алифанов Кирилл 84 7
|Титов Алексей 62 7
|Ильин Дмитрий 42 7
|Трошина Елена 39 7
|Колотев Дмитрий 30 7
|Мишустин Михаил 787 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Казак Максим 162 6
|Чистова Вера 14 6
|Попов Алексей 339 6
|Юргелас Мария 42 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Акимов Максим 192 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кесельбренер Леонид 52 5
|Матвейчев Олег 21 5
|Гришко Олег 25 5
|Дворкович Аркадий 216 4
|Фомичев Олег 139 4
|Козырев Алексей 328 4
|Опенышева Светлана 64 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.