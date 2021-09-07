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Федеральное собрание Российской Федерации


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
28.01.2020 «Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
21.01.2020 С 1 марта 2020 г. доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
10.01.2020 Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику 1
04.07.2019 «Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда 1
30.04.2019 Россиянам запретят получать микрозаймы в интернете 1
03.04.2019 Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей 1
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС 1
27.02.2019 Путин поручил разработать нацстратегию по искусственному интеллекту 1
22.02.2019 Росреестр провалил многомиллиардный переезд на новую информсистему 1
20.02.2019 Путин потребовал принять законы, которые не будут мешать цифровой экономике 3
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
23.01.2019 «Ростелеком» в Ставропольском крае подключил 252 медучреждения к интернету 1
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 1
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах 1
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике» 1
14.01.2019 Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян 1
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации 1
16.10.2018 Куратор российских ИТ назвал две главные цели цифровизации экономики 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
05.09.2018 Власти передумали создавать специальный фонд для цифровой экономики 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
15.08.2018 На «Цифровую экономику» потратят свыше 1 трлн руб. за 5 лет 1
02.08.2018 Кудрин пообещал цифровизацию Счетной палате, чтобы «проводить меньше проверок, но видеть все» 1
26.07.2018 «Залетным» айтишникам хотят разрешить платить в России 13% налогов вместо 30% 1
08.05.2018 Путин потребовал перевести власть на российское ПО, а передачу данных и ИБ на российские решения 1
07.05.2018 Назван новый ответственный за ИТ в России 1
12.04.2018 Контрольная проверка: Минкомсвязи допустило прокладку интернета в больницы по завышенным ценам 1
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 1
29.03.2018 В России создается Совет по цифровой экономике 1
16.03.2018 Путин приказал определить для «Цифровой экономики» задачи и целевые показатели 2
22.01.2018 В «Цифровую экономику» вернут здравоохранение, госуправление и умные города 1

Публикаций - 79, упоминаний - 85

Федеральное собрание Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
Yandex - Яндекс 4101 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
Telegram Group 702 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Google LLC 7158 3
Microsoft Corporation 11110 3
Микрон - Micron 365 3
Turkcell 182 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
IBM 3546 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Nginx - Энджайникс 100 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
1С-Битрикс 348 1
Nikon 262 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
DZ Systems 10 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
ОТР 135 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Canon 580 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Acronis - Акронис 364 1
Cisco Systems 2044 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
3753 1
Intel Corporation 4186 1
LG Electronics 1855 1
Facebook 3766 1
Dell EMC 2411 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Почта России ПАО 1574 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Deutsche Bank 126 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
UFG Private Equity 25 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 44
Президент Российской Федерации 1440 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 13
Правительство РФ 2206 12
Счётная палата РФ 460 11
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
Федеральное казначейство России 766 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Администрация Президента РФ 268 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Конституционный суд РФ 48 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 2 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Московской области - Комитет лесного хозяйства Московской области 6 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ИТ-аудит 75 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
2D - 2-Dimensional 297 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Microsoft Windows 10 6652 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
SQL - Язык программирования 434 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
WhatsApp Messenger 654 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Rakuten Viber 429 2
Linux OS 4265 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Реестр общественных и государственных сайтов - Каталог государственных сайтов 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
В кругу друзей - социальная сеть 11 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Путин Владимир 1826 48
Медведев Дмитрий 1434 14
Никифоров Николай 1126 10
Чистова Вера 11 6
Акимов Максим 167 5
Ковнир Евгений 71 3
Новиков Евгений 39 3
Носков Константин 201 3
Мишустин Михаил 302 3
Рейман Леонид 412 2
Володин Вячеслав 62 2
Бойко Елена 151 2
Шадаев Максут 384 2
Хилов Павел 15 1
Зубов Игорь 3 1
Иванов Егор 17 1
Кржешовская Юлия 14 1
Коспанов Арман 5 1
Лепс Григорий 3 1
Валентик Иван 1 1
Касперская Наталья 197 1
Штогрин Сергей 1 1
Васильева Евгения 2 1
Мезенцев Дмитрий 10 1
Вайно Антон 16 1
Мень Михаил 9 1
Миронов Алексей 5 1
Щеголев Игорь 676 1
Турчак Андрей 14 1
Иванов Олег 124 1
Абрамченко Виктория 15 1
Ибрагимов Руслан 29 1
Козырев Алексей 270 1
Егоров Даниил 15 1
Матвиенко Валентина 59 1
Кулин Филипп 39 1
Климарев Михаил 46 1
Кудрин Алексей 63 1
Дворкович Аркадий 169 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Москва - Зеленоград 28 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Казахстан - Республика 2637 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Украина 3374 1
Россия - Воронеж 692 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Красноярский край 666 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Белгородская область 368 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Курган 148 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - Свердловская область 806 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Армения - Республика 688 1
Япония 2792 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews Analytics 1991 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews AWARDS 291 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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