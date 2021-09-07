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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральное собрание Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 85
Федеральное собрание Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 48
|Медведев Дмитрий 1434 14
|Никифоров Николай 1126 10
|Чистова Вера 11 6
|Акимов Максим 167 5
|Ковнир Евгений 71 3
|Новиков Евгений 39 3
|Носков Константин 201 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Рейман Леонид 412 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Бойко Елена 151 2
|Шадаев Максут 384 2
|Хилов Павел 15 1
|Зубов Игорь 3 1
|Иванов Егор 17 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Коспанов Арман 5 1
|Лепс Григорий 3 1
|Валентик Иван 1 1
|Касперская Наталья 197 1
|Штогрин Сергей 1 1
|Васильева Евгения 2 1
|Мезенцев Дмитрий 10 1
|Вайно Антон 16 1
|Мень Михаил 9 1
|Миронов Алексей 5 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Турчак Андрей 14 1
|Иванов Олег 124 1
|Абрамченко Виктория 15 1
|Ибрагимов Руслан 29 1
|Козырев Алексей 270 1
|Егоров Даниил 15 1
|Матвиенко Валентина 59 1
|Кулин Филипп 39 1
|Климарев Михаил 46 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Греф Герман 205 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru