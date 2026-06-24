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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральное собрание Российской Федерации

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 1
03.02.2026 Спрос на специалистов по робототехнике в промышленности вырос на треть 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
31.01.2025 Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию 1
09.01.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2024 года 1
25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 1
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G 1
02.05.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2024 года 1
03.04.2024 «Россети» переходят на отечественную операционную систему. Это шаг к технологическому суверенитету и оптимизации управления ИТ-инфраструктурой 1
18.03.2024 В России запустят производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров 1
18.03.2024 Сбербанк, правительство Иркутской области и ИрНИТУ объединяют усилия по развитию искусственного интеллекта в регионе 1
29.02.2024 Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов 1
02.02.2024 Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта 1
19.10.2023 Завершилась Kuban CyberSecurity Conference: подводим итоги 1
25.09.2023 Олег Качанов, замглавы Минцифры в интервью CNews — о концепции трех нулей в госуслугах 1
30.05.2023 Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты» 1
20.03.2023 Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 1

Публикаций - 318, упоминаний - 334

Федеральное собрание Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
Microsoft Corporation 25775 21
Yandex - Яндекс 9216 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
VK - Mail.ru Group 3602 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
МегаФон 10742 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Oracle Corporation 7074 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 9
Google LLC 12690 9
ТОП-Сервис 22 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 8
S8 Capital - С8 Капитал 51 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 8
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Крок - Croc 1964 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dell EMC 5180 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Xerox - The Haloid Company 1168 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 5
InterTrust - ИнтерТраст 336 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
9594 5
Почта России ПАО 2370 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 9
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 8
ГК ВИК 18 8
Мосэнерго ПАО 132 7
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 7
Резонанс НПП 407 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Газпром ПАО 1493 6
Татнефть 243 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 5
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Русагро Группа Компаний 379 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 4
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Газпром трансгаз 157 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 153
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 130
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 74
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Совет при президенте Российской Федерации 205 20
Федеральное казначейство России 1949 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 14
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 16
Единая Россия - Политическая партия 321 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
WiMAX Forum 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 34
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
Turkcell Bip - Мессенджер 36 8
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 8
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
В кругу друзей - социальная сеть 21 8
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 7
Linx Cloud 92 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Apple iPhone 6 4861 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Linux OS 11533 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 3
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Путин Владимир 3454 112
Медведев Дмитрий 1665 42
Шадаев Максут 1210 21
Никифоров Николай 1138 20
Мезенцев Роман 41 11
Гаттаров Руслан 144 10
Каримов Руслан 66 9
Лапенков Вячеслав 22 9
Рейман Леонид 1065 9
Афанасьев Александр 53 8
Гребеник Геннадий 68 8
Цыганков Роман 62 8
Чудинов Дмитрий 103 8
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Шершнев Алексей 20 8
Бреган Андрей 26 8
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Носков Константин 241 7
Иванов Олег 153 7
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Трошина Елена 39 7
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 94
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
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Ведомости 1466 5
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IDC Russia - IDC Россия 183 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CNews FORUM Кейсы 313 8
CNews AWARDS - награда 571 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
Moscow Education Online 12 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
ЭОС Осенний документооборот 35 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Единый день голосования 143 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Docflow 148 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Связь-Экспокомм 276 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 3 1
Google Zeitgeist 12 1
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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