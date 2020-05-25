Путин разрешил в России выборы через интернет

Цифровые избиратели

Президент России Владимир Путин в субботу 23 мая 2020 г., подписал три закона, направленных на совершенствование процедуры проведения дистанционного голосования на выборах. Все три закона были приняты Госдумой 13 мая 2020 г. и одобрены Советом Федерации 20 мая 2020 г.

Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает определение термину «дистанционное электронное голосование», предписывает использование портала госуслуг для сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также расширяет возможности проведения голосования вне помещений для проведения выборов.

Федеральный закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» определяет условия использования современных технологий и организационно-правовой базис для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию в 2020-2021 гг. на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Москве.

Федеральный закон «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации» допускает в порядке эксперимента голосование на специальных цифровых избирательных участках в ходе дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва и выборов в органы государственной власти 13 сентября 2020 г.

Цифровизация выборов и референдумов

Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет дистанционное электронное голосование как «голосование с использованием специального программного обеспечения, без использования бумажного бюллетеня».

Закон допускает возможность проведения голосования по почте или посредством дистанционного электронного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдуме субъекта России или местного референдума в случаях и порядке, установленных Центризбиркомом.

Президент подписал три закона о цифровизации выборов

Субъекты России на выборах в органы государственной власти получают возможность введения возможности сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг, при этом количество подписей, собранных дистанционно, не должно превышать половину от числа всех подписей, необходимых для регистрации кандидата.

Закон № 154-ФЗ также определяет возможность изменения ныне действующей схемы избирательных округов по причине существенного изменения числа избирателей в избирательном округе, уточняет положения о публикации информации о выборах и определяет некоторые положения российского законодательства о выборах и референдумах в рамках закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» возможностью образования нового вида муниципального образования – муниципального округа.

Дополнительно закон вносит запрет на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, осужденным к лишению свободы за умышленные преступления средней тяжести и имеющим на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, на пять лет со дня снятия или погашения такой судимости.

Московский эксперимент с электронным голосованием

Закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» определяет условия «для тестового использования современных технологий в процессе голосования и в порядке эксперимента устанавливает организационно-правовые основы осуществления дистанционного электронного голосования на проводящихся в городе федерального значения Москве в 2020–2021 годах выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления», сказано в комментарии государственно-правового управления.

В начале марта – когда законопроект поступил в Госдуму, CNews сообщал подробности о продолжении расширенного эксперимента с электронным голосованием в Москве.

Закон определяет нормы проведения электронного голосования в одном или нескольких избирательных округах либо части избирательного округа на территории Москвы, одновременно с голосованием традиционного формата, при этом избиратель сам вправе выбрать подходящий ему формат участия в выборах. Формат и правила проведения электронного голосования будут идентичны условиям на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.

Закон разрешает проводить электронное голосование с помощью специального ПО на портале государственных и муниципальных услуг Москвы, где избиратель сможет подать соответствующее заявление.

Первый эксперимент с электронным голосованием в Москве проводился в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в ходе выборов в Мосгордуму. Он прошел в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Заявления на участие принимались на сайте mos.ru с 24 июля по 4 сентября. Воспользоваться электронным голосованием могли около 500 тыс. жителей столицы. По данным ДИТ Москвы, на электронное голосование записались 11228 избирателей, 92,3% из них приняли участие.

По итогам выборов CNews писал о том, что система электронного голосования тестировалась перед выборами четыре раза, однако в единый день выборов дважды дала сбой. Причиной инцидента, вызвавшего проблемы с электронным волеизъявлением у 543 избирателей, стали неполадки в работе аппаратуры для шифрования бюллетеней.

Цифровые избирательные участки

Закон «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечит дополнительные условия для реализации избирательного права россиян, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

Для российских избирателей, находящихся в день голосования вне своего места жительства, но в пределах территории своего субъекта Российской Федерации, предполагается возможность реализации избирательного права, в том числе, по одномандатному избирательному округу, с помощью цифровых избирательных участков.

Документ в порядке эксперимента предусматривает возможность голосования на специально создаваемых цифровых избирательных участках при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва и выборов в органы государственной власти субъектов 13 сентября 2020 г.

Проведение эксперимента стало возможным благодаря положительному опыту реализации экспериментального голосования на цифровых избирательных участках в Москве, на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов России 8 сентября 2019 г., сказано в комментарии государственно-правового управления.

Цифровые избирательные участки определяет избирком субъекта. Ими также являются участки, дополнительно образованные избиркомом субъекта для удобств избирателей. Перечень цифровых избирательных участков утверждает Центризбирком.

Для участия голосовании на цифровом избирательном участке избиратель подает заявление о включении в список избирателей через МФЦ или через территориальные и участковые комиссии. Закон также регулирует вопросы организации голосования и формирования данных о голосовании на цифровом избирательном участке.

Для соблюдения принципа гласности при цифровом голосовании закон определяет особенности назначения наблюдателей в участковый избирком и члена участкового избиркома цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса. Закон также определяет порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц цифрового избирательного участка и вопросы финансового обеспечения голосования на цифровых избирательных участках.