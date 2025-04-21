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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва СВАО Бибирево

Москва - СВАО - Бибирево


21.04.2025 Более 70 тысяч столичных восьмиклассников уже научились правильно и безопасно управлять самокатами 1
22.08.2024 «Яндекс Погода» запустила технологию OmniCast: нейросети улучшили локальный прогноз за счет новых источников данных 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 1
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней 1
09.09.2019 Более 10 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
29.08.2019 Четвертый тест электронного голосования в Москве показал надежность системы 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
25.05.2018 "Ситилинк" пришёл в Бибирево 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
27.11.2013 «Яндекс» составил карты жилой недвижимости Москвы 1
08.04.2013 Управляющая команда R-Style переехала в новый офиc 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
12.11.2010 МГТС в ноябре переключит на цифровую связь более 143 тыс. московских абонентов 1
20.06.2008 Российская премьера MGS 4 1
11.04.2006 В Москве произошла очередная инфраструктурная катастрофа 1
11.04.2006 В Москве произошла очередная инфраструктурная катастрофа 1
30.08.2004 Москвичи больше жалуются на мобильную связь 1
05.04.2004 "АСТОР ВЦ" автоматизировал супермаркет сети "Патэрсон" 1
06.05.1999 РОЦИТ провела очередной семинар по организации домашних компьютерных сетей в Москве 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9156 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8843 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 2
Yandex - Яндекс 7613 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4083 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Google LLC 11910 1
АйТи 1377 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2184 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
iiko - айко 49 1
Verysell - Верисел 317 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 635 1
Digma 205 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
8393 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Konami 107 1
Астор ВЦ 110 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2568 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
IKEA - ИКЕА 159 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Калужский ТЦ 3 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Европейский ТРЦ 12 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 6
Мосгордума - Московская городская Дума 143 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 3
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2557 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 247 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Демократическая политическая партия США 116 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52102 6
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