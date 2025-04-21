Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва СВАО Бибирево
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 297 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|Демократическая политическая партия США 116 1
|Костырко Артем 6 3
|Васин Василий 35 2
|Путин Владимир 3227 1
|Орловский Виктор 386 1
|Массух Илья 233 1
|Воронков Михаил 9 1
|Венедиктов Алексей 9 1
|Булаев Николай 6 1
|Ермолов Юрий 2 1
|Ананьев Дмитрий 79 1
|Генс Георгий 76 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Касимов Игорь 17 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Кравцов Алексей 33 1
|Краснов Михаил 84 1
|Белова Ирина 6 1
|Ян Давид 68 1
|Широков Игорь 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 483 1
|Памфилова Элла 6 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 152 1
|Закревский Алексей 7 1
|Горлин Борис 2 1
|Дали Сальвадор 7 1
|Резванов Алексей 4 1
|Фридман Борис 4 1
|Иванишвили Бидзина 7 1
|Феофанов Андрей 2 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
|CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 121 1
|Микроинформ 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.