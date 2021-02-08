Получите все материалы CNews по ключевому слову
|08.02.2021
|
«Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19
Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» обеспечил запуск виртуального автоинформатора, который оповещает жителей Южного Урала о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Цифровой сервис заработал в рамках договора с Челябинским областным отделением Общероссий
|09.12.2015
|
«Телфин» запустил обновленный автоинформатор
Российский телеком-провайдер «Телфин» сообщил о запуске обновленного телефонного автоинформатора. Новая версия автоинформатора была создана с учетом пожеланий и предпочтений клиентов компании. Основой функциональных изменений и дополнений послужили мнения и комментар
|21.12.2011
|
«Телфин» запустил сервис «Автоинформатор»
Компания «Телфин» объявила о запуске нового сервиса «Автоинформатор», который позволяет самостоятельно организовать автообзвон неограниченного кол
|22.03.2010
|
«ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу «Автоинформатор»
Санкт-Петербургский филиал оператора «ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию новую услугу – «Автоинформатор». Для организации сервиса компания модернизировала техническую платформу, разработанную на базе технологий Dialogic. Инвестиции в развитие и запуск продукта составили около $300
|11.06.2008
|
В невельской Росрегистрации внедрен автоинформатор
Невельский отдел Управления Росрегистрации по Псковской области установил автоинформатор. Позвонив по номеру 2-44-06, можно получить информацию о местонахождении невельского отдела, его почтовом адресе, начальнике отдела и часах приема граждан по личным вопросам. Осн
