«Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» обеспечил запуск виртуального автоинформатора, который оповещает жителей Южного Урала о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Цифровой сервис заработал в рамках договора с Челябинским областным отделением Общероссий

«Телфин» запустил обновленный автоинформатор Российский телеком-провайдер «Телфин» сообщил о запуске обновленного телефонного автоинформатора. Новая версия автоинформатора была создана с учетом пожеланий и предпочтений клиентов компании. Основой функциональных изменений и дополнений послужили мнения и комментар

«Телфин» запустил сервис «Автоинформатор» Компания «Телфин» объявила о запуске нового сервиса «Автоинформатор», который позволяет самостоятельно организовать автообзвон неограниченного кол

«ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу «Автоинформатор» Санкт-Петербургский филиал оператора «ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию новую услугу – «Автоинформатор». Для организации сервиса компания модернизировала техническую платформу, разработанную на базе технологий Dialogic. Инвестиции в развитие и запуск продукта составили около $300