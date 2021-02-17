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ММТ
Мобильные Медицинские Технологии
Онлайн Доктор



17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена 2
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 2
02.09.2019 «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект 1
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 1
05.06.2019 «Почта России» и ММТ оборудуют телемедицинскими комплексами отделения в отдаленных населенных пунктах России 1
26.06.2018 «Онлайн доктор» запустил телемедицинскую программу сопровождения пациентов с сахарным диабетом 5
23.04.2018 KDL запустила телемедицинские консультации 7
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
16.06.2017 Эксперты обсудили перспективы развития цифровой медицины в Москве 1
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
31.10.2011 Виртуальным операторам впервые выдали реальные номера 1
20.12.2010 Вячеслав Смит назначен заместителем генерального директора «ЦентрТелекома» 2
15.06.2010 «Связьинвест» укрепят телеграфом 2
19.11.2009 В «Ростелекоме» назначен заместитель гендиректора – директор филиала ММТ 3
24.12.2008 «Старт Телеком» назначил директора Поволжского филиала 1
11.07.2007 В «Ростелекоме» назначен заместитель гендиректора 1
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 1
02.04.2007 В "Сибирьтелекоме" назначен генеральный директор 1
15.12.2005 "Ростелеком" переходит на новую систему взаимодействия с российскими операторами 1
12.07.2005 «Ростелеком»: еще полгода монополии 1
28.06.2005 В "Ростелекоме" избрано правление 1
01.04.2005 В МТТ назначен зам.гендиректора по коммерции 1
04.03.2005 Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса 3
04.02.2005 "Киберплат" увеличила годовой оборот до $459 млн. 1
01.02.2005 МГТС "доигралась" с IP-телефонией 1
02.04.2004 "Связной" начал принимать оплату за услуги "Ростелекома" 1
28.10.2003 e-port упрощает оплату междугородней связи 1
16.05.2003 "Ростелеком" укрупнил совет директоров 1
30.04.2003 9 мая московские ветераны смогут воспользоваться бесплатной международной связью 1
06.02.2003 Игорь Калугин назначен директором московского филиала "Ростелекома" 4
20.01.2003 MANGO TELE.COM: в будущем "традиционные" провайдеры исчезнут 1
03.10.2002 "Ростелеком" завершил реорганизацию структурных подразделений 1
16.08.2002 В московской сети ОАО "Ростелеком" установлен новый рекорд по ежедневному количеству звонков 2
17.05.2002 ЛАНИТ помогает "Ростелекому" расширить спектр телекоммуникационных услуг 2
11.04.2002 Междугородние переговоры можно оплатить через Сеть 2
11.04.2002 Оплатить "восьмерку" теперь можно по телефону и через интернет 1
25.01.2002 Belinea выпустила новый LCD-монитор Belinea 101730 1
20.03.2001 Optical Access и BCC провели семинар по решениям построения широкополосных сетей доступа на основе волоконно-оптических и беспроводных систем 1
19.01.2001 Компания "Беркут" подвела итоги минувшего года 1

Публикаций - 43, упоминаний - 75

ММТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7484 30
Ростелеком - Связьинвест 1603 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1357 5
СкайЛинк - Skylink 973 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7264 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1097 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8100 2
АФК Система ПАО 1561 2
Ростелеком ЦентрТелеком 442 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 763 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 531 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6082 2
Ростелеком Сибирьтелеком 602 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 446 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 122 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Geozon 3 1
Синтерра - Synterra 732 1
Ucom - Юком 12 1
ECI Telecom 59 1
МТТ Старт Телеком 59 1
Комстар ОТС - Телмос 93 1
Ланит ГК 1410 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2013 1
Ericsson 1647 1
HP Inc. 4436 1
Nokia Corporation 4398 1
Cisco Systems 3575 1
Nokia Alcatel-Lucent 1051 1
Siemens AG - Сименс Россия 1786 1
VK - Mail.ru Group 2750 1
LabCorp - Laboratory Corporation of America Holdings 2 1
Xiaomi 913 1
Qualcomm Technologies 1297 1
Yandex - Яндекс 4387 1
Почта России ПАО 1737 2
ВТБ Страхование 52 1
Dixis - Диксис 338 1
Семейный доктор 6 1
Allianz - Страховая компания 23 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
РОСНО СК 155 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 1
МК Доктор рядом 2 1
Winter Capital 4 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Vostok New Ventures 9 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Связной ГК 1045 1
Согласие СК 47 1
AliExpress Tmall 53 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 105 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 77 1
Евросеть 1310 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Lamoda 84 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1485 1
Росгосстрах 209 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4586 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6865 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 817 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 76 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 1
ФГБУ Клиническая больница №1 Управления делами Президента РФ 1 1
МИК - Московский инновационный кластер 52 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1489 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 61 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11450 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9085 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 650 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 445 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1169 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 648 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 161 1
Мобильное приложение - Mobile app 34 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 612 1
Super Pixel 5 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 669 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 730 2
Geozon G-SMART Hybrid 1 1
Apple iOS 5777 1
ММТ uDoctor 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 852 1
Xiaomi AI Skyscaping 2 1
Geozon G-SMART Sprint 1 1
Geozon G-SMART Vita Plus 1 1
Geozon Aqua 1 1
Geozon Air 1 1
Geozon Active 1 1
Geozon Lite 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Google Android 10796 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 1
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 1
OneTwoTrip 30 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Xiaomi Game Turbo 9 1
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 20 1
Apple - App Store 2216 1
Юдчиц Денис 6 4
Швецов Владимир 29 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Есаян Айк 4 1
Балаценко Андрей 30 1
Цыферов Михаил 3 1
Соколов Михаил 26 1
Годовиков Антон 6 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Абрамович Ольга 1 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Роднова Анна 9 1
Егорова Валентина 1 1
Фурсин Алексей 102 1
Пресняков Денис 1 1
Могильников Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 73881 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24032 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23911 2
СССР - Ленинград 96 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1806 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10557 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1644 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 944 1
Армения - Республика 931 1
Россия - СФО - Новосибирск 2680 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 823 1
Россия - УФО - Тюменская область 723 1
Россия - ЮФО - Севастополь 441 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 443 1
Израиль 1116 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1635 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8573 1
Прибалтика - Балтия 1057 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9164 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 62 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Forbes - Форбс 518 1
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 472 1
СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
Создано именных указателей - 47669.
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