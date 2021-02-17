Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ММТ
Мобильные Медицинские Технологии
Онлайн Доктор
Публикаций - 43, упоминаний - 75
ММТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1489 1
|Юдчиц Денис 6 4
|Швецов Владимир 29 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Есаян Айк 4 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Цыферов Михаил 3 1
|Соколов Михаил 26 1
|Годовиков Антон 6 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Абрамович Ольга 1 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Роднова Анна 9 1
|Егорова Валентина 1 1
|Фурсин Алексей 102 1
|Пресняков Денис 1 1
|Могильников Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1023885, в очереди разбора - 925705.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru