Genotek Генотек

Genotek - Генотек

Genotek —  компания в области генетических исследований и персонализированной медицины, разрабатывающая инновационные решения для диагностики и профилактики заболеваний на основе генетических тестов, искусственного интеллекта и машинного обучения.

24.12.2025 МФТИ и Genotek объявляют о стратегическом партнерстве в области науки и образования 3
06.11.2025 «Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ 1
17.09.2025 «Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе 1
22.05.2025 Студенты ИТМО создали ИИ-ассистента для врачей Genotek 1
30.04.2025 Искусственный интеллект помогает точнее прогнозировать риски сложных заболеваний 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 2
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
16.09.2024 Genotek запустит онлайн-сервис медицинских консультаций с учетом генетического профиля 1
27.08.2024 Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине» 2
06.06.2024 «Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
12.12.2023 Почти половина бизнес-пользователей облаков экономит бюджет на бессерверных сервисах 1
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
14.08.2019 «Ростелеком» запустил цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» 2
10.09.2018 Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных 1
06.06.2017 Онлайн-сервис для грузоперевозок GroozGo привлек более $2 млн инвестиций 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1

