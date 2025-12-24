Получите все материалы CNews по ключевому слову
Genotek Генотек
Genotek — компания в области генетических исследований и персонализированной медицины, разрабатывающая инновационные решения для диагностики и профилактики заболеваний на основе генетических тестов, искусственного интеллекта и машинного обучения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Genotek и организации, системы, технологии, персоны:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
|НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
|Ракитько Александр 7 3
|Биккулова Гульнара 24 1
|Чистяков Георгий 1 1
|Репик Алексей 8 1
|Волошин Александр 13 1
|Черкашин Павел 38 1
|Басов Максим 3 1
|Куприянов Илья 3 1
|Жданов Сергей 48 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 18 1
|Юмашев Андрей 2 1
|Соломин Сергей 1 1
|Атрепьев Григорий 34 1
|Качурец Анна 1 1
|Деминов Марк 1 1
|Аксенова Вероника 2 1
|Попцова Мария 4 1
|Савощик Виталий 1 1
|Арабаджян Сергей 2 1
|Солоничкин Денис 8 1
|Веселов Никита 2 1
|Старский Антон 1 1
|Русаков-Руденко Антон 1 1
|Магомедова Ольга 1 1
|Астанин Павел 1 1
|Саматов Константин 5 1
|Меркулова Елизавета 1 1
|Абрамова Анна 8 1
|Сапожникова Алла 8 1
|Бурсов Андрей 1 1
|Ашихмин Ярослав 1 1
|Киреев Федор 2 1
|Горяйнов Иван 1 1
|Миллер Алина 1 1
|Иоган Максим 1 1
|Матвиенко Антон 1 1
|Кустов Денис 1 1
|Поз Илья 1 1
|Волож Аркадий 260 1
|Ахмеров Тимур 89 1
|Forbes - Форбс 917 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
|Ведомости 1265 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
|StartupBlink 5 1
|StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.