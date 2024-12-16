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Kaspersky CWS Kaspersky Cloud Workload Security



16.12.2024 Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке 2
11.12.2024 Облачную инфраструктуру используют 64% российских компаний 1
23.10.2024 Облачные и платформенные сервисы для бизнеса: делимся опытом 1
10.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Kaspersky CWS и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Genotek - Генотек 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
OpenStack 488 1
DevOps - Development и Operations 865 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 1
Управляемые услуги - Managed Services 65 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Kaspersky Container Security 6 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Kaspersky Internet Security 457 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 1
Титков Тимофей 4 2
Шаров Сергей 10 1
Юмашев Андрей 2 1
Веселов Никита 2 1
Ракитько Александр 4 1
Русаков-Руденко Антон 1 1
Магомедова Ольга 1 1
Осорин Максим 10 1
Тутаев Михаил 47 1
Шмойлов Дмитрий 2 1
Золотов Владимир 2 1
Саматов Константин 5 1
Абрамова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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