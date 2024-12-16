Осорин Максим
Осорин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 212 1
|Селютин Александр 60 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Щербаков Борис 47 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Калугина Елена 6 1
|Заварзин Андрей 10 1
|Созданов Аркадий 1 1
|Баранов Вячеслав 1 1
|Баронов Владимир 1 1
|Соркин Владимир 2 1
|Данилюк Юрий 9 1
|Науменко Александр 2 1
|Баронов Андрей 17 1
|Ковалев Андрей 28 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
|Шайдулов Рустам 3 1
|Лазарев Никита 1 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Чистяков Александр 8 1
|Волков Игорь 15 1
|Карев Аркадий 19 1
|Подмосковный Александр 1 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Шмойлов Дмитрий 2 1
|Золотов Владимир 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
|РАН - Российская академия наук 1871 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.