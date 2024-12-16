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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Осорин Максим



16.12.2024 Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
14.12.2015 Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT 1
01.11.2010 В Intelica и «Энергодата» назначен заместитель гендиректора по коммерческой деятельности 1
21.06.2010 Intelica представила новое решение для расчетов за энергоресурсы 1
09.06.2010 Intelica и Mincom сделают российских энергетиков мобильней 1
30.05.2007 «Борлас» продвигает Oracle Utilities в России 1
03.04.2007 Oracle посадит РАО «ЕЭС» на биллинг 1
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Осорин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 4
SAP SE 5279 2
8213 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Информ 303 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
ИТ-Прогресс 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Открытые технологии 701 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Borlas Energy - Борлас Энерджи 4 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Российские коммунальные системы - РКС 12 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 27 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 1 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Слата 15 1
X5 Group - Чижик 38 1
Leomax - Леомакс 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
OpenStack 488 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 53 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 81 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Oracle Utilities 38 3
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
PTC ThingWorx 25 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
Ventra - ITKey - KeyStack 7 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 6 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 1
Kaspersky Internet Security 457 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Kaspersky Container Security 6 1
Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 4 1
Чубайс Анатолий 212 1
Селютин Александр 60 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Щербаков Борис 47 1
Шолохов Андрей 13 1
Калугина Елена 6 1
Заварзин Андрей 10 1
Созданов Аркадий 1 1
Баранов Вячеслав 1 1
Баронов Владимир 1 1
Соркин Владимир 2 1
Данилюк Юрий 9 1
Науменко Александр 2 1
Баронов Андрей 17 1
Ковалев Андрей 28 1
Джабиев Георгий 45 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Шайдулов Рустам 3 1
Лазарев Никита 1 1
Афанасьев Александр 33 1
Чистяков Александр 8 1
Волков Игорь 15 1
Карев Аркадий 19 1
Подмосковный Александр 1 1
Тутаев Михаил 47 1
Шмойлов Дмитрий 2 1
Золотов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Франция - Французская Республика 7846 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Экономический эффект 1067 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Аренда 2416 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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