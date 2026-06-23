Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Подмосковный Александр
СОБЫТИЯ
|23.06.2026
|Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов 1
|28.03.2024
|Как выбрать надежного облачного провайдера 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Подмосковный Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МКБ - Московский кредитный банк 648 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
|Leomax - Леомакс 11 1
|Афанасьев Александр 52 1
|Чистяков Александр 10 1
|Волков Игорь 17 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Осорин Максим 17 1
|Кузьмин Кирилл 7 1
|Шайдулов Рустам 3 1
|Лазарев Никита 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164284 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8476 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 38 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.