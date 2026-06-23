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Индексная книга (каталог) CNews*
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Подмосковный Александр

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Подмосковный Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Microsoft Corporation 25681 1
9479 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1127 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 87 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 70 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
Leomax - Леомакс 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1345 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1827 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2267 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7324 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1241 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 981 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3268 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16895 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 711 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6438 1
OpenStack 555 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13813 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1288 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5001 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9133 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4660 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1391 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8123 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6154 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6140 1
Workflow - Поток работ 365 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 201 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3127 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1821 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 722 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 186 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 141 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 198 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 21 1
Афанасьев Александр 52 1
Чистяков Александр 10 1
Волков Игорь 17 1
Джабиев Георгий 56 1
Осорин Максим 17 1
Кузьмин Кирилл 7 1
Шайдулов Рустам 3 1
Лазарев Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8476 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6519 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2448 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2697 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2140 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 38 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
РАН - Российская академия наук 2097 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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