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Кузьмин Кирилл



13.12.2024 Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России 1
02.12.2024 В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома» 1
26.11.2024 «Банк Точка» вошел в состав участников Ассоциации «ФинТех» 1
13.09.2024 Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 2
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Кузьмин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Atomyze - Атомайз 22 1
8213 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Русский стандарт Банк 441 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Кредит Европа банк 66 1
Капитал Лайф 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Leomax - Леомакс 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
OpenStack 488 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 1
МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 15 1
Ростелеком - Нейрошлюз 1 1
Джабиев Георгий 45 1
Афанасьев Александр 33 1
Чистяков Александр 8 1
Волков Игорь 15 1
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Подмосковный Александр 1 1
Носов Сергей 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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