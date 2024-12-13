Кузьмин Кирилл
Кузьмин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Джабиев Георгий 45 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Чистяков Александр 8 1
|Волков Игорь 15 1
|Осорин Максим 10 1
|Шайдулов Рустам 3 1
|Лазарев Никита 1 1
|Подмосковный Александр 1 1
|Носов Сергей 16 1
|Мозголин Кирилл 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
|РАН - Российская академия наук 1871 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
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