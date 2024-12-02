В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома»

В рамках расширения возможностей участников «Ассоциации ФинТех» для тестирования и апробации технологий искусственного интеллекта в ландшафт Технологической песочницы АФТ включена онлайн-платформа «Нейрошлюз» компании «Ростелеком». На платформе представлен широкий спектр сервисов искусственного интеллекта для работы с текстом, звуком, изображением и программным кодом, включая распознавание документов с помощью компьютерного зрения, транскрибацию (расшифровка аудио и видео в текстовый формат) и многое другое. Кроме общеизвестных сервисов, на платформе представлены собственные разработки «Ростелекома». «Нейрошлюз» развернут на мощностях «Ростелекома» и доступен для тестирования участникам АФТ в качестве облачного сервиса. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта – важная задача как для «Ассоциации ФинТех», так и для рынка в целом. Подключение «Нейрошлюза» от «Ростелекома», который дает возможность реализовать сложные кейсы взаимодействия с искусственным интеллектом, к Технологической песочнице АФТ – еще один значимый шаг на этом пути. С помощью этой онлайн-платформы участники ассоциации смогут тестировать одновременно несколько ИИ-сервисов в едином конвейере и передавать результаты работы одного сервиса в качестве входных данных в другие системы. Это позволит сформировать уникальную, сколь угодно сложную модель рабочего процесса», – сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования и прототипирования «Ассоциации ФинТех» Кирилл Кузьмин.

«С каждым годом технологии искусственного интеллекта все больше внедряются во внутренние процессы компаний. Наша разработка «Нейрошлюз» представляет собой инфраструктурную платформу, которая значительно расширяет возможности бизнеса, выступая в роли цифрового помощника. Инструмент был изначально протестирован в периметре «Ростелекома», после чего были усовершенствованы отдельные модули для более эффективного выполнения запросов клиентов. Внедрение «Нейрошлюза» в рамках Технологической песочницы АФТ позволит объединить различные ИИ-сервисы для целенаправленного решения задач. Такие возможности, как создание ИИ-агентов, конструктор ИИ-сервисов, а также дообучение моделей, делают значительные шаги к автоматизации процессов и повышению продуктивности работы для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса», – сказал вице-президент, директор по искусственному интеллекту и управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

В будущем в «Нейрошлюзе» будет также доступна настройка сценариев работы ИИ-решений, возможность интеграции с корпоративным ландшафтом, мессенджерами и социальными сетями, а также встраивание web-виджета.