Ростелеком Нейрошлюз
|31.01.2025
|
Андрей Телюков -
Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент1
|02.12.2024
|В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома» 3
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9713 1
|Носов Сергей 16 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.