Ростелеком TData Платформа управления данными RT.WideStore
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
|Ростелеком - TData - ТДата 25 2
|Ростелеком 9713 2
|DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии 3 1
|Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Солдатенко Надежда 2 1
|Трегубенкова Анна 3 1
|Подшибякин Дмитрий 3 1
|Телюков Андрей 2 1
|Осеевский Михаил 315 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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