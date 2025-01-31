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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.WideStore



31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
Ростелеком - TData - ТДата 25 2
Ростелеком 9713 2
DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии 3 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Ростелеком - Travel Tech - RTT - СБО 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2127 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8203 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4708 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 507 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 10 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 8 3
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
Ростелеком - Цифровой отель 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Лазуков Станислав 29 1
Солдатенко Надежда 2 1
Трегубенкова Анна 3 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
Телюков Андрей 2 1
Осеевский Михаил 315 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1954 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 388 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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