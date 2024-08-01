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«РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData

Сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» дополнил портфель импортонезависимых облачных сервисов решениями «Платформы управления данных», развитием и сопровождением которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» TData.

Облачная платформа «РТК-ЦОД» представляет новую возможность для работы с большими данными: «Платформу управления данными», включающую в себя решения RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.WideStore и RT.Streaming. Линейка продуктов позволяет организовать аналитический слой по работе с корпоративными данными от сбора и консолидации до многослойного хранения и обработки под различные задачи бизнес-подразделений (построение хранилищ данных, Data Lake, Lake House). Теперь пользователи могут самостоятельно создавать и настраивать кластеры и конвейеры обработки данных, управлять загрузкой в режимах batch (пакетный режим) и realtime (режим реального времени), а также разворачивать озера данных и аналитические витрины — и все это в облаке с помощью графического интерфейса.

«Платформа управления данными» автоматизирует операции по установке, настройке и обновлению кластеров, позволяя управлять ими буквально в несколько кликов. Новые продукты помогают оптимизировать работу с данными, сократить расходы на вычислительную инфраструктуру и гибко масштабировать ресурсы в зависимости от текущей нагрузки.

«РТК-ЦОД» предлагает сервис по модели подписки, что позволяет клиентам гибко масштабировать ресурсы и оплачивать только фактически используемые мощности. Круглосуточная техническая поддержка обеспечит бесперебойную работу и оперативное решение возникающих вопросов.

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безопасность

Андрей Телюков, директор управления развития платформы больших данных TData, сказал: «В условиях, когда российские компании сталкиваются с вызовами в области импорта оборудования и развития IT-инфраструктуры, мы с “РТК-ЦОД” предлагаем полностью отечественное решение для комплексной работы с данными в облачной среде. Наша экосистема облачных продуктов, включающая инструменты для управления данными, делает передовые технологии доступными для компаний всех отраслей и масштабов. Она позволяет получить не только надежный сервис для работы с большими данными, но и обеспечить гибкость масштабирования и эффективность использования ресурсов».

Дмитрий Подшибякин, заместитель директора по продуктам «РТК-ЦОД», сказал: «Мы придерживаемся стратегии импортонезависимости и всегда открыты к сотрудничеству с новыми поставщиками российских решений. Сервисы “Платформы управления данными” отлично зарекомендовали себя на рынке и станут эффективным инструментом по работе с данными для пользователей нашей облачной платформы».

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