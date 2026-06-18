Platforma - Платформа больших данных - ПБД

Скоринговая система Platforma получила новый источник данных Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») повысила точность своих скоринговых моделей за счет новых источник

Platforma расширила экосистему партнерств Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа

В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики чное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «Рассвет 13» подписали трехстороннее соглашение о сотруд

«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развит

Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2 Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром

VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленн

Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV Sales house по продаже рекламы в CTV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую акти

Platforma запустила сервис «Триггеры» в скоринговой системе реального времени фиксировать момент возникновения потребности в продукте или услуге. Новый функционал позволяет бизнесу определять оптимальный момент для коммуникации с клиентом. Скоринговая система Platforma оценивает надежность клиентов, анализируя множество данных из различных источников для принятия обоснованных решений на основе математических моделей. Функция сегментации позволяет со

«Ростелеком», Platforma и First Data заявили о технологическом партнерстве ПАО «Ростелеком», Platforma и First Data подписали стратегическое соглашение о партнерстве, в рамках которого компании объединят ресурсы и экспертизу для вывода на рынок нового сервиса в области финансовых техно

Platforma представила концепцию проекта российской биржи данных Технологическая компания Platforma рассказала о работе над концепцией российской биржи данных – цифровой площадки для обмена коммерческими данными. Концепцию проекта рассмотрели совместно с руководством Республики Тата

Platforma расширяет возможности скоринговой системы рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации

В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру

Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40% ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно

Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно

Platforma запустила маркетплейс геослоев тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат

T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо

Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино

Platforma инвестирует в проект пространственных данных Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина

Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы

Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис

ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных» ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то