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Platforma Платформа больших данных ПБД
Platforma («Платформа больших данных», ПБД, резидент Skolkovo) создано в 2020 году как совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.
СОБЫТИЯ
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|18.06.2026
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Скоринговая система Platforma получила новый источник данных
Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») повысила точность своих скоринговых моделей за счет новых источник
|20.05.2026
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Platforma расширила экосистему партнерств
Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа
|13.04.2026
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В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики
чное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «Рассвет 13» подписали трехстороннее соглашение о сотруд
|09.04.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли
«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развит
|09.04.2026
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Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2
Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром
|08.04.2026
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VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России
VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленн
|04.03.2026
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Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV
Sales house по продаже рекламы в CTV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую акти
|04.12.2025
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Platforma запустила сервис «Триггеры» в скоринговой системе
реального времени фиксировать момент возникновения потребности в продукте или услуге. Новый функционал позволяет бизнесу определять оптимальный момент для коммуникации с клиентом. Скоринговая система Platforma оценивает надежность клиентов, анализируя множество данных из различных источников для принятия обоснованных решений на основе математических моделей. Функция сегментации позволяет со
|09.10.2025
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«Ростелеком», Platforma и First Data заявили о технологическом партнерстве
ПАО «Ростелеком», Platforma и First Data подписали стратегическое соглашение о партнерстве, в рамках которого компании объединят ресурсы и экспертизу для вывода на рынок нового сервиса в области финансовых техно
|18.09.2025
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Platforma представила концепцию проекта российской биржи данных
Технологическая компания Platforma рассказала о работе над концепцией российской биржи данных – цифровой площадки для обмена коммерческими данными. Концепцию проекта рассмотрели совместно с руководством Республики Тата
|24.07.2025
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Platforma расширяет возможности скоринговой системы
рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации
|21.03.2024
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В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет
нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру
|06.12.2023
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Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40%
ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|10.10.2023
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Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам
ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
|07.09.2023
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Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей
овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|11.04.2023
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Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает
н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
|15.12.2022
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Platforma запустила маркетплейс геослоев
тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст
|12.10.2022
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Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper
Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат
|15.06.2022
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T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma
Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo
|09.06.2022
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Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma
Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо
|17.05.2022
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Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора
Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино
|03.02.2022
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Platforma инвестирует в проект пространственных данных
Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина
|08.12.2021
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Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию
Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы
|16.09.2021
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Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети
Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис
|23.03.2021
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ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»
ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то
|26.01.2021
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СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными
е все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанны
Platforma и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 206 12
|Айвазов Александр 32 7
|Тотмаков Андрей 6 6
|Каштанов Алексей 10 6
|Новожилов Анатолий 5 4
|Васильев Максим 31 3
|Боев Леонид 10 3
|Татаренко Игорь 27 3
|Озеров Владимир 22 3
|Шуклин Глеб 8 3
|Денисенко Павел 4 3
|Кулиев Александр 12 3
|Свитнева Ольга 15 3
|Черномырдин Сергей 13 3
|Филинков Владислав 3 3
|Богдашкина Анна 14 3
|Коротенко Павел 10 3
|Кучина Анна 4 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Мерзляков Антон 19 3
|Туркевич Дмитрий 2 2
|Коновалихин Максим 20 2
|Казаков Дмитрий 5 2
|Лазуков Станислав 52 2
|Герантиди Николай 2 2
|Лукьянченко Петр 3 2
|Корнев Иван 2 2
|Костин Андрей 68 2
|Кирьянова Александра 170 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Жуков Андрей 17 1
|Игнатова Мария 148 1
|Шамайко Алексей 5 1
|Чухланцев Александр 20 1
|Старостин Александр 9 1
|Тарасов Сергей 48 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Саркисов Тигран 42 1
|Чебунина Ольга 31 1
|Пьянов Дмитрий 8 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2450 3
|Forbes - Форбс 1010 1
|Ведомости 1492 1
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