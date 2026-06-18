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Platforma Платформа больших данных ПБД

Platforma - Платформа больших данных - ПБД

Platforma Платформа больших данных», ПБД, резидент Skolkovo) создано в 2020 году как совместное предприятие ВТБ и Ростелекома. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.

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18.06.2026 Скоринговая система Platforma получила новый источник данных

Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») повысила точность своих скоринговых моделей за счет новых источник
20.05.2026 Platforma расширила экосистему партнерств

Компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписала соглашения о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (группа

13.04.2026 В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики

чное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «Рассвет 13» подписали трехстороннее соглашение о сотруд
09.04.2026 «ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли

«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развит
09.04.2026 Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2

Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром

08.04.2026 VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России

VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленн
04.03.2026 Launcher и Platforma реализовали интеграцию для измерения эффективности интерфейсной рекламы в Smart TV

Sales house по продаже рекламы в CTV Launcher и технологическая компания Platforma («Платформа больших данных») запустили инструмент, позволяющий определять пользовательскую акти
04.12.2025 Platforma запустила сервис «Триггеры» в скоринговой системе

реального времени фиксировать момент возникновения потребности в продукте или услуге. Новый функционал позволяет бизнесу определять оптимальный момент для коммуникации с клиентом. Скоринговая система Platforma оценивает надежность клиентов, анализируя множество данных из различных источников для принятия обоснованных решений на основе математических моделей. Функция сегментации позволяет со
09.10.2025 «Ростелеком», Platforma и First Data заявили о технологическом партнерстве

ПАО «Ростелеком», Platforma и First Data подписали стратегическое соглашение о партнерстве, в рамках которого компании объединят ресурсы и экспертизу для вывода на рынок нового сервиса в области финансовых техно
18.09.2025 Platforma представила концепцию проекта российской биржи данных

Технологическая компания Platforma рассказала о работе над концепцией российской биржи данных – цифровой площадки для обмена коммерческими данными. Концепцию проекта рассмотрели совместно с руководством Республики Тата
24.07.2025 Platforma расширяет возможности скоринговой системы

рая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных». Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации
21.03.2024 В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет

нентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инстру
06.12.2023 Количество пользователей VPN в России в 2023 г. выросло почти на 40%

ке более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 гг. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
10.10.2023 Треть россиян рассказала о негативном отношении к ушедшим иностранным брендам

ния с 11 по 17 сентября 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
07.09.2023 Экономика за год потеряла более 10% активных покупателей

овокупные расходы на авиабилеты снизились на 11% при уменьшении средних трат на 1%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создано в 2020 г. Компания разрабатывает инст
11.04.2023 Россияне не верят рекламе и покупают благодаря ей. Как и почему это работает

н-анкетирования в марте 2023 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+ *** Platforma («Платформа больших данных». Резидент «Сколково») разрабатывает инструменты для бизнеса на осно
15.12.2022 Platforma запустила маркетплейс геослоев

тепловых карт от создателей маркетплейса, комиссия площадки платформы составит 30%. *** Platforma («Платформа больших данных», резидент «Сколково») создана в 2020 г. Компания разрабатывает инст
12.10.2022 Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

Закупка рекламы монополистами Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программат
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma

Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1». В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Clo
09.06.2022 Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

Tele2, российский оператор мобильной связи, и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma протестировали доставку аудиторных сегментов, построенных на стабильных анонимизированных идентификаторах, в рекламную технологическую платформу Yabbi. Это новая площадка, где рекламо
17.05.2022 Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора

Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием едино
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») в рамках развития фина
08.12.2021 Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию

Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) разработала новый сервис
23.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

ое в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г. Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в то
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными

е все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанны

Публикаций - 66, упоминаний - 103

Platforma и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10982 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3358 6
Ростелеком - TData - ТДата 72 4
VK Tech - Кверифай Лабс - Querify Labs 6 3
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 58 3
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 147 3
Amazon Inc - Amazon.com 3289 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4996 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 422 3
Google LLC 12734 3
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 162 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 62 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 554 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 516 2
Т1 Иннотех - Дататех 101 2
Platforma - MediaSniper - МедиаСнайпер 3 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 9 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 2
Рассвет 13 2 2
SAP SE 5608 2
Huawei 4684 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15894 2
Meta Platforms - Facebook 4625 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 2
Telegram Group 2962 2
Red Hat 1378 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1111 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
InterProCom - Интерпроком 57 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Criteo - Критео 16 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3153 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1711 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 624 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8906 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 3
Unilever - Юнилевер Русь 172 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 124 3
Группа Самолет 106 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 621 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 2
Microsoft - LinkedIn 703 2
Visa International 1996 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 2
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1777 1
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 1 1
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1144 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1265 1
Почта России ПАО 2376 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
Альфа-Банк 1983 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 535 1
Русагро Группа Компаний 384 1
СДМ-Банк 75 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 323 1
Русский стандарт Банк 509 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Airbnb 102 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Деловые Линии ГК 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13941 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5699 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5727 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3951 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 456 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 872 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 56 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 26 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22972 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54180 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6613 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25979 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26457 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24521 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5397 14
Data monetization - Монетизация данных 1980 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18213 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9548 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13989 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23016 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2903 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4947 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5258 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8310 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9957 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35268 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26921 6
Data Fusion - Слияние данных 102 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18113 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3840 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 789 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36397 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5675 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 422 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6271 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11863 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13007 5
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 417 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26407 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6719 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1022 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6069 3
Apache Hadoop 470 3
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 100 2
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 43 2
Trino - PrestoSQL 42 2
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 15 2
FreePik 1860 2
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 29 2
ByteDance - TikTok 357 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Microsoft Azure 1527 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6313 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 147 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 759 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 372 2
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 154 1
Amdocs Ensemble 7 1
Amdocs CRM 12 1
Huawei FusionInsight 6 1
IBM Metaverse 14 1
Т1 Watchman Security 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
App Tracking Transparency 2 1
CS Development LLC - Looky 18 1
VK Tech - Кверифай Лабс - CedrusData - Cedrus Data - Цедрус дата 7 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 91 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 136 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 21 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 22 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 16 1
Россграм - Rossgram 6 1
Yamaha YSP - домашний кинотеатр 9 1
Broadcom - VMware - Pivotal Cloud Foundry 11 1
Кулик Вадим 206 12
Айвазов Александр 32 7
Тотмаков Андрей 6 6
Каштанов Алексей 10 6
Новожилов Анатолий 5 4
Васильев Максим 31 3
Боев Леонид 10 3
Татаренко Игорь 27 3
Озеров Владимир 22 3
Шуклин Глеб 8 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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