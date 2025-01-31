Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataLake
Ключевой продукт компании TData (ТДата) — «Платформа управления данными» является основой для построения корпоративных аналитических решений: от классических хранилищ данных и отчетности до масштабных озер данных и решений на базе искусственного интеллекта. Платформу управления данными используют компании России из телеком-операторов, ТЭК, транспорта и промышленности.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Носов Сергей 16 3
|Лазуков Станислав 29 2
|Мартынов Алексей 10 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Гиацинтов Олег 10 1
|Зима Андрей 1 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Галажинский Эдуард 12 1
|Подшибякин Дмитрий 3 1
|Телюков Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 7
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
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