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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataLake


Ключевой продукт компании TData (ТДата) — «Платформа управления данными» является основой для построения корпоративных аналитических решений: от классических хранилищ данных и отчетности до масштабных озер данных и решений на базе искусственного интеллекта.  Платформу управления данными используют   компании России из телеком-операторов, ТЭК, транспорта и промышленности.


31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1
06.06.2024 «Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров 1
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 1
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»  1
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake 2
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
Ростелеком - TData - ТДата 25 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Broadcom - VMware - Greenplum 95 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2127 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 7
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 6
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 3
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4708 2
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4126 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2133 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 8 5
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 4
Apache Hadoop 428 4
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 3
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 4 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 1
Red Hat Ansible 104 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
Apache ZooKeeper 12 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Носов Сергей 16 3
Лазуков Станислав 29 2
Мартынов Алексей 10 1
Мерзляков Антон 16 1
Гиацинтов Олег 10 1
Зима Андрей 1 1
Мартиросов Давид 57 1
Галажинский Эдуард 12 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
Телюков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4810 1
Энергетика - Energy - Energetically 5090 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Аудит - аудиторский услуги 2667 1
Образование в России 2204 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1954 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
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