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Ростелеком ЦТ RT.Streaming



13.01.2025 Т2 построила обмен данными на базе решений TData 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 5
Ростелеком - TData - ТДата 24 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
DataFrame - Дата Фрейм 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 305 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 7 4
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 9 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 3 3
Apache Hadoop 427 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 2
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
Apache ZooKeeper 12 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Т2 - Т2 Мобайл - Data Sharing Platform - Т2 DSP 1 1
Носов Сергей 16 2
Зима Андрей 1 1
Лазуков Станислав 29 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
Телюков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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