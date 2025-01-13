Т2, российский оператор мобильной связи, запустил2025 году в эксплуатацию Data Sharing Platform (DSP), построенную на решениях компании TData. Это позволило реализовать единые политики в области работы с данными в ГК «Ростелеком» (включая ПАО «Ростелеком», Т2, Wink).

Data Sharing Platform – универсальное масштабируемое решение для обмена данными. Платформа обеспечивает процессы обмена информацией между разными юридическими лицами по единым согласованным стандартам с высоким уровнем защиты информации. Архитектура DSP опирается на решения TData – RT.DataGovernance, RT.Streaming и систему управления базами данных PostgreSQL.



