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Т2 Т2 Мобайл Data Sharing Platform Т2 DSP


Т2, российский оператор мобильной связи, запустил2025 году  в эксплуатацию Data Sharing Platform (DSP), построенную на решениях компании TData. Это позволило реализовать единые политики в области работы с данными в ГК «Ростелеком» (включая ПАО «Ростелеком», Т2, Wink).

Data Sharing Platform – универсальное масштабируемое решение для обмена данными. Платформа обеспечивает процессы обмена информацией между разными юридическими лицами по единым согласованным стандартам с высоким уровнем защиты информации. Архитектура DSP опирается на  решения TData – RT.DataGovernanceRT.Streaming и систему управления базами данных PostgreSQL.
 
 


13.01.2025 Т2 построила обмен данными на базе решений TData 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростелеком 9700 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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