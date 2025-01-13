Т2 Т2 Мобайл Data Sharing Platform Т2 DSP
Т2, российский оператор мобильной связи, запустил2025 году в эксплуатацию Data Sharing Platform (DSP), построенную на решениях компании TData. Это позволило реализовать единые политики в области работы с данными в ГК «Ростелеком» (включая ПАО «Ростелеком», Т2, Wink).
Data Sharing Platform – универсальное масштабируемое решение для обмена данными. Платформа обеспечивает процессы обмена информацией между разными юридическими лицами по единым согласованным стандартам с высоким уровнем защиты информации. Архитектура DSP опирается на решения TData – RT.DataGovernance, RT.Streaming и систему управления базами данных PostgreSQL.
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - TData - ТДата 24 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|Ростелеком 9700 1
|Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
|Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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