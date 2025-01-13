Т2 построила обмен данными на базе решений TData

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию Data Sharing Platform (DSP), построенную на решениях компании TData. Это позволило реализовать единые политики в области работы с данными в ГК «Ростелеком» (включая «Ростелеком», Т2, Wink).

Data Sharing Platform – универсальное масштабируемое решение для обмена данными. Платформа обеспечивает процессы обмена информацией между разными юридическими лицами по единым согласованным стандартам с высоким уровнем защиты информации. Простая и понятная архитектура DSP опирается на эффективные и апробированные ранее решения TData – RT.DataGovernance, RT.Streaming и систему управления базами данных PostgreSQL.

Внедрение DSP в контуре Т2 помогло компании унифицировать подходы к управлению данными и повысить общий уровень зрелости проектного менеджмента. Помимо сокращения трудозатрат, это позволило внедрить общие стандарты качества и организовать специальные защищенные каналы передачи информации. Они, в свою очередь, обеспечивают высокую скорость, безопасность и отказоустойчивость обмена данными. Обмен информации был осуществлен примерно по 270 атрибутам данных.

Алевтина Тинас, директор по управлению данными Т2, сказала: «Data Sharing Platform применяет современные подходы к обработке данных, что обеспечивает высокую скорость обмена информацией, а также высокое качество данных, публикуемых в дата-сервисах. Так как вопрос работы с информацией всегда чувствительный, внедрение DSP минимизирует риски несанкционированного доступа за счет ролевой модели. Более того, система предоставляет специальный индекс качества данных и отчета DQ (Data Quality). Это позволяет реализовать единый контролируемый и управляемый процесс между различными участниками и, как следствие, повышает общую эффективность сквозных бизнес-процессов в Т2».