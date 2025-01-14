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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком TData ТДата

Ростелеком - TData - ТДата

TData —  российский разработчик программного обеспечения, дочерняя структура «Ростелекома», объединившая экспертов в области управления данными c  опытом разработки и поддержки   хранилища данных

Ключевой продукт компании — «Платформа управления данными» является основой для построения корпоративных аналитических решений: от классических хранилищ данных и отчетности до масштабных озер данных и решений на базе искусственного интеллекта.  Платформу управления данными используют   компании России из телеком-операторов, ТЭК, транспорта и промышленности.


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
13.01.2025 Т2 построила обмен данными на базе решений TData 1
28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 2
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 18
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Diasoft - Диасофт 870 13
8213 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
Базальт СПО - BaseALT 655 13
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 13
МСК Групп - Даком М 61 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 13
CoWork - Коворкинг Платформ 17 13
SAP SE 5276 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Telegram Group 1983 3
Microsoft Corporation 24624 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
Oracle Corporation 6687 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Intel Corporation 12197 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Прогноз 1650 2
Google LLC 11775 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 2
К2Тех 130 2
ИАС Диджитал 7 2
Цифра ГК 2426 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 14
Кофемания 51 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 13
Альфа-Банк 1769 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
LEGO 244 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 17
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 13
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 13
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OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 13
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 11
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Новые облачные технологии - МойОфис 778 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 4
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 7 3
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 3
Linux OS 9936 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 3 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 1
Google Android 13994 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Microsoft Office 3734 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Лазуков Станислав 29 20
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Пирогова Ирина 28 13
Желтухин Вадим 31 13
Галкин Николай 104 13
Урусов Виктор 127 13
Суровец Дмитрий 76 13
Шустрова Наталья 14 13
Богдашов Валерий 20 13
Панченко Иван 138 13
Глазков Александр 137 13
Нестеров Алексей 143 13
Мельникова Алиса 90 13
Козырев Алексей 321 13
Шарак Андрей 62 13
Закоржевский Вячеслав 30 13
Ермаков Иван 27 13
Кубарев Алексей 52 13
Трандин Сергей 91 13
Ларин Андрей 22 13
Аникин Дмитрий 44 13
Анпилов Антон 17 13
Мартиросов Давид 57 2
Иванов Дмитрий 88 2
Цыганков Дмитрий 24 2
Грознов Илья 5 2
Спивак Александр 5 2
Верстелле Дарья 3 2
Дмитриев Кирилл 108 1
Мельников Алексей 61 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
Телюков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Экономический эффект 1067 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
РАЭК Экономика Рунета 18 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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