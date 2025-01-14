Ростелеком TData ТДата
TData — российский разработчик программного обеспечения, дочерняя структура «Ростелекома», объединившая экспертов в области управления данными c опытом разработки и поддержки хранилища данных.
Ключевой продукт компании — «Платформа управления данными» является основой для построения корпоративных аналитических решений: от классических хранилищ данных и отчетности до масштабных озер данных и решений на базе искусственного интеллекта. Платформу управления данными используют компании России из телеком-операторов, ТЭК, транспорта и промышленности.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазуков Станислав 29 20
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Пирогова Ирина 28 13
|Желтухин Вадим 31 13
|Галкин Николай 104 13
|Урусов Виктор 127 13
|Суровец Дмитрий 76 13
|Шустрова Наталья 14 13
|Богдашов Валерий 20 13
|Панченко Иван 138 13
|Глазков Александр 137 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Мельникова Алиса 90 13
|Козырев Алексей 321 13
|Шарак Андрей 62 13
|Закоржевский Вячеслав 30 13
|Ермаков Иван 27 13
|Кубарев Алексей 52 13
|Трандин Сергей 91 13
|Ларин Андрей 22 13
|Аникин Дмитрий 44 13
|Анпилов Антон 17 13
|Мартиросов Давид 57 2
|Иванов Дмитрий 88 2
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Грознов Илья 5 2
|Спивак Александр 5 2
|Верстелле Дарья 3 2
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Мельников Алексей 61 1
|Подшибякин Дмитрий 3 1
|Телюков Андрей 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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