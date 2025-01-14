Ростелеком - TData - ТДата

TData — российский разработчик программного обеспечения, дочерняя структура «Ростелекома», объединившая экспертов в области управления данными c опытом разработки и поддержки хранилища данных.

Ключевой продукт компании — «Платформа управления данными» является основой для построения корпоративных аналитических решений: от классических хранилищ данных и отчетности до масштабных озер данных и решений на базе искусственного интеллекта. Платформу управления данными используют компании России из телеком-операторов, ТЭК, транспорта и промышленности.