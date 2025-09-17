Разделы

«Ред Софт» и TData объявили о партнёрстве

Компании «Ред Софт» и TData заключили меморандум о сотрудничестве. Партнёры планируют реализацию совместных проектов, нацеленных на развитие и популяризацию отечественных ИТ-продуктов.

Одним из главных направлений сотрудничества станет обеспечение полной интеграции продуктов обеих компаний. Так, ещё весной 2025 г. стало известно о совместимости ключевой линейки продуктов TData с операционной системой «Ред ОС», используемой государственными органами и крупными предприятиями России. Продуктовый портфель TData включает продукты и сервисы для хранения, обработки, передачи, управления и аналитики данных, позволяя реализовать актуальные бизнес-сценарии работы с большими данными.

Новый этап партнерства «Ред Софт» и TData предполагает совместное участие в мероприятиях, посвящённых продвижению российских цифровых технологий, организацию отраслевых и межрегиональных мероприятий, тематических семинаров и дискуссионных площадок. Цель — популяризация отечественных ИТ-продуктов и дальнейшее развитие совместного опыта в создании качественных и безопасных решений для хранения и обработки данных.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

«Управление на основе данных постепенно переходит к использованию ИИ. Тандем больших данных и ИИ-технологий становится мощным катализатором повышения эффективности работы организаций, как коммерческих, так и государственных. TData уже применяет ИИ в своих решениях, а вместе с передовыми операционными системами «Ред Софт» мы сможем помочь российским предприятиям быстрее внедрять современные цифровые продукты и достигать лучших результатов», — сказал Станислав Лазуков, генеральный директор TData

«Партнерство с TData позволит «Ред Софт» сосредоточить усилия на создании комплексных решений, основанных на отечественных технологиях. Наши заказчики уже смогли убедиться, что использование проверенной и надежной операционной системы «Ред ОС» вместе с передовыми решениями TData способствует реализации стратегических целей по цифровизации предприятия, снижению рисков киберугроз и росту конкурентоспособности», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

