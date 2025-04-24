«Группа Астра» и TData подтвердили совместимость решений для управления данными с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData подтвердили совместимость своих решений с операционной системой Astra Linux. В ходе тестирования специалисты проверили работу пяти модулей единой платформы управления данными TData: RT.WideStore (аналитическая колоночная система управления базами данных (СУБД), RT.ClusterManager (инструмент управления кластерными хранилищами), RT.StreamingKafka (модуль для обработки потоковых данных в реальном времени), RT.Warehouse (масштабируемое хранилище для аналитических витрин) и RT.MDM (система управления мастер-данными, обеспечивающая консолидацию и актуальность информации). Надежность и корректность функционирования подтверждают сертификаты технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интеграция решений TData с ОС Astra Linux помогает компаниям ускорить развертывание технологий без длительных тестов и технических конфликтов. Совместная работа модулей платформы в среде Astra Linux обеспечивает предсказуемое взаимодействие компонентов и автоматическую настройку параметров, благодаря чему организации могут наращивать объем хранилищ и обрабатывать возрастающий поток данных, не опасаясь сбоев. Ускоренная и безопасная интеграция позволяет эффективнее работать с большими объемами информации и оперативнее принимать управленческие решения, снижая совокупную стоимость владения за счет уменьшения нагрузки на администраторов и сокращения расходов на поддержку инфраструктуры.

Для пользователей это означает не только ускоренный запуск всей системы управления данными, но и возможность без дополнительных доработок использовать потоковую обработку, масштабируемые хранилища и систему управления мастер-данными. Предприятия получают гибкое и готовое к росту решение, которое масштабируется по мере увеличения объемов информации и легко адаптирует вычислительные процессы к новым бизнес-задачам. Такой подход усиливает устойчивость ИТ-инфраструктуры и облегчает реализацию стратегических проектов, связанных с большими данными, аналитикой и цифровой трансформацией.

Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Российский рынок систем управления базами данных и аналитики активно растет, и потребность в надежных отечественных решениях становится все более заметной. Совместимость наших решений с ОС Astra Linux отвечает этому тренду и позволяет заказчикам уверенно использовать современные технологии в проверенной и стабильной среде. Мы продолжим развивать это партнерство, чтобы обеспечить клиентам максимальную поддержку и возможности для развития их ИТ-инфраструктур».

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра»: «В этом году мы значительно расширили карту совместимости ОС Astra Linux — сейчас в ней порядка 3000 решений. Сегодня отечественный рынок СУБД находится на подъеме с точки зрения востребованности российских решений, и совместимость решений компании TData с ОС Astra Linux подчеркивает этот тренд. “Группа Астра” продолжат активное сотрудничество с технологическим партнером для дальнейшего расширения функционала, что позволит обеспечить высокий уровень поддержки для наших клиентов».