Желтухин Вадим
Желтухин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Шадаев Максут 1008 27
|Глухов Иван 27 26
|Урусов Виктор 127 25
|Суровец Дмитрий 76 24
|Глазков Александр 137 24
|Козырев Алексей 321 20
|Мельникова Алиса 90 19
|Кирьянова Александра 135 19
|Пирогова Ирина 28 17
|Галкин Николай 104 17
|Нестеров Алексей 143 15
|Панченко Иван 138 15
|Геллерман Михаил 34 15
|Аникин Дмитрий 44 15
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Цыганков Дмитрий 24 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Смирнов Вячеслав 41 13
|Кибалко Кирилл 34 13
|Анпилов Антон 17 13
|Ульянов Николай 112 12
|Краснов Александр 74 12
|Клявин Владимир 47 12
|Махалин Тимур 16 12
|Шаев Виталий 43 12
|Аветисян Арутюн 37 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Оберемок Надежда 30 12
|Мезенцев Александр 15 12
|Григоренко Вадим 40 12
|Чаркин Евгений 296 12
|Батай Илья 55 12
|Каушанский Александр 33 12
|Замаруев Владимир 40 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Соловьев Виталий 36 12
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|CNews Инновация года - награда 111 1
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