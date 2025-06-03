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«Киберпротект» и «Алроса» объявили о сотрудничестве

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и алмазодобывающая компания «Алроса» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 3 июня 2025 г. директором по информационным технологиям «Алроса» Вадимом Желтухиным и генеральным директором «Киберпротекта» Алексеем Бадаевым.

Соглашение, нацеленное на развитие сотрудничества в ИТ-сфере, будет носить стратегический характер. Компании сосредоточатся на повышении уровня цифровизации и импортозамещения, укреплении технологического суверенитета и снижения зависимости бизнеса от зарубежных решений и рисков их использования. Значительное внимание будет уделено развитию компетенций сотрудников «Алроса». В рамках соглашения предусмотрено проведение сертификационного обучения сотрудников работе с продуктами технологического стека компании «Киберпротект», что позволит повысить квалификацию специалистов и обеспечить эффективное использование внедряемых решений.

Важным направлением сотрудничества станет обмен актуальной информацией в сфере кибербезопасности, что позволит своевременно реагировать на киберугрозы и повышать уровень защиты информационных систем обеих компаний. Компании намерены совместно работать над повышением качества и технологического уровня своей продукции, а также над продвижением экосистем ИТ-продуктов на российском рынке.

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Цифровизация

«Мы рады закрепить наше стратегическое партнерство с компанией «Алроса», мировым лидером по объёму добычи и запасов алмазов, одним из лидеров российской горно-металлургической промышленности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных результатов в области цифровизации и импортозамещения, а наше взаимодействие станет основой для дальнейшего технологического роста обеих компаний. Убеждён, что организованное нашими специалистами сертификационное обучение позволит специалистам «Алроса» не только освоить передовые технологии резервного копирования и защиты данных, но и эффективно применять их в повседневной работе», — сказал генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Соглашение, которое мы подписали с компанией «Киберпротект», открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества в ИТ-сфере. Мы нацелены на создание устойчивой экосистемы, способствующей развитию цифровизации и укреплению технологического суверенитета. В рамках партнерства мы акцентируем внимание на подготовке квалифицированных специалистов, которые повысят уровень защиты информационных систем», — отметил директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин.

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