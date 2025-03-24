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Бадаев Алексей


24.03.2025 «Киберпротект» открыла представительство в Белоруссии 1
24.05.2024 Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 1
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1
20.07.2015 Доходы Acronis на российском рынке выросли на 51% 2
24.06.2015 Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных 1
22.07.2013 Образовательные учреждения России смогут приобрести Microsoft Surface RT на льготных условиях 1
19.03.2013 Российский офис Apple возглавил датчанин 1
07.09.2010 Apple в России возглавил ненавистник iPhone 1
06.09.2010 Apple назначил главой российского представительства менеджера из Microsoft 1
26.08.2010 Microsoft покидает глава российского подразделения Entertainment & Devices 2
05.09.2008 Microsoft и 1С будут «играть» вместе 1
26.04.2007 «Майкрософт Рус»: новое назначение 1
12.02.2007 Microsoft рекомендует цену на Xbox 360 1
27.12.2006 Microsoft объявила о скором выходе в России игровой консоли Xbox 360 1
26.12.2006 1C подружилась с Microsoft 1
26.12.2006 1С поможет Microsoft 1
15.08.2006 В "Майкрософт Рус" появился департамент развлекательных платформ 1
09.10.2003 Назначены новые региональные менеджеры Microsoft по Приволжскому и Южному федеральным округам 1
16.04.2003 Банки Украины пройдут "легализацию" от Microsoft 1
08.01.2003 Компьютерное пиратство на Украине стало "культурным" 1
29.11.2000 Представительство Microsoft анонсировало изменения в кадровом составе верхнего звена 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Бадаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 7
Acronis - Акронис 450 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 4
8333 3
Apple Inc 12186 3
Broadcom - VMware 2386 2
Adobe Systems 1557 2
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 2
Microsoft Ukraine - Майкрософт Украина 9 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
Odin 30 1
Oracle Corporation 6730 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Samsung Electronics 10311 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Corel Corporation 336 1
HP 3Com 677 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Microsoft - Activision Blizzard 480 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Alawar - Алавар 57 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
THQ 295 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Nutanix 100 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Хост ГК - HostVM 49 1
Gaijin Entertainment 85 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
Белый Ветер 356 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Президент Украины 123 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3920 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 716 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2709 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2947 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6828 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 615 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6347 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1911 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 980 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1030 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9422 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2176 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10652 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 107 3
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 2
Citrix XenServer 94 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4045 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1835 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15786 2
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 57 2
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Microsoft Office 3773 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Office Word 821 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Microsoft Office XP 81 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 130 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 73 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 325 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Microsoft Office Home and Business 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Linux OS 10089 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1094 1
Apple macOS 2082 1
Лановенко Валерий 46 3
Барышников Николай 17 2
Прянишников Николай 296 2
Минниханов Рустам 118 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Анисимов Константин 36 1
Луковников Иван 3 1
Рябиковский Александр 1 1
Ершов Павел 37 1
Менькова Татьяна 62 1
Ларичев Юрий 16 1
Бобров Иван 28 1
Верещагин Владимир 6 1
Палладин Алексей 10 1
Горбенко Роман 7 1
Артеменко Алексей 17 1
Бочерова Елена 32 1
Архипов Дмитрий 11 1
Решетников Петр 1 1
Nielsen Peter Engrob - Нильсен Питер Энгроб 2 1
Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
Савушкин Эдуард 1 1
Паламарчук Антонина 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146477 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 5
Европа Восточная 3104 3
Европа 21848 3
Украина 7643 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2951 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 568 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Дания - Королевство 1302 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Япония 13330 1
Америка - Американский регион 2167 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2523 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1346 1
Украина - Киев 1128 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4716 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1497 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
Английский язык 6691 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5074 1
Интернет-кафе 309 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2697 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4902 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 317 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 625 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3464 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
Образование в России 2244 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Wired - Издание 234 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 211 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 33 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
University of Catania - Катанийский университет 1 1
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