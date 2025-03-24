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Бадаев Алексей
Бадаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
|Лановенко Валерий 46 3
|Барышников Николай 17 2
|Прянишников Николай 296 2
|Минниханов Рустам 118 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Кузьмичев Андрей 16 1
|Анисимов Константин 36 1
|Луковников Иван 3 1
|Рябиковский Александр 1 1
|Ершов Павел 37 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Ларичев Юрий 16 1
|Бобров Иван 28 1
|Верещагин Владимир 6 1
|Палладин Алексей 10 1
|Горбенко Роман 7 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Бочерова Елена 32 1
|Архипов Дмитрий 11 1
|Решетников Петр 1 1
|Nielsen Peter Engrob - Нильсен Питер Энгроб 2 1
|Sabatini Rafael - Сабатини Рафаэль 3 1
|Савушкин Эдуард 1 1
|Паламарчук Антонина 1 1
|Поляков Егор 8 1
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Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
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