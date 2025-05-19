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Utinet Glovirt

Utinet Glovirt

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1
15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов 4
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Utinet Glovirt и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 2
Broadcom - VMware 2404 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5914 1
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Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 1
Microsoft Windows 15892 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1040 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
Citrix XenServer 94 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Apple macOS 2108 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 131 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 63 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 46 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 208 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3509 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
FMI - Future Market Insights 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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