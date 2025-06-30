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Utinet Корпоративная компания КомпьютерПроф КонсалтингПроф
UTINET - это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и реестре Минцифры, также имеют заключение Минпромторга о производстве промышленной продукции на территории РФ. В портфеле продуктов UTINET представлены серверы, СХД, сетевое оборудование, решения для виртуализации и сетевое хранилище, программное обеспечение для организации сети на базе тонких клиентов, системы управления и т.д. Решения UTINET собираются на базе отечественных компонентов и собственного программного обеспечения.
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
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Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга
Компания Utinet сообщает о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России четырех моделей систем хранения данных серии Utinet Prostor 6000: 6024B, 6048B, 6084B и 613
|28.11.2023
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Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер»
Производитель серверного оборудования UTINET и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА успешно завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт
|15.04.2022
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UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов
Российский производитель ИТ-решений UTINET сообщает о выпуске программно-аппаратного комплекса UTINET Glovirt Plus. Компан
|13.04.2022
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Merlion – официальный дистрибьютор Utinet
Компания Merlion в рамках развития направления импортозамещения подписала дистрибьюторское соглашение с Utinet, российским производителем ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Utinet – это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции
|26.04.2022
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Российская инфраструктура от UTINET: корпоративное хранилище Nasco и мощные серверы Corenetic R280
оддержке протоколов SMB/CIFS, NFS, ISCSI и AFP обеспечивается возможность совместного использования NAS-хранилища, развернутого с помощью Nasco, на разных платформах: Windows, Mac, Linux/UNIX. Сервер UTINET R280 обеспечивает высочайший уровень безопасности, универсальности и гибкости. При своих небольших размерах сервер обеспечивает широкие возможности и высокую производительность в ресурс
|30.03.2022
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Axoft расширяет портфель российских продуктов
Производитель отечественных ИТ-решений Utinet и дистрибьютор информационных технологий и сервисов Axoft заключили соглашение о сотру
|14.01.2022
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Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic
Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные средства санкционно устойчивой инфраструктуры, построенные на базе
|14.12.2021
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ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt
Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET. Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации вычислительных ресурсов, которая объединяет ИТ-инфраструктуру компании (серверы, хранилища
|25.04.2013
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«КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru
рассказали CNews в банке, на данный момент «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru. Портал Holodilnik.ru специализируется на продаже крупной бытовой техник
|18.05.2011
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«Ютинет.Ру» запустил бета-версию интеллектуального поиска
умеющего понимать человеческие формулировки мыслей. Стартовая версия поиска, доступная на сайте www.utinet.ru, умеет искать товары в пяти категориях: ноутбуки, сотовые телефоны, телевизоры, хол
Utinet и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 19
|Газаров Артур 77 10
|Евдокимов Максим 27 5
|Уколов Михаил 13 2
|Гурманский Виктор 2 2
|Бочкарев Владимир 14 2
|Орлов Станислав 48 1
|Демидов Михаил 133 1
|Зайцев Дмитрий 13 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Ачкасов Евгений 38 1
|Своекошинова Евгения 1 1
|Ломизе Евгений 10 1
|Маковский Максим 14 1
|Шашкин Дмитрий 11 1
|Кохановский Роман 3 1
|Пчельников Олег 6 1
|Алексеев Дмитрий 5 1
|Турищева Ольга 30 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Блищенко Сергей 1 1
|Чернявский Юрий 1 1
|Соловьев Дмитрий 77 1
|Лепинских Борис 6 1
|Статкевич Павел 1 1
|Воробьев Андрей 177 1
|Басов Алексей 115 1
|Себрант Андрей 23 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Носик Антон 106 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Чистов Кирилл 17 1
|Вирин Федор 24 1
|Спивак Сергей 11 1
|Тагиев Руслан 11 1
|Ткачева Наталья 1 1
|Труфанов Михаил 2 1
|Падалкин Алексей 2 1
|Симонова-Емельянова Любовь 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 32
|TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
|Известия ИД 663 1
|Semaplus.ru 1 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
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