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Utinet Корпоративная компания КомпьютерПроф КонсалтингПроф

Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф

UTINET - это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и реестре Минцифры, также имеют заключение Минпромторга о производстве промышленной продукции на территории РФ. В портфеле продуктов UTINET представлены серверы, СХД, сетевое оборудование, решения для виртуализации и сетевое хранилище, программное обеспечение для организации сети на базе тонких клиентов, системы управления и т.д. Решения UTINET собираются на базе отечественных компонентов и собственного программного обеспечения.

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Utinet сообщает о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России четырех моделей систем хранения данных серии Utinet Prostor 6000: 6024B, 6048B, 6084B и 613
28.11.2023 Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер»

Производитель серверного оборудования UTINET и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА успешно завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт

15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов

Российский производитель ИТ-решений UTINET сообщает о выпуске программно-аппаратного комплекса UTINET Glovirt Plus. Компан
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet

Компания Merlion в рамках развития направления импортозамещения подписала дистрибьюторское соглашение с Utinet, российским производителем ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Utinet – это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции

26.04.2022 Российская инфраструктура от UTINET: корпоративное хранилище Nasco и мощные серверы Corenetic R280

оддержке протоколов SMB/CIFS, NFS, ISCSI и AFP обеспечивается возможность совместного использования NAS-хранилища, развернутого с помощью Nasco, на разных платформах: Windows, Mac, Linux/UNIX. Сервер UTINET R280 обеспечивает высочайший уровень безопасности, универсальности и гибкости.  При своих небольших размерах сервер обеспечивает широкие возможности и высокую производительность в ресурс
30.03.2022 Axoft расширяет портфель российских продуктов

Производитель отечественных ИТ-решений Utinet и дистрибьютор информационных технологий и сервисов Axoft заключили соглашение о сотру
14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные средства санкционно устойчивой инфраструктуры, построенные на базе
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET. Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации вычислительных ресурсов, которая объединяет ИТ-инфраструктуру компании (серверы, хранилища

25.04.2013 «КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru

рассказали CNews в банке, на данный момент «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru. Портал Holodilnik.ru специализируется на продаже крупной бытовой техник
18.05.2011 «Ютинет.Ру» запустил бета-версию интеллектуального поиска

умеющего понимать человеческие формулировки мыслей. Стартовая версия поиска, доступная на сайте www.utinet.ru, умеет искать товары в пяти категориях: ноутбуки, сотовые телефоны, телевизоры, хол

Публикаций - 55, упоминаний - 64

Utinet и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6578 26
Intel Corporation 12339 23
Acer Group - Acer Inc 2584 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 19
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 16
AMD Graphics Product Group - ATI 957 14
Nvidia Corp 3584 12
Dell EMC 5054 11
HP Inc. 5722 11
Canon 1404 11
Fostergroup 52 11
Toshiba Corporation 2938 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 10
Nikon 623 10
Samsung Electronics 10395 9
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 9
Olympus 467 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 7
AMD - Advanced Micro Devices 4328 6
Lenovo Group 2311 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 6
IBM - International Business Machines Corp 9480 5
E-Ten Information Systems 118 5
Konica Minolta 408 5
VAIO 334 5
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 5
Yandex - Яндекс 7851 4
Merlion iRU - Деловой офис 318 4
Merlion - Мерлион 844 4
Ростех - Автоматика Концерн 1681 4
HTC Corporation 1501 4
LG Electronics 3642 4
VK - Mail.ru Group 3489 3
Dell Technologies - Dell Computer 2142 3
Apple Inc 12308 3
Fujitsu 2048 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 3
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 3
Rover - RoverComputers 415 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 2
Белый Ветер 356 28
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 16
Dixis - Диксис 359 11
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 7
Связной ГК 1375 6
PCHome 32 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 3
Сотмаркет - Sotmarket 21 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 2
Carl Zeiss AG 304 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
TMT Investments 113 1
Runa Capital 158 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2546 1
Евросеть 1412 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Альфа-Групп 719 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 110 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Артон Консалтинг 7 1
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Клири Готтлиб 8 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Беталинк 104 1
Фармсинтез 1 1
ИСКЧ - Институт стволовых клеток человека - РБТ - Развитие БиоТехнологий 4 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Техносила - E96.ru онлайн-гипермаркет 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Плазмек 1 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
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G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 32
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21294 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12677 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10960 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14688 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7456 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10285 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 18
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 16
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3933 16
Desknote - Дескноут - Замена настольного ПК 106 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 14
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16427 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6155 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9906 12
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10150 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2416 11
Cardreader - Кардридер - Картридер 712 11
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1090 11
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1902 11
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 11
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 463 10
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1041 10
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 656 10
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 234 10
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 9
Intel Celeron M 118 16
VAIO VGN 91 16
Intel Celeron - Серия процессоров 968 15
Nvidia GeForce Go 189 15
Acer Aspire - серия ноутбуков 322 14
Fujitsu LifeBook 167 14
Toshiba Satellite 132 14
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 14
Fujitsu Amilo 61 13
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 12
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 11
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 11
Canon Digital IXUS 86 11
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 11
AMD Mobility Radeon 232 11
Rover - RoverBook Voyager 35 10
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 10
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 10
Intel Core - Семейство процессоров 1218 9
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 9
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 9
AMD Radeon Xpress 62 9
Inrel Celeron M 101 9
HP Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 9
AMD Turion 169 8
Intel Core Solo 86 8
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 8
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 6
Rover - RoverBook Nautilus 29 6
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 6
Microsoft Windows 15986 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Olympus xD-Picture Card 110 5
Ксенин Алекс 311 19
Газаров Артур 77 10
Евдокимов Максим 27 5
Уколов Михаил 13 2
Гурманский Виктор 2 2
Бочкарев Владимир 14 2
Орлов Станислав 48 1
Демидов Михаил 133 1
Зайцев Дмитрий 13 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Ачкасов Евгений 38 1
Своекошинова Евгения 1 1
Ломизе Евгений 10 1
Маковский Максим 14 1
Шашкин Дмитрий 11 1
Кохановский Роман 3 1
Пчельников Олег 6 1
Алексеев Дмитрий 5 1
Турищева Ольга 30 1
Сирина Екатерина 10 1
Блищенко Сергей 1 1
Чернявский Юрий 1 1
Соловьев Дмитрий 77 1
Лепинских Борис 6 1
Статкевич Павел 1 1
Воробьев Андрей 177 1
Басов Алексей 115 1
Себрант Андрей 23 1
Морейнис Аркадий 19 1
Носик Антон 106 1
Сатин Дмитрий 23 1
Бокарев Тимофей 36 1
Чистов Кирилл 17 1
Вирин Федор 24 1
Спивак Сергей 11 1
Тагиев Руслан 11 1
Ткачева Наталья 1 1
Труфанов Михаил 2 1
Падалкин Алексей 2 1
Симонова-Емельянова Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 25
Япония 13388 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5270 6
Германия - Федеративная Республика 12803 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 3
Китай - Тайвань 4059 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7795 2
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3243 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Швеция - Королевство 3648 1
Европа 24422 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3066 1
Канада 4929 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Южная Корея - Республика 6745 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 92 1
Земля - планета Солнечной системы 10484 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 109 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 59 1
Ливия 152 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
Европа Западная 1484 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Италия - Пьемонт - Турин 44 1
Ergonomics - Эргономика 1632 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6631 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2356 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2804 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3579 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7077 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2830 3
Видеокамера - Видеосъёмка 701 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5387 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1782 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4788 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1102 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3614 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 716 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1783 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 32
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
Известия ИД 663 1
Semaplus.ru 1 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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