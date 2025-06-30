Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф

Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Компания Utinet сообщает о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России четырех моделей систем хранения данных серии Utinet Prostor 6000: 6024B, 6048B, 6084B и 613

Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер» Производитель серверного оборудования UTINET и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА успешно завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт

UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов Российский производитель ИТ-решений UTINET сообщает о выпуске программно-аппаратного комплекса UTINET Glovirt Plus. Компан

Merlion – официальный дистрибьютор Utinet Компания Merlion в рамках развития направления импортозамещения подписала дистрибьюторское соглашение с Utinet, российским производителем ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Utinet – это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции

Российская инфраструктура от UTINET: корпоративное хранилище Nasco и мощные серверы Corenetic R280 оддержке протоколов SMB/CIFS, NFS, ISCSI и AFP обеспечивается возможность совместного использования NAS-хранилища, развернутого с помощью Nasco, на разных платформах: Windows, Mac, Linux/UNIX. Сервер UTINET R280 обеспечивает высочайший уровень безопасности, универсальности и гибкости. При своих небольших размерах сервер обеспечивает широкие возможности и высокую производительность в ресурс

Axoft расширяет портфель российских продуктов Производитель отечественных ИТ-решений Utinet и дистрибьютор информационных технологий и сервисов Axoft заключили соглашение о сотру

Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные средства санкционно устойчивой инфраструктуры, построенные на базе

ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET. Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации вычислительных ресурсов, которая объединяет ИТ-инфраструктуру компании (серверы, хранилища

«КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru рассказали CNews в банке, на данный момент «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru. Портал Holodilnik.ru специализируется на продаже крупной бытовой техник