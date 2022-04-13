Merlion – официальный дистрибьютор Utinet

Компания Merlion в рамках развития направления импортозамещения подписала дистрибьюторское соглашение с Utinet, российским производителем ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Utinet – это отечественные решения, состоящие в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и реестре Минцифры, также имеют заключение Минпромторга о производстве промышленной продукции на территории России. В портфеле продуктов Utinet представлены серверы, СХД, сетевое оборудование, решения для виртуализации и сетевое хранилище, программное обеспечение для организации сети на базе тонких клиентов, системы управления и т.д. Решения Utinet собираются на базе отечественных компонентов и собственного уникального программного обеспечения.

Решения на базе оборудования и ПО Utinet помогают системным интеграторам и внутренним ИТ-службам организаций создавать ИТ-архитектуру любого масштаба в сегментах SMB и Enterprise, осуществлять комплексный мониторинг и управление ИТ-системами, а также получать техническую поддержку и обслуживание по одному из нескольких сервисных планов, включая сервисный план Next Business Day.

Данное сотрудничество позволит партнерам Merlion расширить возможности приобретения решений Utinet и закрытия потребностей заказчиков. Вся продукция вендора может быть применена в проектной деятельности партнеров Merlion.

«Партнерство с одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов поможет стать нашим решениям более доступным для заказчика и повысить доступность решений на всей территории России. Мы рады новому сотрудничеству», – отметил Максим Евдокимов, технический директор Utinet.

«Подписание дистрибьюторского соглашения с Utinet – шаг в нашем развитии своевременный и с большими перспективами, – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enerprise-решений, cетевого оборудования и телеком, компания Merlion. – В настоящее время перед нами, как и перед всей отраслью, стоит важная задача по обеспечению российского рынка ИТ-технологиями и решениями отечественного происхождения. И здесь значительна роль максимального расширения спектра доступной нашим партнерам продукции, которая поможет им продолжать реализовывать свои проекты, например, в системной интеграции. Мы даже запустили специальный сайт rus.merlion.ru для продвижения и популяризации импортозамещающих ИТ-решений, а также для поддержки российских производителей».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям. Ритейл и e-commerce: «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru; ИТ-услуги: ОТР, «Сеть компьютерных клиник», High Energy, AnalyticsHub, PRO IT, MerliOnCloud;Производство: «Бюрократ», iRU.