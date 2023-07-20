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AnalyticsHub Analytics Hub АналитиксХаб

AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб

AnalyticsHub (ООО «АналитиксХаб») – российская консалтинговая компания, занимающаяся аналитикой больших данных и развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Команда AnalyticsHub – это специалисты с опытом создания аналитических экосистем и цифровой трансформации бизнеса заказчиков в банках, ритейле, государственных структурах и инфраструктурных отраслях. Компания основана в 2019 году с участием стратегического инвестора Merlion, офис расположен в Красногорске

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet 1
31.03.2022 Модельный ряд офисной периферии от Acer пополнился сразу одиннадцатью новыми решениями 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
17.03.2022 Merlion запустил новый сайт об импортозамещении в ИТ 1
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания 2
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 1
12.05.2020 Выручка Merlion по итогам года впервые превысила 300 млрд рублей 1
08.05.2020 AnalyticsHub подвела итоги первого года работы 2
15.04.2020 Александр Кравцов, Merlion -

Цифровая трансформация в ритейле продолжается — ключевые изменения и новые вызовы

 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
29.08.2019 AnalyticsHub открывает российское отделение глобальной сети цифрового консалтинга AlphaZetta 1
13.06.2019 Merlion создала компанию для работы с ИИ и аналитики больших данных 2

Публикаций - 16, упоминаний - 19

AnalyticsHub и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 14
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 7
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 7
Merlion iRU - Деловой офис 352 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Teradata - Терадата 225 5
Merlion Бюрократ 46 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
AlphaZetta - Alpha Zetta Pte Ltd 3 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 3
Microsoft Corporation 25775 3
Крок - Croc 1964 3
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 30 2
BI Consult - Би Ай Консалт 22 2
Alation 5 2
Exasol 4 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 8 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
SAS Institute 1082 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
Hikvision - Хиквижн 73 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Cloudera 65 1
Иннодата - Innodata 22 1
НПО Аналитика 25 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Технезис 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
IKEA - ИКЕА 171 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Русагро Группа Компаний 379 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Татнефть 243 1
Лента - Утконос 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 2
Merlion - MerliOnCloud 41 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 56 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
IBM SPSS Statistics 55 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 1
Acer OKW - Acer OKR - серия клавиатур 7 1
Teradata Kylo 2 1
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 6 1
Teradata Everywhere 5 1
Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 10 1
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 1
Минцифры РФ AppList 3 1
Teradata Sentient Enterprise 4 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 6 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Cloudera Enterprise 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Data Platform - Платформа данных Сбера 2 1
Teradata Vantage 2 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Apache Hadoop 470 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Виноградов Дмитрий 74 7
Гуркина Ангелина 4 4
Нугманов Андрей 8 2
Кочепасов Сергей 13 2
Ачкасов Евгений 45 2
Дегтев Геннадий 271 1
Алексеенко Андрей 11 1
Воронин Станислав 7 1
Дзвинко Роман 18 1
Кравцов Александр 7 1
Данилов Александр 21 1
Евдокимов Максим 27 1
Перов Михаил 1 1
Радовский Николай 5 1
Крикушенко Владимир 16 1
Голубев Антон 1 1
Балагаев Антон 4 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Безрядин Анатолий 6 1
Дубоссарский Евгений 1 1
Окопный Иван 6 1
Кондратов Андрей 3 1
Селезнев Игорь 3 1
Мирин Станислав 16 1
Некрасова Татьяна 4 1
Абрамов Алексей 54 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Печникова Юлия 19 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Гольдберг Юлий 27 1
Кимельман Константин 10 1
Николаева Мария 3 1
Хайрулин Марат 1 1
Трекин Александр 2 1
Корнильев Кирилл 65 1
Рожков Михаил 10 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Вронская Светлана 21 1
Dubossarsky Eugene - Дубоссарский Евгений 1 1
Иванов Геннадий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 54 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Латинский алфавит 198 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Merlion IT Solutions Summit 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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