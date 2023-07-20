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AnalyticsHub Analytics Hub АналитиксХаб
AnalyticsHub (ООО «АналитиксХаб») – российская консалтинговая компания, занимающаяся аналитикой больших данных и развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Команда AnalyticsHub – это специалисты с опытом создания аналитических экосистем и цифровой трансформации бизнеса заказчиков в банках, ритейле, государственных структурах и инфраструктурных отраслях. Компания основана в 2019 году с участием стратегического инвестора Merlion, офис расположен в Красногорске.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 4 000 ₽*
СОБЫТИЯ
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AnalyticsHub и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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