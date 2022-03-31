Модельный ряд офисной периферии от Acer пополнился сразу одиннадцатью новыми решениями

Компания Acer, производитель компьютерной техники, расширила свой ассортимент офисной периферии и представила в России сразу одиннадцать новых моделей. В их числе как проводные, так и беспроводные мыши, клавиатура и беспроводной набор клавиатура + мышь. Новые модели имеют современную эргономичную конструкцию и обладают всем необходимым функционалом для комфортной работы и выполнения любых офисных задач. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводные мыши

Проводные мыши получили четыре новых решения в свою линейку – это модели OMW120, OMW122, OMW130 и OMW140. Модели OMW122 и OMW140 выполнены в симметричном дизайне (а значит подойдут как для правой, так и для левой руки), оснащены тремя кнопками и имеют разрешение 1200 DPI. При этом старшая мышь является самой компактной из обновленной линейки с массой всего 72 г.

Две других мыши получили эргономичную конструкцию и рассчитаны на использование правой рукой. Они отличаются большим функционалом и оборудованы уже шестью кнопками. Масса новинок составляет 82 (OMW120) и 90 (OMW130) граммов. Также обе мыши поставляются с SoftTouch покрытием, что делает использование более приятным и комфортным. Но и это не все отличия, модели OMW120 и OMW130 имеют настраиваемое разрешение сенсора. Предусмотрено целых четыре значения: 800, 1200, 1600 и 2000 DPI. Это позволит точно настроить скорость мыши под необходимую задачу и сделает использование еще более удобным.

Беспроводные мыши

Беспроводные мыши получили сразу пять новых решений. Это модели OMR130, OMR140, OMR150, OMR160 и OMR170. Модели OMR130 и OMR160 имеют в своем распоряжении три кнопки + кнопку вкл/выкл. Разрешение сенсора составляет 1200 DPI, чего будет достаточно для выполнения большинства офисных задач. Также данные новинки получили симметричную конструкцию, а значит одинаково хорошо подойдут для использования обеими руками. При этом модель OMR160 является самой компактной и легкой - всего 58,4 грамма (без учета аккумулятора).

Модели OMR140 и OMR150 оборудованы шестью кнопками + кнопка включения и имеют возможность изменения разрешения. Доступно три значения: 800, 1200 и 1600 DPI, что позволит настроить мышь под конкретную задачу. Также данные модели имеют эргономичную конструкцию для правой руки, что делает рабочий процесс более комфортным, и имеют приятное на ощупь Soft Touch-покрытие.

Последняя обновленная модель - OMR170. Она также имеет конструкцию для правой руки, возможность выбора из трех разрешений сенсора и шесть функциональных кнопок. Основное ее отличие и достоинство – это возможность соединения по Bluetooth, что позволяет использовать мышь без комплектного донгла и практически с любым устройством.

Проводная клавиатура

Новая клавиатура OKW120 получила мембранный механизм клавиш (всего 104 клавиши), что обеспечивает тихую работу и высокий ресурс (до 10 млн нажатий). Дополнительных блоков клавиш нет, что облегчит и ускорит привычку к данной модели. Все функции мультимедиа назначены на клавиши F1 – F12 и активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. Также модель оборудована прорезиненными ножками, которые обеспечивают лучшую устойчивость, защищают покрытие стола от царапин и предотвращают скольжение клавиатуры при работе.

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Беспроводной набор (клавиатура + мышь)

Беспроводной набор OKR120 отличается не только компактными габаритами, но и достойной функциональностью. Мышь с симметричным дизайном обладает весом всего 65 г и подойдет как для правой, так и для левой руки. Она оснащена четырьмя кнопками и имеет максимальное разрешение сенсора в 1600 DPI. Также доступны еще два разрешения: 800 и 1200 DPI, что позволит настроить разрешение под необходимую задачу. Беспроводная клавиатура оснащена 104 клавишами, механизм – мембранный. Это обеспечивает максимально тихую работу и достойный ресурс нажатий. Функции мультимедиа назначены на клавиши F1 – F12 и активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. А для лучшей устойчивости предусмотрены прорезиненные ножки, которые предотвращают скольжение во время работы и защищают покрытие стола от появления царапин. И завершает картину водонепроницаемая конструкция клавиатуры, которая сможет уберечь новинку от случайно пролитого стакана воды или кофе.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям. Ритейл и e-commerce: «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru. ИТ-услуги: ОТР, «Сеть компьютерных клиник», High Energy, AnalyticsHub, PRO IT, MerliOnCloud. Производство: «Бюрократ», iRU.